舊美式洋房改造桃園免費新景點！穿梭童話森林小屋、泳池變咖啡廳

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

以植物為題展覽，「X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗」圍繞植物而生，以永續共存、生命平等之觀點，探索現代生活中「人與植物」相繫相依關係，改建自一棟廢棄美式老洋房，前身曾作為一代名人故居、餐廳、幼兒所等，見證地方自然景觀變遷與人文歷史推移，在經數月整修化身為童話故事裡的森林小屋，不定期藝文展覽，園區內打造桃園植栽咖啡廳。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆怎麼去

可搭乘大眾工具，公車可從桃園車站出發，搭乘客運5063號於大崗郵局站下車，步行約7分鐘即可抵達，搭乘台北機捷「林口長庚醫院站」下車，從林口長庚醫院搭乘202號公車，於文化七路站下車，步行約5分鐘即可抵達，Google搜尋「X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗所」，後方備有免費停車場，停車場旁有小路，沿路步行到公園轉個彎，步行不到100公尺。

▲可見復古美式老洋房，非常有懷舊歷史感，一整片植栽森林，巷弄中，很難想像對面都是住宅區，這裡竟然保有這片森林植栽天地。

介紹

門口有一大透明立牌介紹，這裡是由留白計劃、立陽建設共同合作，邀來合風蒼飛操刀設計，不只融入在地土地思維，將舊有美式洋房重新設計改造，更結合溫度物所植物裝置，並邀請藝術家李霽、連俞涵等人進入展間打造出囊括三個關於植物的展覽。

美學館

這棟美學館在入口處前方這棟，館內不定期更新展覽，龜山植藝實驗所美學館，這次展出三個以「植物」為題的展覽，分別是：植人日和、森林方舟計畫、所有的周而復始都是新生混著腐朽。

展覽1植人日和

展覽空間不大，幾間小空間，此展區記錄了5組創作者，囊括李霽、連俞涵、兔女狼、黃郁媚、孫家閎與李佩懿的生活模樣，進而探索關係與自我的多元延展，同時亦邀請「Temperature 溫度物所」，以在地常見的「蘆葦」與「紅磚」打造出造型獨特的裝置，呼應地方過去自然地景與窯廠產業的場域性格。

展覽2森林方舟計畫

藝術家賴怡璋以龜山石雲步道原始森林，以及林口、龜山地區的歷史流變為線索，將空間視為一印證文化、產業、環境變遷之場所，自日治時期茶園滿佈、二戰後工業化、五〇年代中期美軍駐紮之不同時代背景下，見證本地的改變與重生。此創作引入石雲步道上、中、下層的原生植物進行種植，讓原始植物與老屋連結，打造一艘融合文化與自然的方舟，走入其中不妨繞行一圈，感受到不同植物生氣勃勃的姿態。

▲全新空間不只梳理了桃園龜山自然景觀與人文歷史，亦打造圍繞植物而生，充滿地方歷史記憶的森林老屋，館內很有看頭的造景，充滿生命力。

介紹

全新龜山植藝實驗所由合風蒼飛設計操刀，以原生松柏為主要樹種創造森林意象，「林相下」的低矮植栽設計展現臺灣蕨類王國風貌，喚起山林記憶，而蜿蜒小路、森林步道休憩檐廊，則處處彰顯森林老木屋之美，其中，龜山植藝實驗所更是保留了三棵根植場域逾三十年的老松，象徵場所核心調性，為此合風蒼飛以「老松精神」重塑場域，專注於「始終根植於土地的事」，強調生活與土地連結，打造藝術與生活體驗兼具的空間。

▲這裡只有周末才開放，平日沒開放，原本想入內拍攝懶骨頭區。

▲在落羽松林蔭之下，漫步在蜿蜒小徑裡享受慢活時光。

戶外

角落可見有一區，戶外區，特別在原為泳池所在地的舊址，興建了一個RëBORN CAFE 泳池咖啡廳，從咖啡到啤酒，透過多樣化特色飲品療癒人心，單獨獨立搭設的咖啡廳，木質建築體，想喝咖啡，可來這裡點起來。得從一旁小徑往下走，才可走到咖啡廳點餐櫃台，結合碎石與植被妝點泳池景觀，將舊有游泳池改為販售咖啡飲品的新空間。

▲氮氣奶啤咖啡等多樣特色飲品，很特別呈現。

▲這棟建築，宛如在北歐或北美才有的森林小屋，很森林系中的小屋，非常有特色。

▲園區內雖不大，整個走完一圈不用很久，幾十分鐘路程，裡頭森林樹木多，利用曲線的水泥小徑，讓人漫步，很慢活，感受森林芬多精。

評價

來這裡別錯過「X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗所」，雖腹地不大，逛完一圈很快，將廢棄土地、畸零地等在城市裡不被使用的空間，以另一種方式老屋重生，不只融入豐富的地方記憶，也讓這棟「美式洋房」能再次與鄰里間產生互動與共鳴，是免門票景點，非常推薦。

X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗所

電話：0901－026984

地址：桃園市龜山區文化東路88號

營業時間：10：00～17：00

＊部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

【你可能也想看】

►新開幕「建材咖啡吧」台北不限時下午茶好去處！250坪空間超寬敞

►邰哥推薦台北必吃麵！雞豬骨熬煮麻辣燙拉麵 中藥入湯香麻不辣喉

►好吃又好拍！新竹「溫室玻璃屋」咖啡 首推手作甜點戚風蛋糕







