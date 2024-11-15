礁溪火車站旁的隱密品茶空間！寧靜茶屋遠眺龜山島、獨立包廂放空

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

來到宜蘭礁溪，除了逛大街、泡溫泉，還有什麼特別的地方呢？其實在距離礁溪火車站只有5分鐘車程，還有這麼一處能夠遠眺龜山島，好好坐下來泡茶的品茶空間「日光山茶屋」，在這裡有各式茶葉可供品嚐，還有茶屋主人精心挑選的茶具、各具風格的獨立包廂，環境舒適放鬆，來到這裡品味茶香、體驗茶藝儀式感，還能夠放慢腳步，重新感受生活中的美好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式 停車資訊

日光山茶屋位在宜蘭礁溪田園之中的一處幽靜所在，實際上交通位置相當不錯，從雪隧南下方向，出來第一個交流道差不多四分鐘的車程就抵達了，導航直接搜尋「日光山茶屋」即可順利前往，距離礁溪火車站也是只需要五分鐘車程，很方便就可以前往，另外，設有免費停車場，消費用餐皆可免費停車。

環境介紹

外觀是一棟白色的建築，由於周圍都是田園風光，遠遠的就能夠發現，在門前停好車後，一下車就被眼前有著綠植點綴的外觀所吸引，想不到在這片田園之中，竟還藏著這麼一間幽靜的茶屋。

低消與規定

每人茶水服務費300元，3至12歲收茶水服務費150元，茶葉費另計（100元／份起），包廂空間滿1500元可入座；品茶時間限3小時，超時費另計，禁止攜帶外食、慶生及店內打牌桌遊活動，不便之處敬請見諒，相關規範請依現場公告為主。

▲在主建築物的後方庭院區，有一間雅緻的木造茶屋，非常適合有帶著小朋友前來的親子家庭客人，環境優美的戶外庭園，很適合讓小朋友在此放風玩耍。

室內環境 一樓

每一層樓都充滿著驚喜，尤其是包廂每間都有著不同的特色，一樓除了設有泡茶雅座外，同時也是接待廳間，在這邊展售了很多的茶具與茶葉，如果是本身對於普洱茶喜愛的客人，看到如此豐富精美的茶餅一定會相當開心，想趕快入座來品茶。

二樓

館內設有電梯，對於長輩或行動不便的客人相當友善，來到二樓，陳列大量書籍，都是與茶文化有關的藏書，這一層樓的開放座泡茶區營造出書香氣息，讓本就富有詩意的泡茶品茶，更添文化意境，而在二樓的開放座泡茶區中，也有像類似包廂的較獨立小空間座位。

三樓

一來到三樓，眼前是風格大變的開闊視野，在這邊是木質地板，需要脫鞋才能入座，此區採光明亮，雖然是開放式公共空間，但茶桌的擺放位置又不至於讓人感到擁擠，不同桌客人也都能夠享有各自的品茶時光。

特色包廂

不過若要真正的感受泡茶的儀式感並且享有私密的獨享空間，那就強烈推薦入座包廂，二樓有三間包廂，每一間的陳設風格都不相同，可以自由選擇喜歡的包廂風格入座，在二樓的包廂都是有椅背的座椅，比較適合長輩，長時間泡茶久坐也會比較舒適。

▲三樓同樣設置有禪風、韓風、和風三間包廂，分別是中式、韓式、日式的不同風格。

韓風

和風

▲最後我們選擇和風包廂，第一眼就相中這間有著濃厚日本和室風格的包廂，處處都是適合拍照的好角度。

四樓

▲四樓還有一間「總裁級」的包廂觀雲，在這間包廂內可以遠眺龜山島，試想邊喝茶、邊欣賞龜山島風景，豈不美哉。

菜單價格

日光山茶屋擁有自己的茶品牌，以普洱為主，生茶、熟茶、紅茶、白茶皆有，除此之外，也有許多適合配茶的點心和主食可選擇，甜食、鹹食 都有不少選擇，入座後在桌上都有一個QRcode，拿出手機掃碼就可以點餐，而且線上菜單還有圖片可以參考。

普洱生茶

日光山茶屋茶品就是以普洱為主，普洱茶為自然發酵而成，新茶揚香，老茶甘甜醇，茶葉種類也很多，可以選擇自己喜愛的品項，不熟悉也可以請教服務人員，會為客人做詳細的介紹，最後我們選擇的普洱生茶是2015年的布朗山古樹。

▲布朗山古樹這一品茶色不深不淡，橘黃清澄，喝起來香醇順口，滋味回甘，茶香令人舒暢，是我喜歡的味道。

巖茶

這款台灣武夷茶是從福建武夷山引進的茶種，於南投栽培產出，武夷茶是台灣早期相當風行的茶種，至今仍然有許多資深愛茶人推崇，山岩武夷茶色又再更深沉一點，茶香濃韻，相較於剛剛喝的普洱茶，予先生則是更喜歡山岩武夷茶。

高山蜜香東方美人

除了有茶葉自己現泡的選項，也有幫您泡好的菜單可以選擇，直接會將泡好的一壺茶給您，直接倒出來就可以馬上飲用了，我們點的這一壺「高山蜜香東方美人」喝起來口感更為清爽，色澤則是較淡的橙黃色，也有人稱這種顏色為琥珀色，感覺是大多數人都會喜歡的茶口味。

點心

品茶同時，配茶的點心，當然也是必須要有的，我們點了堅果盤、蜜汁豆乾、蘿蔔糕、法芙娜巧克力蛋糕，堅果盤有核桃、榛果、腰果、無花果、中東椰棗、葡萄乾，拿來配茶剛剛好。

▲蜜汁豆乾，吃起來甜甜的，豆乾帶有一點嚼勁。

▲蘿蔔糕吃起來外酥內軟，單吃就很夠味。

▲法芙娜巧克力蛋糕，巧克力味非常的濃郁。

用餐心得

這次是一次很特別的泡茶體驗，尤其推薦入座包廂，完全能夠獨享寧靜空間及美好時光，對於飲茶來說，一直以來都只知道喝茶，卻鮮少有這樣能夠感受「品茶儀式感」的機會；泡茶、品茶就是一項能夠實踐的生活儀式感，尤其是看到泡茶用的茶器是如此的講究，能夠感受到茶屋主人的用心，也透過泡茶的過程，放慢一直以來忙碌不休的日常步調，推薦大家有機會一定要來這裡泡茶。

日光山茶屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路322巷6號

聯絡電話：03－9875139

營業時間：09：00～18：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►薄透酥皮下是滿滿韭菜！員林第一市場必吃炸蚵嗲 內餡飽滿超脆口

►進冰櫃採菇、如意靈芝帶回家！南投「養菇農場」百菇齊放超壯觀

►聆聽潺潺溪水渡過靜謐時光！宜蘭聽水咖啡廳 還能順遊絕美北后寺



