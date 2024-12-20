滷雞腿＋肉燥飯只要45元！30年佛心老店　高雄莒光市場隱藏美食

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

高雄楠梓區的莒光肉燥飯在地經營超過30年，位於莒光市場，菜單提供肉燥飯、雞腿飯羹湯等餐點，鄰海軍官校、高雄國家體育場，價格親民、口味實在，是不少人的楠梓小吃、莒光市場美食好選擇。

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莒光肉燥飯在哪裡

莒光肉燥飯位於高雄市楠梓區後昌路797巷89號，距離高雄市公車站－右昌街口（軍校路）走路4分鐘、距離高雄捷運－油廠國小站2號出口走路17分鐘。莒光肉燥飯鄰近莒光市場、海軍官校、高雄國家體育場，周邊有右昌肉圓、老牌生炒花枝羹、黃家肉骨茶等餐飲場所。

環境介紹

莒光肉燥飯環境就是傳統的小吃店面，內用還有提供冷氣相當加分，還附有紙巾。

▲調味料提供辣醬、醬油與胡椒粉。

莒光肉燥飯料理過程

莒光肉燥飯的餐點多在開門前就先滷製好、燉好湯，出鍋前再淋上肉燥、醬汁，亦或是倒入羹湯、小菜、雞腿等，麵條與米粉則會在點餐後燙熟。

莒光肉燥飯吃什麼

這次來到了高雄楠梓找美食，我們前往莒光市場旁的莒光肉燥飯吃早餐，在莒光肉燥飯我們點了肉燥飯、雞腿飯與香腸、油豆腐。

肉燥飯

莒光肉燥飯的肉燥飯是店內的招牌品項，跟台南肉燥飯算是同流派，手切帶皮肥肉為基底，帶一點瘦肉提出香氣，整體的肉丁切得挺大塊，佐以油蔥、醬油慢火燉滷，搭配上白飯下肚非常涮嘴，飯體濕乾適中而不黏稠。

雞腿飯

雞腿飯一碗45元也太佛心！現在炸雞腿好多地方都50、55元了，雞腿滷得相當入味，肉感軟嫩而鬆軟，帶外皮的Q感與彈牙，雞皮油脂香與肉感在舌尖化開，還附有肉燥性價比十足，比起肉燥飯多15塊多一隻雞腿CP值滿點。

香腸、油豆腐

我們小菜選擇了香腸與油豆腐，香腸個頭不小，外皮香Q肉感飽滿帶鹹甜感，油豆腐也是滷得相當入味。

價目表

價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考。

莒光肉燥飯

地址：高雄市楠梓區後昌路797巷89號

電話：07－3012686

營業時間：06：30－15：00（周一公休）

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