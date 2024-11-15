肉粽碗粿通通賣20元！台南土豆菜粽糯米包入滿滿蒸煮花生滿溢香氣

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

台南安南區的「安南20元無名肉粽」在地經營40年，價格親民、口味實在，是不少人的台南菜粽、小吃好選擇！肉粽、菜粽、碗粿通通只要20元，10元就能喝味噌湯也太佛心，從攤車開到有了街邊店更是在地人從小吃到大。

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位置

位於台南市安南區安和路四段597號，距離台南公車站「和順站」走路30秒鐘，鄰近安南醫院、中州寮夜市、亞太棒球場、和順國小、台南特殊教育學校，周邊有義福虱目魚粥、無名古早味蛋餅、中州寮三角骨、鸞鳳越南美食館、滿滿牛排、中洲寮牛肉老店、外省麵、貓川麵屋、其發麵味家、洁沐創義料理、鰻魚匠、木鱔魚意麵等餐飲場所。



價目表

▲提供肉粽、菜粽、碗粿、味噌湯等餐點，環境就是經典的小吃攤，提供簡單的內用座席，內用提供紙巾。

料理過程

▲由老闆娘夫婦所掌廚，檯面上的肉粽菜粽一字排開，都已經先包好炊煮好，上桌前會拆開粽葉撒下花生粉與醬料。

▲我們點了肉粽、菜粽、碗粿。

肉粽 20元

雖然是肉粽，但是跟包香菇、蛋黃、肉塊的不太一樣，裡頭包的肉餡比較像是肉燥，台南的粽類多是生米與配料包入粽葉，下鍋水煮自帶軟糯感，膏狀米粒軟綿地在舌尖化開，帶皮肥肉燥的油脂感與肉香氣襯托出米香。

菜粽 20元

我個人更喜歡菜粽的口感，雖然沒有包肉，但卻是台南最經典的土豆菜粽，糯米包覆入滿滿蒸煮過的花生，拆開粽葉後再撒下花生粉，雙重花生香氣在口中滿溢，花生的軟綿感與花生粉的顆粒感相互輝映，搭配上台南的甜醬油膏最是滿足。

碗粿 20元

有別於外頭一顆40、45元的碗粿，這裡只要半價不到20元也太佛心，雖然料較少沒有鹹蛋黃、蝦米，但是還是能吃到肉塊呢！淋上醬油膏最是般配，軟彈滑Q的碗粿在口中越嚼越香。

安南20元無名肉粽

營業時間：05：00～11：00

地址：台南市安南區安和路四段597號

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