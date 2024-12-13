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撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃鄒承恩

位在新竹由傳統蠟燭工廠進化成觀光工廠的「寶山蠟藝館」，讓更多人親自體驗製作屬於自己獨一無二的造型蠟燭。這家隱藏版景點平常以蠟燭製作為主，偶爾接蠟燭DIY的手做體驗，傳統工廠結合觀光，讓更多人一窺蠟燭工廠的製作過程，邊玩邊學，還懂了不少蠟燭冷知識。

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外觀

▲擋土牆上面的壁畫也是老闆娘手作，是她的童年記憶，三合院村落還有小時候童玩。

▲自己的蠟燭自己動手做。

內部

▲比起外觀，內部更像傳統工廠。



▲擺放著店家自製的藝術蠟燭。

▲蠟紙藝燈。

▲寶山吉祥物。

▲創意手作DIY包，可以買回去自己動手做。

▲工廠裡的店貓。

▲本來是蠟燭工廠，現在兼顧觀光且位置有點隱密。

藝術造型蠟燭DIY

散客僅周六日開放，價格依照選擇的造型而定，270至500元不等。團體20人以上，周一到周日接收預約，250元／1人。

▲首先從挑造型開始，每一種造型都有專屬的模具，過程從放蠟塊、抽空氣、泡水、脫膜、蠟燭美容到完成總共6個步驟。

▲然後在模具中放入喜歡的蠟塊，會有漸層的顏色效果。

▲放蠟塊時真的無法想像成品長怎樣，但就是把自己喜歡的顏色配一起即可。

▲接著倒入熱水。

▲將多餘空氣抽出來。

▲放冷讓蠟燭凝固。

▲接著就到了第四步驟：脫膜。

▲泡冷水。

▲剝開模具後即成型，好好看的貓頭鷹，紫色漸層很成功。

▲裝上眼睛後，開始蠟燭美容、上色。

▲最後成品可以帶回家做紀念。

▲平常蠟燭工廠主要供應附近天主教堂使用的蠟燭。

▲這造型以及顏色繽紛的蠟燭供天主堂。



燭園寶山蠟藝館 手作／親子DIY／造型蠟燭／文創商品

地址：新竹縣寶山鄉寶新路三段112巷5號

電話：0911－216936

時間：10：00－17：00（周一、二公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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