ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本最早「主題公園」長達140多年歷史！漫遊動物園＆參拜神社

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃鄒承恩

經常選擇住在上野，住來住去其實都是圍著上野恩賜公園周邊旅行著，也去過上野公園很多次，但真正認真逛，這還是第一次！以往都是走馬看花這樣。一查才知道上野恩賜公園竟然有140多年歷史，還是日本最早的一座公園！裡面除了有國立科學博物館、上野之森美術館、星巴克以外，還有大小朋友都愛的上野動物園！而且緊鄰著JR上野站與京成上野站，周邊還有阿美橫丁等，四季也有不同風景，更是東京著名的賞櫻勝地，當然銀杏秋楓也很讚。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

上野恩賜公園 交通位置
JR「上野站」的「公園口」步行3分鐘，京成電鐵上野站步行4分鐘。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲論上野公園有多大，看這地圖就知道了。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲上野恩賜公園入口就在京成上野站的上方。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲我們入住的APA酒店「京成上野車站前」就在旁邊。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲本來想來看秋楓銀杏，但終究還是失算來早了，以後真的建議抓十二月初來會比較剛好遇到見頃。

花園稲荷神社（千本鳥居）
比起東照宮來說，相對寧靜安詳的上野花園稻荷神社，主要是讓人求緣分用的，不只是戀愛運與婚姻也是求好人緣。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲遛狗遛貓看多了，這裡有人在遛猴子。

上野 東照宮
金碧輝煌的東照宮，以豪華的金箔裝飾而著名，是日本重要文化財的神社。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲我是在周一前來，不幸發現神社今日公休。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲這裡主要祭祀德川家康，金碧輝煌的外觀也展示了幕府時期的輝煌與奢華。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲這裡最可愛的是竟然有貓熊御守。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲可惜今日沒開，買不到。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲還有月份限定御朱印。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲十一月底了，只有幾株銀杏變色。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

星巴克 上野恩賜公園店
坐落在上野恩賜公園中央處噴水廣場附近的星巴克，平屋木質調建築與公園綠林融合在一起，其中設有多席露台座位也是一大特色。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

EVERYONEs CAFE
擁有戶外的開放式露台座位的EVERYONEs CAFE，以木質溫馨調平房建築設計，與綠鬱蔥蔥樹林融合一體。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲以大量當季食材的料理為主角，主餐可自選肉類或魚類的Garden Plate，還有義大利麵、咖哩飯、三明治等。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲這家還是寵物友善餐廳。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲在公園裡喝著咖啡好愜意。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲以東京在地蔬食為主，創意兒童餐好可愛。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲使用新鮮現採香草的飲品。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲下午茶鬆餅甜點。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲Garden Plate是店內招牌喔。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲最後選擇水果鬆餅為我們下午茶。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲香草檸檬氣泡水好喝。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲價格僅供參考。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲是說這裡連結帳都是自助式的，很省人力。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲公園美景處。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲想著明年櫻花季是否該再來一趟，公園內擁有1200棵櫻花樹，櫻花季肯定壯觀。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

上野恩賜公園 竹之台廣場（噴泉廣場）
漂亮的噴泉廣場也是大家喜歡駐足休憩的地方。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲EVERYONEs CAFE後方的小森林超多銀杏秋楓可以拍照。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

上野動物園
園內飼養著超過300種、約3000隻動物展示了來自世界各地的稀有動物以及日本本土物種。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲動物園旁邊有一座小兒童公園。

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼日本第一座都市公園！百年歷史城市綠洲　動物園與神社亮點搶先看。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲JR上野站公園口出站就可以看到上野動物園了。

上野恩賜公園

地址：東京都台東区上野恩賜公園池之端三丁目
營業時間：05：00－23：00（內部設施各有開放時間）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►普吉島原始叢林吃下午茶！被大樹覆蓋的綠意穹頂　還能玩空中滑索
►默默經營了163年淺草鰻魚飯！烤到軟Q入口即化　每天只賣2.5小時
►新竹寶山傳親子景點推薦！隱藏版蠟燭工廠開箱　DIY體驗邊玩邊學

關鍵字： 上野恩賜公園 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 Mika出走美食日誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

推薦閱讀

上野推薦美食！高架橋下羊肉燒烤吃到飽、600日圓Highball喝到飽

上野推薦美食！高架橋下羊肉燒烤吃到飽、600日圓Highball喝到飽

全程專人代烤！首爾現點現殺烤鰻魚開箱　肥厚軟Q加烤大蔥吃更香

全程專人代烤！首爾現點現殺烤鰻魚開箱　肥厚軟Q加烤大蔥吃更香

極濃郁麻奶牛肉麵＋牛腱心軟嫩帶嚼勁！Google評分4.5星宜蘭美食

極濃郁麻奶牛肉麵＋牛腱心軟嫩帶嚼勁！Google評分4.5星宜蘭美食

宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

台中深夜食堂「爛漫小料理」宣布熄燈

台中深夜食堂「爛漫小料理」宣布熄燈

手搖飲10元珍奶限時1天喝

手搖飲10元珍奶限時1天喝

南台灣最神秘冰淇淋店！藏身荒野綠地

南台灣最神秘冰淇淋店！藏身荒野綠地

全台最大玫瑰花園免費開園

全台最大玫瑰花園免費開園

日本海線鐵道「最美移動餐廳」開箱

日本海線鐵道「最美移動餐廳」開箱

西門町這棟聚集3集團、6餐飲品牌

西門町這棟聚集3集團、6餐飲品牌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

北車窄巷藏米其林美食！炒飯鑊氣滿分

內湖草莓季「13家開放採果」多白草莓

「4大手搖買1送1」暖心優惠　珍奶、蜜柚茶都有

黃仁勳「兆元宴」二度辦這家古早味餐廳

希爾頓「一次性備品」收太貴被砲轟

「台版富良野」北投三層崎花海今揭幕

北市「4飯店春節住房」優惠！

挽肉と米2號店1/20開幕

「魷魚遊戲體驗館」爆紅！第2波加碼開放

熱門行程

最新新聞更多

台中深夜食堂「爛漫小料理」宣布熄燈

手搖飲10元珍奶限時1天喝

南台灣最神秘冰淇淋店！藏身荒野綠地

全台最大玫瑰花園免費開園

日本海線鐵道「最美移動餐廳」開箱

西門町這棟聚集3集團、6餐飲品牌

日本百年公園！漫遊動物園＆參拜神社

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366