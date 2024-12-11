虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺

薇庭烘焙是鳳山很有人氣的甜點店，擁有西餐和烘焙金牌經歷的雙主廚推出「草莓九格拼圖蛋糕」！提供9種指定口味的超美甜點杯組合，聚會的時候拿出這一盤，瞬間就成為全場焦點啊！九格拼圖甜點杯能吃到草莓季限定的草莓芙蓮、可可芙蓮等，精心特製的風味很有層次，還有人氣必吃的草莓系列甜點，甜食控們趕緊去預訂吧！

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空間外觀

▲二樓內用空間。

▲一樓櫃台。

草莓九格拼圖蛋糕（甜點杯）

新推出的草莓九格拼圖蛋糕是特製甜點杯，組合優惠由店家搭配9種指定口味，能吃到草莓芙蓮、可可芙蓮、春綠芙蓮、雪藏草莓、伯爵紅莓、芭樂紅心、檸夏草莓、蕉香洋莓、栗香踏莓。另外每一種口味都有單獨販售，如果想要自己拼九格喜歡的口味也行，但是價格會以單入原價計算哦。

▲甜點杯組合優惠1550元，須提前一周預訂（請利用店家FB或IG私訊預訂）冷藏最佳賞味期2天。

▲甜點杯特製慕斯綿密細緻，加上減糖製作，吃起來順口不膩，不太吃甜點的也會喜歡！

栗香踏莓 單入原價 200元

栗子控一定要試試，這個有濃郁的栗子香，而且特別減糖製作，吃起來清甜不膩，還有搭配一整顆蜜栗子增添口感和風味。

芭樂紅心 單入原價 175元

芭樂紅心有濃郁的果香，加上草莓的酸甜多汁很好吃。

檸夏草莓 單入原價 175元

愛吃酸絕對必嚐檸夏草莓！使用金桔和檸檬製作，酸勁十足又有濃郁的香氣，吃起來微甜爽口。

蕉香洋莓 單入原價 175元

這是巧克力加上香蕉、百香果、草莓的多層次風味，吃起來甜甜微酸，有濃郁果香和巧克力的厚實苦甜感。

芙蓮 單入原價 160元

經典芙蓮甜點杯吃起來清甜綿密，有淡淡奶香味，搭配新鮮草莓比較不膩。

可可芙蓮 單入原價 175元

可可芙蓮有加櫻桃酒製作，能吃到濃郁酒香和微苦甜的巧克力風味，加上脆脆草莓很好吃。

春綠芙蓮 單入原價 200元

這個春綠芙蓮是嚴選低咖啡因的「春綠」小山園抹茶粉製作，茶感很濃郁，能嚐到厚實茶香及微苦韻，還有加橙酒提升風味。

伯爵紅莓 單入原價 175元

喜歡茶香必吃伯爵紅莓，有濃郁的佛手柑香氣融合茶香，加草莓爽口好吃。

雪藏 單入原價 165元

雪藏的甜感比較多一點，卡士達有濃郁的香草味和奶香，口感綿密。

草莓聖誕樹6吋1350元、8吋1880元（須提前三天預訂）

今年也有推出超夢幻可愛的草莓聖誕樹，一樣會附造型蠟燭，慶祝節日或生日都很棒！軟綿的戚風蛋糕加上草莓醬夾心，還有滿滿的草莓，吃起來脆脆酸甜多汁，搭配綿密香緹更好吃。

▲戚風蛋糕柔軟綿密，加上新鮮草莓酸甜不膩。

莓櫟森林 165元

這個是虎麗最愛的小蛋糕，很多人都會買來慶生哦！超濃郁的苦甜巧克力入口即化，搭配新鮮草莓的酸甜更順口。

草莓巴斯克 150元

草莓巴斯克厚實綿密，帶有酸甜感和奶香味，加上草莓果醬、新鮮草莓充滿果香。

森莓 160元

這個使用莓果花茶、草莓茶製作，加上半熟乳酪有不同層次的風味，綿密入口即化，酸甜奶香，加上新鮮草莓比較爽口。

草莓千層 185元

草莓千層濕潤又有手工草莓果醬的酸甜，帶些脆脆顆粒感更好吃！上面搭配日本生乳加希臘優格製作熟成的香緹，綿密滑順帶有奶香味。

菜單價格

薇庭烘焙 WeLove Bakely

地址：高雄市鳳山區文龍東路603號

電話：07－7777601

營業時間：周二至周日 11：00－19：00（周一公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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