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征服葷食者40年無名素食麵攤！高雄美食推薦　濃郁藥膳香氣當歸湯

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

三民第二公有市場無名素食已經開40年了，是非常有人氣的素食麵攤！這裡提供素乾麵、湯麵、羹、當歸湯、素粽等，選擇很多加上口味不錯，非素食者吃了也相當喜歡；虎麗很愛乾麵，香椿素肉燥加麻醬吃起來鹹甜帶有清香味，搭配料多又有濃郁藥膳香氣的當歸湯，喝起來很暖胃，也可以來一碗有素肉酥、素肉羹、白菜、髮菜的羹湯，酸香甘醇很有滿足感。

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店家外觀

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲現場還有供應海苔卷、炒米粉、炒冬粉、油飯。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲乾麵小40元、大50元，乾麵是香椿素肉燥加麻醬，吃起來鹹甜帶有清香味，細麵軟Q，吸附醬汁很夠味，還有些許脆脆豆芽增添口感。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

當歸湯 小55元、大65元

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲吃乾麵配一碗當歸湯更滿足，當歸湯的料很多，有濃郁藥膳香氣滋味甘醇，有加薑絲提味。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲當歸湯可以吃到香菇頭、素肉、香菇，每一個都會吸滿湯汁，口感很豐富。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲素肉有特別處理過，清香無油耗味。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲香菇頭富含嚼感。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲吸滿湯汁的香菇清香美味。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲羹，小45元、大50元。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲羹湯有濃郁酸勁及甘醇滋味，微勾芡喝起來很滑順。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲素肉酥吸滿湯汁變得軟嫩，特別好吃。

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

▲喜歡口味多一點層次可以另外加醬料享用。

菜單MENU

▲▼三民第二公有市場無名素食，高雄40年素食麵攤，香椿素肉燥麻醬乾麵。（圖／虎麗提供）

三民第二公有市場無名素食

地址：高雄市三民區建工路490號14號
營業時間：周二至周日 07：00－13：00（售完即止）
電話：0925－260678

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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