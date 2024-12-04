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高雄美食推薦！熔岩系起司牛肉餡餅一份50元、塞滿牽絲咬下大爆汁

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

奸詐餡餅是很多人推薦的小吃餐車，在鳥松本館路上已經開了8年。提供多種鹹甜口味的餡餅，肉餡和餅皮都是自家手工製作，現點現做煎炸至金黃色，吃起來微酥軟Q，口感非常飽滿厚實；推薦一定要買起司牛肉餡餅，趁熱享用會爆汁，肉餡帶點黑胡椒的辛香，甜口味必吃芋泥餡餅，綿密甜香搭配軟Q餅皮完全滿足甜食胃。

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餐車外觀

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲一開攤就陸續被人潮包圍，不想現場等的話，一定要提前打電話預訂。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲只要取餐前30分鐘預訂，就會送優惠抵用券一張。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲餡餅都是現點現做，可以吃到最佳風味。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲起司份量給得很足。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲下油鍋煎炸至金黃，外層微微酥。

起司牛肉餡餅

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲起司牛肉餡餅50元。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲起司牛肉餡餅趁熱吃會爆汁，肉餡厚實飽滿帶有黑胡椒辛香，能吃到青蔥和洋蔥的脆脆口感。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

起司豬肉玉米餡餅

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲起司豬肉玉米餡餅45元。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲玉米餡餅的肉餡很厚實，有脆脆玉米的甜香，還有加紅蘿蔔、洋蔥、青蔥，口感很豐富。

酸菜豬肉餡餅

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲酸菜豬肉餡餅35元。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲愛吃酸菜可以試試酸菜豬肉餡餅，脆爽的酸菜鹹甜酸香，還有些許辣感，加上豬肉和花生粉的香氣更涮嘴。

芋泥餡餅

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

▲喜歡甜食推薦必點芋泥餡餅，內餡綿密甜甜的，有淡淡芋香味，加上軟Q餅皮很好吃。

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

菜單 MENU

▲▼奸詐餡餅(高雄)本館路必吃爆漿餡餅，現煎超多汁的起司牛肉，甜口味推薦芋泥餡餅。（圖／虎麗提供）

奸詐餡餅

地址：高雄市鳥松區本館路278號
營業時間：周一至周六 14：00至19：00（售完即止）／周日公休
電話：0929－838595

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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