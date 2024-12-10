ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

竟能吃到「50元牛肉麵」！波浪寬麵有肉有菜　老闆根本做功德

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

高雄鳳山區的「不二麵館－經武店」是在地的人氣牛肉麵館，菜單提供牛肉麵、牛肉飯、水餃、滷味等餐點，鄰近鳳山車站、鎮北國小，價格親民、口味實在，近澄清湖棒球場、牛稠埔、鎮北農會，是不少人牛肉麵、小吃好選擇。　

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

不二麵館在哪裡
位於高雄市鳳山區北興街64號，不二麵館－經武店距離高雄市公車站－力行路走路2分鐘、鳳山車站走路25分鐘，經武店鄰近澄清湖棒球場、牛稠埔、鎮北農會、鳳山車站、鎮北國小，經武店周邊有北門鵝肉店、阿婆仔麵等餐飲、場所。

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

菜單

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

環境
算是相當舒適，內用提供紙巾、空調，除了店內的室外座位區，還有外頭的簡單座位區。

調味料

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲提供辣油、烏醋、醬油、胡椒等。

原汁牛肉麵（寬麵）
雖然一碗只要50元，但有肉有菜實在是誠意滿滿，外頭選寬麵要加價，這裡50元任你搭配，北部70、80元一碗的麻醬麵都不會有肉，相比這邊50元5塊肉真是佛心！以這個價格而言份量十足，牛肉算是牛腱肉的部位，肉包筋的口感還不賴，雖然不像是精誠牛肉麵牛腱心的那般軟嫩多汁，也沒有到桃花源牛肉麵的牛筋那般彈牙，但是這價格無人能敵。

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲在不二麵館我們點了原汁牛肉麵。

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲麵條有點像是關廟麵的波浪麵，湯頭據傳為醬油、豆瓣醬與辛香料熬煮，個人覺得中規中矩在這個價格帶挺不賴。

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄CP值超高銅板價牛肉麵！寬麵加五六塊牛肉只要50元。（圖／部落客美熊提供）

不二麵館－經武店

電話：07－7108629
地址：高雄市鳳山區北興街64號
營業時間：10：30～14：00、16：30～20：00（周日公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

一賣就是70個年頭！鹽埕切仔麵老店　豬大骨熬煮湯米粉超鮮甜
肉粽、碗粿只賣20元！台南40年老店　菜粽包滿滿花生香氣四溢
神級辣醬結合雞脂滑潤太好吃！30年海南雞飯、新加坡人的隱藏愛店

關鍵字： 不二麵館 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

台南北區阿嬤臭豆腐外酥內水嫩！塞進泡菜蒜泥一咬下湯汁多到爆炸

台南北區阿嬤臭豆腐外酥內水嫩！塞進泡菜蒜泥一咬下湯汁多到爆炸

號稱延三夜市裡的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透　現擀現包肉餡飽滿

號稱延三夜市裡的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透　現擀現包肉餡飽滿

台中每日限量100碗雞腿麵！油香麵體佐以青蔥醬油蔥酥一吃上癮

台中每日限量100碗雞腿麵！油香麵體佐以青蔥醬油蔥酥一吃上癮

一碗90元魚肉花枝疊成海鮮小山！20年老字號台南虱目魚粥CP值超強

一碗90元魚肉花枝疊成海鮮小山！20年老字號台南虱目魚粥CP值超強

斗南警分局舊廳舍變身古蹟餐廳　打造文化新地標

斗南警分局舊廳舍變身古蹟餐廳　打造文化新地標

全聯外送熱銷榜出爐！北部人愛買菜、中南部愛零食

全聯外送熱銷榜出爐！北部人愛買菜、中南部愛零食

隱身純白岩壁間「希臘浴池」泡湯看海

隱身純白岩壁間「希臘浴池」泡湯看海

必勝客開賣京都宇治抹茶紅豆起司塔

必勝客開賣京都宇治抹茶紅豆起司塔

新加坡環球小小兵樂園明年2/14開幕

新加坡環球小小兵樂園明年2/14開幕

國泰台港來回機票折1212元

國泰台港來回機票折1212元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證中4碼「片皮鴨1212元」

三商巧福牛肉麵特價109元

手搖飲4大飲品買1送1雙12限定喝

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

被譽為北投牛肉麵必吃三巨頭之一！

米其林推薦高雄老字號肉燥飯！

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

台中最美薑餅屋「聖誕大變身」！

Krispy Kreme推+11元吃整盒原味糖霜甜甜圈

亞洲首艘「迪士尼探險號」今開賣

熱門行程

最新新聞更多

斗南警分局舊廳舍變身古蹟餐廳　打造文化新地標

全聯外送熱銷榜出爐！北部人愛買菜、中南部愛零食

隱身純白岩壁間「希臘浴池」泡湯看海

必勝客開賣京都宇治抹茶紅豆起司塔

新加坡環球小小兵樂園明年2/14開幕

國泰台港來回機票折1212元

台北渾濃乳白雞湯麵！滿滿膠質感超爽

全家咖啡「12杯省400」雙12優惠限3天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366