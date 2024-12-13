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上野推薦美食！高架橋下羊肉燒烤吃到飽、600日圓Highball喝到飽

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

這家是日本在地友人帶我們去吃的，位於上野御徒町站附近。採用自製的鹽醃熟羊肉，讓羊肉柔軟好入口以外，甚至沒有腥羶味。只要4480日圓就可以全品項吃到飽，加600日圓還可以Highball喝到飽，然後店裡面的正妹帥哥超多，服務很好氛圍很棒，這家真的很值得大推。

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大眾成吉思汗酒場｜交通位置

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲JR御徒町站步行1分鐘、地鐵日比谷線仲御徒町站步行3分鐘、距離御徒町108米。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲高架橋下的商店街。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲這家是以羊肉為主的大眾成吉思汗酒場。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲銅板價的Highball喝到飽很吸引人。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲裝潢走工業風，鐵桶座位可放外套、包包。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲店內空間其實很寬敞，約有82個座位，吧台座位呈現L型。

大眾成吉思汗酒場｜MENU

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

大眾成吉思汗酒場｜MENU

■  120分鐘酒會套餐【全菜單自助套餐】4,480日圓（含稅4,928日圓）
■【全套菜單+Highball飲食套餐】 5,430日圓（含稅5,973日圓）
■  單品無限暢飲【無限暢飲60分鐘方形威士忌】600日圓（含稅660日圓）也提供單點品項或者一人份套餐的選擇。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲成吉思汗只使用指定品牌的羊肉，更講究生羊肉，使用更適合鹽醃的羊肉。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲比起醃製過的羊肉，我更喜歡單純的生羊肉。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲簡單烤過就很好吃，羊肉新鮮柔軟無羊羶味。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲就連羊舌也有，只是太肥厚了，長相有點驚人。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

600日圓Highball喝到飽
而且每桌都有一瓶角Highball，桌上用水龍頭式可自行倒酒，往前傾是氣泡水，往後是Highball威士忌部分，可自行調整厚度。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲這家店的馬鈴薯料理也很強，推薦可以點。

▲▼上野大眾成吉思汗酒場，羊肉燒烤吃到飽，600日圓Highball喝到飽，還有正妹服務。（圖／Mika提供）

▲飯後甜點是北海道生乳冰淇淋，正妹親自送過來更甜更加分。

大眾成吉思汗酒場 羊肉燒烤吃到飽

地址：日本〒110－0005 東京台東区上野5 −20−15 第二御徒町橋高架A
交通：御徒町站 JR 山手線／JR 京濱東北線
時間：12：00－23：00

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