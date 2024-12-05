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全程專人代烤！首爾現點現殺烤鰻魚開箱　肥厚軟Q加烤大蔥吃更香

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

這家比我上次吃的「風川鰻魚弘大店」還厲害！而且人家是真的拿活鰻魚給你看過後再殺，感覺多了噱頭，主要是價格差不多，一人一條鰻魚約台幣一千元左右；然後這家服務更好，環境更優，鰻魚也比較肥美厚實的感覺，打卡或Google評分還送你冷麵或飛魚卵拌飯，而且還蠻大碗的很大器！主要是鰻魚烤的外焦脆內軟Q，然後全程專人幫烤，必須給推。

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▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲弘大入口地鐵站9號出口附近，樓下是一家小超商，二樓才是一片鰻魚店面。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲避開用餐時間的話不用預約，也不用排隊等候。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲店內空間寬敞，裝潢以韓國傳統風格為主。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

菜單
提供中、英、日、韓文版本，以人頭計算，一人需要點一條鰻魚約台幣1000元左右。選用最高級的韓國國產淡水鰻魚，並且強調使用新鮮的活鰻，如果願意打卡評論的話，還可以免費獲得「炸彈魚卵飯」或「一片水拌冷麵」其中一項。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲四個人就送上四條新鮮活鰻魚，還可以讓你抓著拍照，確認是否為活鰻魚。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲送上基本小菜，都是搭配烤鰻魚料理用的生菜、泡菜、生薑、芥末，等菜包肉佐料。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲附贈一碗熱騰騰的大醬湯。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲我們另外加點的米酒，酸酸甜甜的好好喝，大推。

一片拌麵

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲打卡評論送的拌麵，其實就是水冷麵。雖然是送的，但給很大碗，滿滿的料很大方，甜辣爽口，湯頭還有淡淡果香，好吃！

飛魚卵拌飯

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲滿滿的飛魚卵、蘿蔔乾和泡菜的組合，超好吃，必點，雖然是送的，但飛魚卵超捨得給的，吃起來滿嘴的逼逼波波，爽度極高。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲全程專人代烤，服務態度很不錯。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲剛剛活鰻魚現在已經被處理好上桌了，看看這色澤就知道有多新鮮，而且肉質很厚實。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲這家的鰻魚真的肥美多了，比想像中還長，直接佔滿整個烤盤。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲搭配韓國大蔥，一起烤，這裡好像流行烤鰻魚搭配大蔥一起吃。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲要烤到這麼焦脆才行。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲店員真的很盡責，一直守在烤盤旁，不斷翻面，確保有烤熟。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲然後剪成適口大小就能吃了。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲烤好放烤爐邊保溫，直接開吃。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲肥厚的鰻魚，吃起來特別滿足。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲搭配烤好的大蔥一起吃。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲外焦脆香酥，裡面肉質滑嫩軟Q帶膠質，偶而會有點微刺，但因為都有烤軟，所以直接吃無妨。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲菜包肉吃法很韓國，這樣吃也比較不會膩，營養也均衡。

▲▼專人幫你烤！首爾現點現殺烤鰻魚　打卡就送冷麵或飛魚卵拌飯。（圖／部落客Mika提供）

▲芝麻葉有一種獨特香氣，搭配起來也很有層次，怎麼搭都好吃，這家不管在服務上、環境上還有鰻魚品質上，我個人都大推，是我會回訪的店。

 一片鰻魚｜일편장어

地址：서울 마포구 양화로16길 15 2F
時間：12：00～23：00（15：00～17：00午休）；22：00最後點餐

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關鍵字： 弘大 一片鰻魚일편장어 韓國旅遊 國外特色系列 達人美食 美食情報 Mika

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