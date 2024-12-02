用4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳！坐落在楊梅車站附近

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃鄒承恩

桃園楊梅車站附近複合式建案「萃99’Caffee楊梅店」，綠意的建築外觀是由德國iF設計大獎設計師莊哲湧用4500支南投運來的竹子打造而成，宏偉且吸睛，橫掃IG網美打卡桃園景點。這是建商為了賞屋而打造出建案接待中心咖啡廳，建案不定期更新，現建築保留下來，成為桃園網美餐廳，挑高空間，大片玻璃落地窗，採光明亮有溫度空間。

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交通資訊

Google搜尋「萃99’Caffee楊梅店」，即可抵達。搭乘台鐵至楊梅車站，車程約5分鐘。「萃99’Caffee」目前有2間店，一間是平鎮店（廣昱謙禾x萃99’Caffee），另間則是今天要介紹的楊梅店（誠聚禾x萃99’Caffee）。

停車

開車來訪，萃99’Caffee楊梅店有專屬自己的停車場，可停放約8台車，很方便，若停滿，可在前方附近找停車位。

建築外觀非常顯眼吸睛

抵達到現場，萃99’Caffee楊梅店地處楊梅楊新路咖啡廳，位於楊梅火車鐵道旁，周邊只有民宅，馬路邊僅可見這棟獨特建築，非常搶眼。這裡之前是楊梅建案中心，宛如宮崎駿場景的故事童話屋，讓萍子聯想到花蓮縣壽豐鄉景點「Mr. Sam山姆先生咖啡館」哈比人的奇幻世界魔戒夏爾村，充滿話題的故事屋，馬上成為楊梅景觀咖啡廳名單。

▲竹子打造而成的綠意建築外觀，加上近年很流行的荒野風植栽，搭配綠意，多了一種隨性感。

▲整棟建築可繞半圈，不同面建築風景，大片落地窗，很壯觀。

▲建築上頭使用竹子建構，與玻璃材質結合，南投運來的竹子打造，營造出一種自然清新的氛圍。

竹子設計

這是來自iF設計獎得主設計師「莊哲湧」用4500支南投運來的竹子打造，近幾年建設公司為了凸顯出現建案的特性，在接待中心的設計上無不費盡心思，特別邀請設計師操刀，從中大多能窺見與建築本身呼應的設計細節，以及與建商品牌吻合的意象巧思。

▲映入眼簾，一樓挑高延伸到二樓天花板，穿透性強，且大量使用大片落地窗玻璃，採光明亮，一覽無遺。

▲兩層樓用餐空間，小巧精緻；木質裝潢，多了一種日式氛圍混工業風的美感。

▲光線灑落，室內光影變化，超美的；也有窗簾可拉上，避免一直被光線照射。

日式木質咖啡吧台

▲近年來很夯的比賽用咖啡機，很摩登有設計感。

▲窗邊高腳椅座位，只有這區有提供插座。

▲挑選很多設計與家具雜誌，供人翻閱，像圖書館一樣。

▲這天被安排坐落角落位置，生意很好，下午2點多來用餐，店內高朋滿座，還好有位置。

▲從二樓建案中心，往一樓遠眺，整個視野無敵。

▲咖啡吧台，點餐結帳，木質日式裝潢，很無印風，一旁有個冰櫃提供甜點。

建案預售屋中心（二樓）

▲從一旁樓梯上二樓，可見二樓是建案預售屋中心，每一檔期不同，滿足想在楊梅買房的住戶。

建案樣品屋裝潢空間（三樓）

▲三樓提供預售屋的房型，小樣品屋，設計挺美的，整個質感很好，樣品屋帶來給人一個有自己家的夢想，買一個夢。

▲現在大多小家庭，三房一廳格局，房型雖然小，卻佈置得超美。

菜單

萃99’Caffee楊梅店菜單，低消一杯飲品，提供排餐、沙拉、義大利麵、燉飯、咖啡、茶、甜點等，樣樣精緻，餐點很有水準，來店內必吃。（下午3點以前都有提供義式料理等餐點，之後僅提供甜點與飲品）

餐點介紹

熱諾亞羅勒燉飯 220元

廚師以最專業的手法，呈現美味與藝術的完美結合，現點現做，烹飪的每一個細節，造就這好吃燉飯。燉飯不會太硬，也不會吃起來有米芯硬口感，拿捏恰好軟硬度，吸附羅勒醬汁香氣，塔香入味，實在好香，好有水準。

▲一抹綠的燉飯上桌，光看就好有生氣。

牛肝菌奶油野菇細扁麵與鄉間小卷 280元

▲上頭放入海鮮，裡頭加入野菇與奶油醬汁，奶香濃郁厚實。

▲烤過的小卷鮮美甜香，獨特炙燒過的香氣，超彈嫩口。

▲使用寬扁麵，考驗主廚料理功力，吸附醬汁，非常香濃，醬汁與麵條比例拿捏很好，寬扁麵條彈牙涮嘴，義大利麵有水準。

靜岡抹茶拿鐵 150元

▲使用日本靜岡抹茶，漸層色，有奶泡，非常滑順，加入點糖，少了抹茶尾韻散發的苦味，甘甜香濃。

心得

桃園楊梅咖啡廳，楊梅景點推薦，這裡超美的！萍子當下看到這建築介紹就朝聖了，萃99’Caffee楊梅店評價很高，餐點神等級好吃，非常有水準，想在楊梅找個地方，與姐妹淘聚會，楊梅下午茶推薦，楊梅景觀咖啡廳，實至名歸。

萃99’Caffee楊梅店

電話：03－4780267

地址：桃園市楊梅區楊新路一段308號

營業時間：10：00－20：00。

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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