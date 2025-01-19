日本最早「主題公園」長達140多年歷史！漫遊動物園＆參拜神社

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃鄒承恩

經常選擇住在上野，住來住去其實都是圍著上野恩賜公園周邊旅行著，也去過上野公園很多次，但真正認真逛，這還是第一次！以往都是走馬看花這樣。一查才知道上野恩賜公園竟然有140多年歷史，還是日本最早的一座公園！裡面除了有國立科學博物館、上野之森美術館、星巴克以外，還有大小朋友都愛的上野動物園！而且緊鄰著JR上野站與京成上野站，周邊還有阿美橫丁等，四季也有不同風景，更是東京著名的賞櫻勝地，當然銀杏秋楓也很讚。

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上野恩賜公園 交通位置

JR「上野站」的「公園口」步行3分鐘，京成電鐵上野站步行4分鐘。

▲論上野公園有多大，看這地圖就知道了。

▲上野恩賜公園入口就在京成上野站的上方。

▲我們入住的APA酒店「京成上野車站前」就在旁邊。

▲本來想來看秋楓銀杏，但終究還是失算來早了，以後真的建議抓十二月初來會比較剛好遇到見頃。

花園稲荷神社（千本鳥居）

比起東照宮來說，相對寧靜安詳的上野花園稻荷神社，主要是讓人求緣分用的，不只是戀愛運與婚姻也是求好人緣。

▲遛狗遛貓看多了，這裡有人在遛猴子。

上野 東照宮

金碧輝煌的東照宮，以豪華的金箔裝飾而著名，是日本重要文化財的神社。





▲我是在周一前來，不幸發現神社今日公休。



▲這裡主要祭祀德川家康，金碧輝煌的外觀也展示了幕府時期的輝煌與奢華。



▲這裡最可愛的是竟然有貓熊御守。



▲可惜今日沒開，買不到。



▲還有月份限定御朱印。



▲十一月底了，只有幾株銀杏變色。



星巴克 上野恩賜公園店

坐落在上野恩賜公園中央處噴水廣場附近的星巴克，平屋木質調建築與公園綠林融合在一起，其中設有多席露台座位也是一大特色。

EVERYONEs CAFE

擁有戶外的開放式露台座位的EVERYONEs CAFE，以木質溫馨調平房建築設計，與綠鬱蔥蔥樹林融合一體。

▲以大量當季食材的料理為主角，主餐可自選肉類或魚類的Garden Plate，還有義大利麵、咖哩飯、三明治等。



▲這家還是寵物友善餐廳。



▲在公園裡喝著咖啡好愜意。



▲以東京在地蔬食為主，創意兒童餐好可愛。



▲使用新鮮現採香草的飲品。

▲下午茶鬆餅甜點。

▲Garden Plate是店內招牌喔。

▲最後選擇水果鬆餅為我們下午茶。



▲香草檸檬氣泡水好喝。



▲價格僅供參考。



▲是說這裡連結帳都是自助式的，很省人力。



▲公園美景處。

▲想著明年櫻花季是否該再來一趟，公園內擁有1200棵櫻花樹，櫻花季肯定壯觀。



上野恩賜公園 竹之台廣場（噴泉廣場）

漂亮的噴泉廣場也是大家喜歡駐足休憩的地方。

▲EVERYONEs CAFE後方的小森林超多銀杏秋楓可以拍照。



上野動物園

園內飼養著超過300種、約3000隻動物展示了來自世界各地的稀有動物以及日本本土物種。

▲動物園旁邊有一座小兒童公園。



▲JR上野站公園口出站就可以看到上野動物園了。

上野恩賜公園



地址：東京都台東区上野恩賜公園池之端三丁目

營業時間：05：00－23：00（內部設施各有開放時間）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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