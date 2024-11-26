40元肉蛋蔥油餅塞進整片豬排！霧峰隱藏版小吃　噴汁餡餅口感飽滿

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃鄒承恩

藏身於台中霧峰光復新村附近的榮記餡餅（霧峰坑口蔥油餅）攤車，藉著滿滿誠意的豬排蔥油餅、噴汁豬肉餡餅與巨無霸韭菜盒，成為在地大學生與當地人的心頭好。在地經營超過10年的它，不僅價格親民，餅皮酥香、餡料飽滿的美味更征服無數老饕的味蕾，堪稱霧峰必吃小吃之一。

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位置

距離台中市公車光復新村站（坑口里）走路約3分鐘，且鄰近亞洲大學、光復新村及霧峰農會酒莊。

菜單

餐點

▲餡料滿滿的蔥油餅、豬肉餡餅及韭菜盒子。

▲店內並沒有提供餐盤，也沒提供代切服務。

肉蛋蔥油餅

這家的肉蛋蔥油餅有別於其他只加榨菜肉絲、火腿、香腸的店家，是加了整整一片的豬排。餅皮是由師傅發麵糰後多次桿製，在下鍋前桿成餅皮狀香煎，接著包入肉排與雞蛋，一咬滿口蔥香，外皮香酥中層香Q嚼感，半熟蛋液更增添滑潤感，豬肉鹹甜感來得剛好。

豬肉餡餅

豬肉餡餅有點像是究極酥脆的煎包，內餡以豬絞肉與肥肉末為基底，佐蔥花等辛香料提出香氣，肉感飽滿非常多肉汁，大口咬下，酥脆外皮湧出湯汁好不過癮。如果要吃更酥脆的餡餅可以去不遠的洪媽媽餡餅，那個外皮卡滋卡滋還以為在吃雞排呀！

韭菜盒子

相比於鄰近鄒記餡餅較沒那麼重口味，整體的餡料都屬於飽滿流派，內餡塞滿韭菜、蔥花、豆干、冬粉等配料，剛出爐別咬太大口，整體的汁水非常豐腴。

心得

藏身在光復新村口外的蔥油餅攤車，看似不起眼，位在坑口7-11旁。不僅是週邊大學生的心頭好，也是往返台中草屯台三線，或是下霧峰交流道大車司機的補給站。

榮記餡餅（霧峰坑口蔥油餅）

地址：台中市霧峰區中正路563之2號

電話：0933－531739

營業時間：14：00～20：00

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