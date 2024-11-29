極濃郁麻奶牛肉麵＋牛腱心軟嫩帶嚼勁！Google評分4.5星宜蘭美食

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

這家在我口袋名單已久，終於有時間來去吃吃看，Google評價很高，而且口碑挺好的，但其實我是被麻辣奶香湯頭的牛肉麵給吸引；麻奶口味很特別，小菜好吃，牛肉也很大塊，就是原汁紅燒口味有點太鹹，偏重口味，可嚐鮮但期待值太高反而有點小失望。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲挑高裝潢設計，簡單俐落工業風。

▲酸菜跟香菜、辣醬等自取。

菜單

是客製化組合菜單，從湯頭到牛肉、麵條都可以自己組合，最便宜160元，最貴甚至要1000元，就是看選的牛肉等級來定價。

▲小菜的選擇也蠻多的，不錯吃，可以點。

▲小菜很小一盤，價格落在40～60元，我個人是覺得不便宜，但真的蠻好吃的。

胡麻花椰

▲後來我發現其實我愛的是胡麻醬，而不是小菜本身。

涼拌辣皮蛋

▲川味麻辣好搭皮蛋，喜歡。

胡麻秋葵

▲原本不吃秋葵的我，加了胡麻醬後也能輕易完食。

麻辣奶香牛腱心日式拉麵

湯頭選麻辣奶香，點牛腱心部位，麵條選日式拉麵（偏細），這麻奶的賣相很像辣的鹹豆漿，看起來不是很美觀就是了；湯頭很濃郁，有點像新加坡的叻沙泡麵，奶味蠻凸顯的，帶點麻辣香氣，總體來說很香醇濃郁帶辣香，湯頭偏鹹一點，但麵條吃起來就很剛好，日式拉麵很吸湯汁，入味好吃。

▲牛腱心部分軟嫩帶嚼勁，肉塊又大又厚實。

原汁紅燒牛肋日式拉麵

▲這真的非常不推薦點，湯頭超重口，鹹到即使不喝湯只吃麵條也無法。

▲牛肋條真的燉煮到很軟嫩入口即化，是好吃的。

▲湯頭太鹹了。

▲這家酸菜蠻好吃的，甜鹹脆口。

▲這家對我來說，就是嚐鮮可以，回訪應該意願不大。



牛麵

地址：宜蘭縣羅東鎮安平路39號

電話：0900－108061

時間：11：30～15：00、17：00～20：30（周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

►礁溪市區藏新潮露營風熱炒！必點宇宙泡泡蝦華麗登場 氛圍極放鬆

►螞蟻人一致好評甜點超強、完全不用擔心踩雷！宜蘭森林系藝廊咖啡

