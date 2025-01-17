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左營20年小麵店！自製刀削麵糰Q彈有嚼勁　大火炒吃得到濃郁鍋氣

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

諸家康園刀削麵是左營大路已經開20多年的小麵店，從附近的地點搬到現址，一開店就有絡繹不絕的人潮；老闆和老闆娘非常親切招呼，店裡幾乎都是熟客來用餐。這裡提供手工刀削麵、麵疙瘩、水餃、飯食、湯品等選擇，一定要試試店家自製麵糰現點現削的刀削麵，麵條入鍋煮後再大火快炒，加上豐富配料和醬汁吃起來口感豐富又有鍋香氣，愛吃辣還可以炒辣，或是自己加入老闆炒的辣油享用更過癮！

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▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲闆娘現點現削麵條，下鍋煮後再交給老闆烹炒。

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

木須刀削麵（乾）小70元
刀削麵是現點現削用熱水煮過，口感非常Q彈有嚼勁，大火快炒有鍋香氣，還有香菇濃郁香氣及肉絲、木耳、紅蘿蔔絲等配料，愛吃辣可以請老闆炒辣，也能加老闆炒的辣油品嚐更香醇。

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲刀削麵口感Q彈有勁，香氣十足。

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲想吃更辣推薦加一些老闆炒的辣油，香醇帶有溫和辣感。

炒麵疙瘩（乾）小70元
炒麵疙瘩是用撥的方式下鍋煮，再大火快炒、加上微勾芡的醬汁，口感軟Q滑順，滋味鹹甜好吃，搭配肉絲、木耳、紅蘿蔔、青菜有豐富口感。

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲麵疙瘩的麵糰有加蛋製作，口感會比較軟一點。

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

酸辣湯　小30元

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲酸辣湯料給得很足，酸度也很夠，喝起來濃醇滑順，口感豐富又酸香涮嘴。

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

牛肉湯　小70元
牛肉湯比較清香，喝起來甘醇帶點香氣，還有加酸菜增添酸鹹滋味，牛肉厚實大塊，滷7～8小時入味好咀嚼。

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲厚實的牛肉滷得入味，口感不乾柴。

菜單 MENU

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

空間外觀

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼ 左營20年小麵店！自製麵糰現炒手工刀削麵，還有麵疙瘩和滿滿料酸辣湯。（圖／部落客虎麗提供）

諸家康園刀削麵

地址：高雄市左營區左營大路750號
營業時間：11：00～13：30、17：00～19：30（周三公休）
電話：07－5881731

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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