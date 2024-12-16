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三倍大「巨無霸芋圓」吃得到芋頭顆粒香氣！通化夜市必買刀削冰

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年，菜單有刀削冰、豆花、燒仙草、紅豆湯等餐點；鄰近台北香格里拉、四四南村，價格親民、口味實在，是不少人的台北芋圓冰、通化夜市美食好選擇。

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▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

通化夜市九份芋圓在哪裡
通化夜市九份芋圓位於台北市大安區臨江街87號，距離台北捷運－信義安和站3號出口走路10分鐘、台北市公車站－通化街夜市走路3分鐘，周邊有御品元冰火湯圓、楓樹烤肉、鄭記四神湯等餐飲。

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

通化夜市九份芋圓介紹
店內支付方式除了現金，還有提供行動支付。通化夜市九份芋圓的配料多是料理好盛裝在檯面的鐵桶裡頭，不同產品會搭配不同基底與配料，我們選擇的是刀削冰，會在檯面上自選四種配料。通化夜市九份芋圓用餐環境算是經典的夜市街邊小吃攤，內用座位數不多只有板前的用餐區，內用提供紙巾。

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

芋圓超大顆！
超大顆芋圓一嘴無法掌握，千萬不要一口吞，比不少麻糬還要大，圓圓軟Q帶點嚼感。芋圓能吃到芋頭顆粒與芋頭香氣，黃色的是地瓜圓，有點像是Q彈版的蜜地瓜，白色的則是椰果、口感脆Q脆Q，搭配冰體下肚好暢快，特別是這裡的冰體是刀削冰，比起刨冰更多了點脆感，卻少了大碎冰的粗獷。

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲我們點了三倍芋圓冰＋杏仁凍。

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲通化夜市九份芋圓的刀削冰可以自選四種配料，我們搭配的是三份芋圓與椰果，畢竟招牌就是芋圓，選三份芋圓準沒錯。

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

價目表
通化夜市九份芋圓菜單提供刀削冰、綜合紅豆湯、綜合燒仙草，以上可以選擇四種配料。

▲▼台北大安區的「通化夜市九份芋圓（通化大芋圓）」在地經營超過30年。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

通化夜市九份芋圓

地址：台北市大安區臨江街87號
電話：0928－141－996
營業時間：17：00－00：00（周一、四公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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