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一賣就是70個年頭！鹽埕切仔麵老店　豬大骨熬煮湯米粉超鮮甜

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

高雄鹽埕區的「阿進切仔麵」在地經營70多年（1954），位於捷運鹽埕埔站，菜單提供黑白切、麵食、米粉、肉燥飯、肉羹麵等餐點，價格親民、口味實在，是不少人的美食好選擇，被評為「被切仔麵耽誤的老字號黑白切」，一賣就是70年的老味道，據傳肉燥飯才是本體，隱藏版綜合切盤只有在地人才知道。

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位置
位於高雄市鹽埕區瀨南街148號，距離高雄捷運鹽埕埔站2號出口走路4分鐘、高雄市公車站至五福瀨南街口走路2分鐘，鄰近駁二特區、捷運鹽埕埔站、鹽埕市民廣場，週邊有鴨肉珍、六姐傳統飯糰特製蛋餅、鹽埕鴨肉意麵、阿玉煎包煎餃煎餅、高雄婆婆冰旗艦店、双妃奶茶、冬粉王等餐飲場所。

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

價目表

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

料理過程
騎樓前的料理台上有多煮切料一字排開，師傅熟練地手起刀落分切食材，而煮麵的大姊手從沒停過，麵條一碗一碗出爐。

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

環境

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲經典的小吃麵攤，內用提供紙巾與空調，陳進所先生於民國43年所創立，現今為陳印周先生所經營。

調味料

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲提供烏醋、胡椒粉、辣椒醬等。

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了肉燥飯、湯米粉、滷蛋。

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

肉燥飯 算是經典的南部流派，選用帶皮豬肉為底，佐以紅蔥頭、辛香料熬煮，鹹甜醬感與油脂香氣非常涮嘴，搭配上米粒下肚非常有飽足感。

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

湯米粉
有別於北部的粗米粉，這裡是以細米粉為基底，湯頭以豬大骨熬煮佐以蒜酥提味，湯頭溫潤清甜帶蒜酥的辛香感，附有肉片與肉羹料好實在，還有些許香菜畫龍點睛。

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

▲▼飄香鹽埕70年切仔麵！黑白切口感多層次，肉燥滿滿膠質超享受。（圖／部落客美熊提供）

阿進切仔麵

地址：高雄市鹽埕區瀨南街148號
電話：07－5211028
營業時間：09：00～20：00（周一公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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