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普吉島原始叢林吃下午茶！被大樹覆蓋的綠意穹頂　還能玩空中滑索

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

普吉島網美必來的打卡地標，就位在普吉島中南部的叢林裡！距離普吉鎮約6公⾥，離巴東海灘約14公⾥，整座餐廳依⼭⽽建，巨⼤的穹頂運⽤樹⽊、茅草等與⼤⾃然美學融合，真的就在鬱鬱蔥蔥的叢林裡享用優雅的下午茶。

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緊鄰Hanuman World
餐廳旁是著名的Hanuman World叢林活動中⼼，提供好玩的滑軌⾞和⾼空滑索⾶⼈體驗；最有趣的是如果坐在戶外區，就有機會看到有人在空中滑過去，還夾雜著尖叫聲這樣，反正都來了，其實順便去叢林飛索一下也很棒！

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

三隻猴子餐廳
因為我們是跟團，所以是遊覽車直接載到轉乘處，再轉搭雙排車上山，大概是因為這裡山路不適合遊覽車開上來，我們早就訂好下午茶套餐，因此直接往室內餐廳前進，裡面冷氣很強。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲Three Monkeys跟Hanuman World 叢林飛索真的就是隔壁鄰居。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言，原來三隻猴子 Three Monkeys 店名來自於此。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲大片落地窗將室外綠意盎然延伸到室內，加上特殊造型的吊燈以及彩繪，將叢林風用另一種藝術展現。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲挑高的室內空間，加上落地窗景，即使在室內也覺得身在叢林內。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲室外因為下過雨，比較少人選擇。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲也有常見小猴蹤影。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲另一間室內餐廳空間，這裡就比較偏文創商品展示以及咖啡廳為主。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲採用大量植栽及巧妙空間設計，給人一種寬敞舒適感，很放鬆也很舒服。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲尤其是室內外植栽互相呼應的野奢風。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲普吉島也瘋可頌，跟韓國一樣。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡就是半露天用餐區。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲最美的就是這裡！順應著大樹的生長，茅草屋搭配桌椅與燈籠吊燈搭建出來的戶外平臺。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲很有被大樹守護的感覺，也太浪漫了。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

三隻猴子餐廳菜單

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡的下午茶也很網美，尤其是飲料真的有夠花俏。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

英式下午茶
採用三層午茶架擺放蛋糕甜點等，一份可以兩個人享用，而且認真一看，真的都是甜的，甜點就是中規中矩，沒什麼太過驚艷的地方。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲飲料真的好大杯，餐點部分應該不是這家重點。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲要離開時才注意到的玻璃泡泡屋，這裡真的很適合網美來拍照，保證可以待上半天，然後順遊隔壁叢林飛索。

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

▲▼普吉島三隻猴子，Three Monkeys餐廳。（圖／部落客Mika提供）

普吉島 三隻猴子餐廳

地址：อาคารทรีมังกี้ส์ 105 หมู่ที่ 4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า Wichit, Mueang Phuket District, Chang Wat Phuket 83000泰國
電話：10：00－23：00

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