萬華深度遊！台北僅存清代歷史街區　青草巷發跡史藏祖先開墾辛勞

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

說到萬華你會想到什麼呢？是年輕人的逛街聖地西門町？或是香火鼎盛的龍山寺呢？每個人對於萬華的印象都是不一樣的，萬華可說是有著多樣性的面貌，這天桃桃和予先生很幸運參加了「2024頂下漫遊，萬華迪化廊帶導覽遊程」，跟著老師精彩的導覽下，認識到了最接地氣的萬華印象。

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2024頂下漫遊-萬華迪化廊帶導覽遊程

遊程路線：龍山寺>青草巷>川業肉圓>太和餅舖>二和珍>東三水市場>艋舺大豐魚丸>剝皮寮>康定路>祖師廟>長沙街>町記憶旅店

講師：葉益青

時程：2小時

龍山寺

地址：台北市萬華區廣州街211號

在參加這次的導覽遊程之前，對於萬華、艋舺的印象，最有記憶點的當然就屬「龍山寺」，桃桃和予先生也經常來龍山寺拜拜，而且在學生時期大考前也有拿著准考證來龍山寺祈願，相信在台北的不少考生應該也都有過相同的龍山寺記憶。

▲龍山寺主祀觀世音菩薩，創建至今已逾286年，不只具有歷史價值，同時也是艋舺地方信仰中心，我們這天的遊程也就從龍山寺開始。

▲老師在龍山寺對街的艋舺公園為我們講述著龍山寺以及艋舺發展的歷史。

▲看著對街車來人往的龍山寺熱鬧人潮，更展示了龍山寺古早時期的歷史照片；訴說著龍山寺的古往今來，在場所有人都聽得津津有味。

青草巷

地址：台北市萬華區西昌街224巷

在這條短短的小巷之中，就有超過十家以上的藥草店，在此聚集了如此多的藥草店，其中最早更可追溯至100年前就開業，歷史相當悠久，這是因為早期在艋舺開墾初期，當時流行疾病多，卻欠缺中醫，因此青草藥店就成了當時民間診療的主要去處。

▲如今青草巷已成為了旅人們來到艋舺龍山寺參拜後，順遊必訪的景點之一，買杯清涼解渴的青草茶也是不可少的。

川業肉圓

地址：台北市萬華區廣州街165號1樓。

營業時間：10：00～21：00

由於龍山寺是艋舺當地的信仰中心，周邊自然發展出充沛多元的飲食文化，美食小吃百家爭鳴，有好幾間更是人氣排隊名店，其中這間就是相當值得推薦的美食，桃桃本身也有吃過，相當美味。

▲肉圓是用炸的，而且是紅糟肉圓，內餡相當豐富飽滿，好吃真心推薦。

太和餅舖

地址：台北市萬華區康定路300號。

營業時間：08：30～20：30

位於康定路上的「太和餅舖」創立於1946年，已是近80年的歷史老店，以販售傳統大餅、糕點伴手禮聞名，它的手工麻糬更是旅人到萬華必買的點心之一，有芝麻、花生、紅豆三種口味。

▲我最喜歡他們家的花生麻糬，內餡的花生餡是吃得到花生顆粒的真材實料，又香又好吃。

二和珍餅舖

地址：台北市萬華區康定路308號。

營業時間：08：00～20：00

同樣位在康定路上另一家近80年餅舖「二和珍」，以漢式綠豆椪、咖哩酥、喜餅在萬華區聞名，許多萬華人都是吃著二和珍家的傳統糕餅長大的，而且這份古早味，一吃就愛上，傳承了三代，阿公帶孫子來買點心吃。

東三水街市場 新富市場

地址：台北市萬華區三水街

這裡就是萬華在地著名的「親子市場」，自1935年開始發展，持續不斷更新，現在的市場入口處有著充滿設計感的新穎創意招牌，在這短短的一條三水街內，其實相鄰著三個市場：東三水街市場、新富市場以及新富町文化市場。

