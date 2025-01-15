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周末隱藏版福隆月台便當！民國46年創立　Q彈米飯塞滿9種配料

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

新北貢寮區的福隆車站前有好幾間福隆便當，哪一間福隆便當比較好吃都各有擁護者，每次開車經過都嘗試幾間不同的便當。這次因為IG影片推薦，才知道這間藏在巷子裡的尤記商義福隆月台便當，已經有快70年歷史，尤記商義福隆月台便當Google營業時間只有周六和周日兩天，現場問老闆說平日可接受預約，如果是平日要買便當的可以先打電話問問看。

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位置
位於福隆火車站旁的巷子，往左邊進去走路一分鐘即可抵達，要不是美食影片推薦真的很難知道這間。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

內用外帶
尤記商義福隆月台便當離火車站很近，走路一分鐘就到，只是每次都在車站前買便當，都沒發現這間很隱密，店門口就是一般民宅，便當提供內用和外帶，老闆相當客氣，買便當現點現包，拿到還熱呼呼的。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲牆上貼滿關於尤記商義福隆月台便當的介紹，早期在月台販售為主，創立於1957年的老店，有許多名人和電視採訪的紀錄。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲除了便當還有販售飲料跟鱈魚條。

菜單價錢

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲鐵路月台便當，只賣一種口味，一個售價80元。

便當評價
走傳統路線，配菜有兩塊滷肉、豆干、滷蛋、酸菜、香腸、雞捲、菜脯和高麗菜等菜色，算一算有九種配料，裝滿滿相當豐富。兩塊滷肉有肥有瘦，滷得相當入味，不過是偏甜的味道，我覺得很好吃，米飯煮得Q彈有嚼勁，粒粒分明很讚，其他配料也都很優秀，下次再來還會想買，要是喜歡吃辣的，冰箱有提供辣椒可以自己加。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲外盒是藍色，跟常見的福隆便當紅色外盒不一樣，上面寫著民國46年月台便當創始店。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲一包100元的鱈魚條可以當車上零嘴，涮嘴下酒。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲以前在福隆火車站上賣便當用的盒子。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲老闆養了很多鹿角蕨。

▲▼尤記商義福隆月台便當，70年福隆車站便當推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲有機會來福隆車站，不如彎進巷子試試這間在地人才知道的尤記商義福隆月台便當。

尤記商義福隆月台便當

地址：新北市貢寮區福隆街2巷19號
營業時間：周六、周日09：00～17：30（平日只接電話預約）
電話：02－24991105

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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