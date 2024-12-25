玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北　分店地點、菜單一次看

▲玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者黃士原／台北報導

想吃不用跑到花蓮了！排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」正式進軍台北市，這次不是快閃，而是有永久店面，地點位於大直美麗華附近的北安路上，臭豆腐大份110元，小份70元，比花蓮本店貴10元。

玉里橋頭臭豆腐是花蓮排隊名店，選用非基因改造的黃豆製作成板豆腐，並以天然酵母恆溫發酵，最後使用3種不同溫度油鍋依序炸一次，直到外皮酥脆。最推薦吃法是加入手工台式泡菜、蘿蔔絲、九層塔，再淋上蒜汁醬油，吃起來更加入味。

▲玉里橋頭臭豆腐使用3種不同溫度油鍋依序炸過一次。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

玉里橋頭臭豆腐今年1月曾在台北市中山捷運站附近的條通商圈快閃，年末之際再度回歸，不過這次不是快閃，而是有永久店面，地點位於大直美麗華附近的北安路上。臭豆腐小份70元（3片），大份110元（5片），比花蓮貴10元。另供應豆漿紅茶、紅茶、豆漿、黑豆漿，小罐價格35元起至45元。

點餐流程部分，民眾要先在門口抽號碼牌，等候叫號至櫃檯點餐，之後會拿到取餐號碼牌，叫號後再到窗口取餐，「素食」與「加辣」要於點餐時告知，目前結帳只收現金。

▲師大分部臭豆腐已有2家店面。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

另外，位於師大附近的「師大分部臭豆腐」，原本是只在夜晚出現的攤車，現在已有2家實體店面，分別位於新北市永和區及台北市的羅斯福路上。

神之臭豆腐因為炸過3次，所以外層酥脆，但裡面仍有細嫩多汁的豆腐，不會出現中空情形。藝人賈永婕曾在大半夜特地跑去吃並打卡，也讓神之臭豆腐更為火紅，現在有了店面，營業時間也拉長，造福了想朝聖又不知道該怎麼找的饕客。