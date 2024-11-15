捷運新埔站旁的寧靜書店咖啡！享受隱密閱讀空間還有季節限定甜點

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

「PIPACO方寸書店」為複合式經營的獨棟老宅純白鐵皮屋兩層樓建築，入內得小聲，不能拍攝到人，相機要把快門聲關掉；店內書籍可購買，充滿文藝氣息與日式閱讀氛圍，低消每人一份甜點或飲品，限90分鐘，選本書、點杯咖啡喝茶，可以獨處一下午。

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交通方式

▲可搭乘台北捷運「新埔站3號出口」下車，步行5分鐘。

▲鬧中取靜。附近都是板橋住宅區，隱身巷弄路邊三角畸零地，獨棟鐵皮屋建築，兩層樓空間，整棟純白建築，大片落地窗玻璃，非常吸睛。

▲店內大量的白色與木作，巧妙的規劃出幾個開放卻獨立的靜謐角落。

▲每日限量推出甜點，主打戚風蛋糕。

菜單

▲低消每人一份甜點或飲品，限90分鐘，提供甜點與飲品。

店內環境

兩層樓空間，提供大量書籍，喜歡的書也可購買，既是書店也是咖啡廳，牆面擺放琳瑯滿目書籍，不定期更新，二樓宛如小閣樓，通常都是假日才會開放，使用木紋地板，也有座位區，比一樓寬敞，來這裡喝咖啡、吃甜點，很多規定與規矩，要安靜，拍照不能拍到人，拍照快門聲音要關掉，否則會被請出去。

▲雙人座位區以及一整排長椅，搭配小圓桌。

▲採光無敵，大片陽光折射入內，非常明亮。

▲木製色澤的櫃子，擺放許多書籍，很用心，更感受到這間店魅力。

玄米焙茶牛奶 160元

▲使用池上玄米、舞間茶心焙茶，非常濃郁，獨特厚實焙茶香氣，很好喝。

芒果蜂蜜鮮奶油戚風蛋糕 190元

▲季節限定推出，宛如包餡料三明治，裡頭放入芒果與鮮奶油，清爽不膩，果肉香甜。

評價

想一個人找間板橋下午茶打發時間的話，很適合來訪PIPACO 方寸書店，室內裝潢巧妙規劃，打造日式氛圍，這裡不能聊天，適合一人獨處，好好享受，閱讀的書海世界。

PIPACO 方寸書店

地址：新北市板橋區民生路二段234巷77號

營業時間：14：00～20：00（營業日期詳見FB／IG）

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