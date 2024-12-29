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跨年續攤餐廳懶人包！港式飲茶24小時營業　拉麵開到凌晨5點

▲一蘭拉麵台北本店別館。（圖／記者黃士原攝）

▲一蘭拉麵跨年營業到隔日凌晨5點（。圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接全新2025年，許多人會到台北市政府前廣場參加跨年晚會，以及欣賞101煙火，狂歡後如果肚子餓了，除了到麥當勞用餐之外，台北市有許多營業到凌晨的餐廳，除了拉麵、牛肉麵，也有火鍋可以吃到凌晨4點，以下就整理半夜還能用餐的地方給大家參考。

▲大巨星飲茶餐酒館的「港式九宮格」。（圖／記者黃士原攝）

大巨星飲茶餐酒館（24小時營業）

「大巨星飲茶餐酒館」是京星餐飲事業群今年推出的24小時營業餐酒館，地點位於大巨蛋商場1樓，除了提供由冠軍調酒師打造12款港式酒單，還有將近200道菜色可享用，有港點、粵菜、海鮮料理、肉類料理、砂鍋煲仔、下酒菜等，餐廳首推一個人也可以享用的「港式九宮格」。每天早上還有活力早餐組合，和各式下酒菜。

▲世界美食總匯。（圖／資料照）

世界美食總匯（24小時營業）

位在台北市大同區歸綏街的世界美食總匯，是一家24小時營業的小吃店，店裡賣的餐點包羅萬象，從早餐的三明治、蘿蔔糕、豆漿油條，到炒飯炒麵、粥品和水餃應有盡有，品項超過百種，讓肚子正餓、什麼都想吃的客人一拿到菜單就會選擇困難症發作，巴不得點上一整桌。

▲富宏牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

采宏、富宏、小吳牛肉麵（24小時營業）

萬華區洛陽街上的牛肉麵店大多是從鄭州街搬遷過來的，包括采宏牛肉麵（原建宏牛肉麵）、富宏牛肉麵、老劉牛肉麵、小吳牛肉麵、隴成川味牛肉麵，其中采宏、富宏、小吳都是24小時營業，很多運將、工人朋友及在西門町的年輕人都會來吃。

▲すき家在台北有16家分店是24小時營業。（圖／記者黃士原攝）

すき家（16家24小時營業）

來自日本的牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA），在台北已有29家分店，其中有16家是24小時營業，隨時都可以前往用餐。

▲一蘭拉麵。（圖／資料照）

一蘭拉麵（營業到凌晨5點）

一蘭在台北有本店與別館，近年因人力問題不再提供24小時服務，最晚到凌晨5點，但對於看完101煙火的民眾，還是有足夠的時間吃碗拉麵。一蘭僅提供天然豚骨拉麵，100%使用豚骨熬製而成，利用特有技術將腥味完全去除，並保有豚骨本身的美味。赤紅秘製醬汁也是一蘭特色，以辣椒為基底，配上30多種配料與辛香料熬煮而成。

▲林東芳牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

林東芳牛肉麵（營業到凌晨3點）

曾被CNN評為台北必吃牛肉麵，經過二次搬家的林東芳，現址還是在八德路上，營業時間是從早上11點到隔天凌晨3點，半夜也可吃到熱騰騰的牛肉麵。

▲海底撈。（圖／黃士原攝）

海底撈（營業到凌晨3點）

營業到凌晨的海底撈火鍋，一向是夜貓族的宵夜口袋名單之一，不過要提醒參加跨年活動的民眾，在ATT 4 FUN的分店已歇業，新的信義店已經搬到台北微風南山B2，想去吃麻辣鍋續攤別跑錯地點。除了信義店是開到凌晨4點，京站店、西門店及慶城店則是到3點。

▲雅香石頭火鍋西門總店營業到凌晨4點。（圖／陳小可的吃喝玩樂

雅香石頭火鍋西門總店（營業到凌晨4點）

這家是西門町50年老字號石頭火鍋店，火鍋料採自助式取用，不同盤子有不同價格，石頭火鍋最迷人的就是投入蔥、薑、蒜之後的爆炒香氣。而醬料區選擇豐富，除了可根據自己喜好之外，店家也提供最佳調味，就是半匙蔥花、一匙醋、一匙醬油、一匙香菜、一匙花生粉，以及酌量的蒜泥與紅辣椒，如果加點熱湯更添風味。營業時間到凌晨4點。

▲青花驕除了南港店之外，跨年全台門市全部一路開到隔日凌晨3點。（圖／王品提供）

青花驕（營業到凌晨3點）

除了南港店之外，跨年全台門市全部一路開到隔日凌晨3點。青花驕是王品集團旗下麻辣鍋品牌，以江津九葉青為味道的主角，再搭配燈籠椒、朝天椒多種純正辛香料拌炒而成的辣油與湯底。

▲王品和牛火鍋吃到飽「和牛涮」台北忠孝東店跨年營業到凌晨3點。（圖／王品集團提供）

和牛涮（忠孝東店營業到凌晨3點）

台北忠孝東店營業到凌晨3點，台北羅斯福店、台北林森店則是到凌晨2點。和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到800多元不等。

▲築間幸福鍋。（圖／記者黃士原攝）

築間幸福鍋物（最晚到凌晨3點）

除了部分門市，台北市多數分店都營業到凌晨3點。築間提供的湯底有14款，其中招牌必點的「石頭湯底」，以秘製麻油、蒜末、洋蔥、魷魚爆炒後，再加上獨家研發的原湯及柴魚昆布湯底；主餐則提供牛、雞、豬、羊等肉品，及海鮮28種，從巨無霸草蝦、北海道大干貝、生蠔，到綜合魚片，吃得到海味的鮮甜。台北市營業據點查詢：https://www.jhujian.com.tw/store/Taipei/

▲阿財虱目魚肚營業到凌晨4點半。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

阿財虱目魚肚（營業到凌晨4點半）

阿財虱目魚，台北西區深夜限定的超級美食，位於西門町內江街一帶，較靠近紅樓，營業時間是從晚上10點開始一直到凌晨4點半，不過通常不到10點就出現排隊人潮，招牌就是那超級下飯的虱目魚肚。

▲刁民酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣。（圖／記者黃士原攝）

刁民酸菜魚（台北3家店都營業到凌晨2點）

台中人氣餐廳刁民酸菜魚在台北也有3家分店，營業時間都到凌晨2點。這裡的酸菜魚以比臉盆還要大著稱，價格600元至1200元左右。刁民表示，秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後再底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

關鍵字： 美食雲 跨年 跨年續攤

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