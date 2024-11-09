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宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

宜蘭最強CP值的吃到飽火鍋真的就是這一家了！提供美澳雙和牛＋台日頂級海鮮，生食級干貝、胭脂蝦、三點蟹、美澳和牛、牛舌吃到飽還不夠厲害，雞佛和豬腦新鮮大顆也都隨便吃。還有和牛壽司、冰淇淋、牛舌燉咖哩、滷肉飯、啤酒、飲料無限暢飲，更是親子寵物友善餐廳，寵物可入店享用寵物套餐，這樣最頂級套餐只要千元有找也太佛。

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▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲裝潢真的非常用心，很中國風，整體風格有那種皇室藥膳火鍋的概念。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲搭配很藥膳的櫃台，建議可以先inline線上訂位，付款方式收現金與信用卡。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲飲料、冰淇淋、火鍋醬料、牛舌燉咖哩、滷肉飯都是自取吃到飽。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

牛舌燉咖哩 阿嬤的滷肉飯

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲很有誠意的牛舌燉咖哩，我覺得很值得一吃。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

火鍋沾料推薦

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲就連黃金搭配都幫你想好了，根據需求照著調即可。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲主食部分有冬粉、白飯、麵線、韓式拉麵等，非常推薦韓式拉麵，超適合麻辣鍋底。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲飲料的選擇也超多，啤酒暢飲真的太爽了，再喝其他飲料根本浪費胃容量。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲冰淇淋有Cold Stone以及泰國明果頂級冰淇淋。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲中式復古風，牆上的Slogan很促咪。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲洗手間也超有梗。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲而且也貼心的提供頭髮造型用品，還有除臭噴香、漱口水、Dyson吹風機等。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲藥牌牆，非常中藥膳食的感覺。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲碗盤也很復古。

價位
吃到飽共有三種價位（498、798、998元）再加上10%服務費。總共九種湯底，其中三種湯底免費（台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯、日式昆布鍋），其餘的需要加價50至100元不等。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

美澳雙和牛＋台日頂級海鮮（998元吃到飽）
提供美澳雙和牛、牛舌、台日頂級海鮮還有和牛壽司、雞佛豬腦吃到飽等， 超過八十種頂級食材、甜點與冰淇淋，重點是啤酒跟飲料無限暢飲。除了有桌邊剝蝦服務以外，聽說還有現場麵疙瘩表演，不過因為我們沒點麵疙瘩，所以沒看到表演。

總共提供九種湯頭，每桌可選3種
台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯、日式昆布湯為免費的，加50元可升級為東北酸白菜鍋、麻辣牛奶鍋、酸甜番茄湯、藥膳養生湯，加70元升級為日式厚牛奶，加100元升級為重慶麻辣老火鍋。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲推薦點台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯以及酸甜番茄湯三款湯底，其中大骨濃白湯更是必點，非常華麗登場，店員會另外拿老茶壺先放乾冰再放湯底，整個仙氣飄飄超好拍。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲賓士鍋可以選三種湯底感覺划算，麻辣湯底很適合燙肉煮麵，海鮮的話大骨濃白湯以及酸甜番茄湯很不錯。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲還可以另外加點麻辣豆腐、豬血，給麻辣湯底加料。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲才一會兒功夫已經擺滿整桌，所有998元能點的都全上真的超多。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲美澳雙和牛＋頂級台日海鮮還有串串跟熟食料理，比較特別的雞佛、豬腦花、大刀腰片，外面吃到飽很少見的。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲美國見島和牛雪花、M9和牛、M9澳洲和牛霜降、黑牛上腦邊、鮮牛舌等，各種美澳和牛必點。只要涮個五分熟就能吃，油脂豐富，柔嫩美味，雪花分布均勻，很好吃。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲中間就是豬腦花和雞佛，旁邊是大刀腰片，上面都是來自台日頂級海鮮，CP值真的有夠高。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲三星蔥滑牛串也是這裡才有的，雞佛真的好大顆，豬腦花也太生，簡直是視覺刺激。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲998元價位有啤酒喝到飽，使用的是生力啤酒。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲熟食類推薦炙燒牛舌握壽司。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲炸銀絲卷佐煉乳、酥炸花生湯圓，看到酥炸湯圓就有一種吃辦桌的感覺，好懷舊。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲裡面包有鮮蝦魚漿的油條超特別。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲有花生跟芝麻兩種口味的甜湯。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲專人剝蝦殼服務。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲竟然有提供狗狗吃的水煮肉塊，而且是真的歡迎寵物入內用餐，我們剛好看到一隻可愛的牧羊犬在餐廳內陪伴主人吃火鍋。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲最好笑的是我乾兒子被和牛給迷住，一直跟媽媽搶食物吃。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

▲中途加湯也是儀式感點滿。

心得
大推一下麻辣湯底，煮韓式拉麵非常好吃。這家真的好划算，在北部這價格肯定要一千五起跳，在這裡原價千元有找，但不含10%服務費，含的話頂多也是一千初，CP值高到炸裂。

▲▼美澳雙和牛、台日頂級海鮮還腦吃到飽，超過八十種頂級食材，啤酒跟飲料無限暢飲。（圖／部落客Mika提供）

麻辣囍室

地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段315號
電話：03－9381488
時間：12：00～15：00、17：00～22：00（13：00、20：00為最後收客時間）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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