▲在經過市場環境改造後，走進這市場內便能發現這真的是一條很不同於傳統市場的印象，明亮、乾淨、整齊。





▲抬頭望去還能看到多國語言的歡迎布條，以及充滿童趣文創風格的攤商招牌旗幟。

艋舺大豐魚丸店

地址：台北市萬華區三水街62號

營業時間：08：00～14：30（周一公休）

穿過人聲鼎沸的東三水街市場內，發現了不少間生意特別好的商鋪，其中一間就是這家「艋舺大豐」，艋舺大豐是間創立逾一甲子的魚丸名店，在此可以買到各式火鍋料。

▲手工魚丸、花枝丸、蝦丸等都是應有盡有，牛蒡酥、炸天婦羅和紅燒鰻魚等炸物，更是招牌人氣商品。

新富町文化市場

地址：台北市萬華區三水街70號。

藏身於東三水街市場中，前身為綠町食料品小賣市場，建於昭和十年，是臺北市少數僅存維持原貌的日據時期公設市場，不僅為市定古蹟，現在更是結合飲食、商業、文化、創意 等多元面貌呈現，是文青們最喜愛的秘密基地。

▲新富町文化市場內最特別的就是建築物平面是呈馬蹄形的，走進中庭廣場便能發現這特別的存在，中庭Ｕ型的天井構造，更是攝影拍美照的絕佳景點。

剝皮寮歷史街區

地址：台北市萬華區康定路173巷。

逛完新富町文化市場後，再次回到老店林立的康定路上，對面街角有著紅磚牌樓的便是「剝皮寮歷史街區」，這裡有著橫跨清代、日治、民國時期的建築特色，同時也是台北市僅存的清代歷史街區，完整的保存了下來。

▲漫步在剝皮寮歷史街區，除了細細品味紅磚街道的歷史氛圍，其中也有不少文化主題展間可以慢慢走慢慢逛。

艋舺清水巖祖師廟

地址：台北市萬華區康定路81號

俗稱祖師廟，是列定第三級古跡寺廟，清水祖師為安溪人的守護神，早期台北盆地周圍田地多為安溪移民所開拓，艋舺清水巖在日據時期曾充為學校使用，後來並曾設立州立二中，即今成功中學前身，在教育史上亦有重大意義，近年廟內進行整修，以保存維護這座深富歷史價值之古跡。

▲在著名國片「艋舺」中，許多幕場景就是在這座歷史古廟中所拍攝；不論是否為影迷，都非常值得到此參觀遊覽。

町記憶旅店

地址：台北市萬華區昆明街119號

這天精彩豐富的行程最終站就安排在「町記憶旅店」，它的裝潢風格結合了懷舊元素，從大門口的古老木門便能感受到。

▲在充滿懷舊氛圍的一樓大廳，牆面、櫃子上等許多地方都貼著的「拼圖」，這些都是曾經住宿過的旅人們所留下的記憶拼圖，同時也能夠感受來自世界各地旅人們的開心記憶。

▲二樓的交誼廳，更是到此下榻的旅人們必朝聖之地，這裡除了有提供房客可自由免費取用的零食、泡麵。

▲最讓人印象深刻的還是這裡的裝潢擺設，彷彿重現了民國初期30、40年代的上海灘復古奢華感，實在是太美。

遊程體驗心得

很幸運能有機會參與這次的「2024頂下漫遊-萬華迪化廊帶導覽遊程」，即使大部分的景點，桃桃和予先生都曾經造訪過，但有著講師專業的導覽介紹之下，完全有別於過往的走馬看花，可說是重新認識了這些充滿故事的艋舺景點，充滿文化魅力的萬華，回去也想分享給身邊的親友，有機會一定要親身走訪感受萬華好吃好玩的美好。

▲這次參與完遊程後，填寫回饋問卷得到的精美伴手禮。

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