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手打牛皇丸脆口彈牙！旺角老字號麵食專家　地獄級辣油一滴就噴火

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃亭詠

香港旺角的通記麵食專家在地經營67年，位於旺角通菜街上，菜單提供湯麵、撈麵、牛筋粉、牛丸、紫菜八寶、魚旦等餐點，鄰近地鐵旺角站，口味道地、用料實在，網友評價是被魚丸耽誤的牛筋粉、地獄級辣椒油一滴都覺得辣到噴火，很經典的港式美味。

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通記麵食專家在哪裡

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

通記麵食專家位於香港旺角通菜街89號，距離香港地鐵旺角站D1走路3分鐘、距離香港巴士站旺角（亞皆老街）走路30秒；鄰近花園街市場、旺角通菜街。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

▲通記麵食專家菜單提供等湯麵、撈麵、淨（沒有主食）、靚、郊外油菜、特別推介、特價飯等種類。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

淨有點類似滷味，沒有主食整碗都是肉品
可以選擇雙拼，豬手、牛腩、牛孖筋、金錢肚，靚則為吃到魚旦、魚片、魚角、墨魚丸、牛丸皇，可以搭配米、麵、粉或是只選擇湯；郊外油菜隨季節提供菜心、生菜與芥藍，特別推介則有紫菜四寶（魚旦、墨丸、豬丸、魚餃）與紫菜八寶（魚蛋、魚片、魚餃、魚角、墨魚丸、豬丸、牛丸皇），特價飯推薦有秘製牛腩飯、南乳豬手飯、金錢肚飯、牛孖筋飯。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

通記麵食專家環境
環境以小吃店來說算是相當舒適，藏身在繁華的通菜街上，飄香多年還是有做整修更新，有提供空調，位置稍微壅擠尖峰時需要併桌；第一次來差點找不到位置，藏身在女人街的人行道後，要穿越街上攤檔才能發現。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

▲點了一碗牛孖筋牛腩粉與牛皇丸粉。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

牛孖筋牛腩粉
想吃牛筋又想吃牛腩，那來碗雙拼就對了！牛筋與牛腩炆得軟而入味，肉量給得不少，河粉白拋拋幼滑軟嫩，佐以湯汁下肚非常有飽足感，湯頭以豬骨、魚骨等食材精心熬煮，溫潤鮮鹹帶點甘味，簡單佐以蔥花點綴，還有腩汁的醇與鮮畫龍點睛。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

▲牛筋香Q軟滑入口即化，豐腴膠質感漫開在舌尖。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

▲牛腩有點像是牛肋條口感，燉得鬆而不散香氣十足。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

牛皇丸粉
不少人說他們家的牛皇丸是鎮店之寶，由老師傅們顆顆手打，比起機器更有口感與筋性，除了牛肉、肥牛肉還有冬菜等辛香料一同打散成丸，大口咬下會噴肉汁飽滿而彈牙，尾段的脆Q感令人驚喜，不僅有牛肉的甘更有牛脂的芬芳竄出，爽彈的口感令人不禁一口接著一口。

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

▲▼香港粉麵通記魚蛋，旺角美食，被魚丸耽誤的牛筋粉舌尖滑開，老街上只賣粉麵飄香70年。（圖／美熊提供）

通記麵食專家

營業時間：12：30－20：30（周日公休）
地址；香港旺角通菜街89號

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