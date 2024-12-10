竟能吃到「50元牛肉麵」！波浪寬麵有肉有菜　老闆根本做功德

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

高雄鳳山區的「不二麵館－經武店」是在地的人氣牛肉麵館，菜單提供牛肉麵、牛肉飯、水餃、滷味等餐點，鄰近鳳山車站、鎮北國小，價格親民、口味實在，近澄清湖棒球場、牛稠埔、鎮北農會，是不少人牛肉麵、小吃好選擇。

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不二麵館在哪裡

位於高雄市鳳山區北興街64號，不二麵館－經武店距離高雄市公車站－力行路走路2分鐘、鳳山車站走路25分鐘，經武店鄰近澄清湖棒球場、牛稠埔、鎮北農會、鳳山車站、鎮北國小，經武店周邊有北門鵝肉店、阿婆仔麵等餐飲、場所。

菜單



環境

算是相當舒適，內用提供紙巾、空調，除了店內的室外座位區，還有外頭的簡單座位區。

調味料

▲提供辣油、烏醋、醬油、胡椒等。

原汁牛肉麵（寬麵）

雖然一碗只要50元，但有肉有菜實在是誠意滿滿，外頭選寬麵要加價，這裡50元任你搭配，北部70、80元一碗的麻醬麵都不會有肉，相比這邊50元5塊肉真是佛心！以這個價格而言份量十足，牛肉算是牛腱肉的部位，肉包筋的口感還不賴，雖然不像是精誠牛肉麵牛腱心的那般軟嫩多汁，也沒有到桃花源牛肉麵的牛筋那般彈牙，但是這價格無人能敵。

▲在不二麵館我們點了原汁牛肉麵。

▲麵條有點像是關廟麵的波浪麵，湯頭據傳為醬油、豆瓣醬與辛香料熬煮，個人覺得中規中矩在這個價格帶挺不賴。

不二麵館－經武店

電話：07－7108629

地址：高雄市鳳山區北興街64號

營業時間：10：30～14：00、16：30～20：00（周日公休）

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