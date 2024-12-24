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默默經營了163年淺草鰻魚飯！烤到軟Q入口即化　每天只賣2.5小時

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

真的不誇張，這家是我們目前心目中日本鰻魚飯排行裡面的前三名！經營163年的鰻魚飯老店，每天只營業中午用餐時段約2.5個小時，然後周日還公休，每天都大排長龍，因為店小座位數不多，所以排隊至少半小時起跳，想吃真的需要點耐心，但我個人覺得很值得。

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▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲是一家低調小店，座位數不多，店內也小小的很溫馨可愛，就這樣默默經營了163年也太厲害了。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲店內頂多只能坐十幾個人左右，也因此排隊時間會比較長一點。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲也有單身友善專區，吧台桌，後方也有半開放式的榻榻米座位區，需要脫鞋。

菜單
老闆娘英文很好，所以溝通上沒什麼問題，菜單也很好懂，正常份量的鰻魚飯是3800日圓（約台幣800元），加量版的是5200日圓（約台幣1094元），還有販售鰻魚肝跟鰻魚頸等部位，適合搭配清酒當下酒菜。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲我覺得加量版本吃起來確實比較爽，每份定食都會附贈熱湯以及漬物小菜，還有葫蘆形的紀州香山椒。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲加點紀州香山椒，會多一種獨特風味的香氣。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲真的是清湯無誤，但可以解膩並溫熱身體。

加量版鰻魚飯
正常量的鰻魚是兩條，加量版則是三條鰻魚飯，這家的鰻魚炭香比較濃郁，烤得微焦的黃金色澤超誘人，甜鹹交織的醬汁香氣我很喜歡。鰻魚軟嫩帶Q非脆香的那種，偏軟，重點是鰻魚很肥美有厚度，好好吃，除了些許軟刺以外，大部分都被剔除了，吃起來可以一氣呵成，搭配白飯還有甜鹹醬汁，一口接一口。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

烤鰻魚肝／鰻頸
我第一次吃到鰻魚肝跟鰻魚頸，真的好特別！而且這烤得好焦脆，鰻魚肝吃起來微苦，鰻魚頸帶細刺，可以嚐鮮，對我來說不是挺好吃的。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

心得
這家鰻魚飯真的很好吃，雖然不是焦脆那種口感，但軟嫩細緻入口即化也讓人很難忘，這家的炭香也比較濃郁，甜鹹醬汁也超喜歡，總之來淺草必吃無誤。

▲▼淺草百年排隊鰻魚飯！烤得軟嫩細緻入口即化　每天只賣2個半小時。（圖／部落客Mika提供）

雷門 うなぎ 色川（Unagi Irokawa）

地址：2 Chome-6-11 Kaminarimon, Taito City, Tokyo 111-0034日本
時間：11：30～14：00（周日公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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