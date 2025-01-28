嘉義東區「養樂多冰沙」瞬間喚醒童年回憶！療癒沁涼感讓人懷念

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

嘉義東區的「嘉義養樂多冰沙」是在地人氣冰品店，位於嘉義公明路，菜單提供等養樂多、養樂多冰沙、冰棒、飲品等餐點，懷舊風味、可愛造型，近文化路夜市、嘉義高中，是不少人的嘉義冰品、嘉義體育館美食好選擇。

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養樂多冰沙在哪裡？

養樂多冰沙位於嘉義市東區公明路32號，距離嘉義市公車站－華南商職（嘉縣） 走路5分鐘，鄰近嘉義高商、嘉義公園、嘉義市立體育場，旁邊有阿宏師火雞肉飯、體育館根井壽司、大同火雞肉飯、簡單火雞肉飯、嘉義車頭火雞肉飯、南田火雞肉飯、小叮噹脆雞排、體育館海鮮燒烤、豆豆小籠湯包等餐飲場所。

▲提供多款養樂多的特調商品，以及冰淇淋、冰沙、布丁豆漿、白芋珍珠、日本飲品、牛乳等餐點。

環境

跟一般飲品店大同小異，只有外頭提供簡單的用餐空間，除了小花園，還能看到養樂多媽媽三輪車與養樂多娃娃！

▲我們點了兩支養樂多冰棒。

心得

小時候想吃冰卻被爸媽叮囑說太常吃冰會對身體不好，貪吃的我們不是把養樂多放進冰箱，就是把布丁放進冷凍庫，結凍就變成了自製的冰棒，不過養樂多冰棒是放在杯子裡，用小叉子或是木鏟挖入嘴，這裡則是整根冰棒在外頭，可以享用啃吮冰棒的沁涼感，酸甜滋味帶多多經典風味，吃完火雞肉飯來一口再幸福不過。

養樂多冰沙

地址：嘉義市東區公明路32號

電話：05－2780016

營業時間：09：00～18：00

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