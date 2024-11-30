upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

新埔不只是柿餅聞名，新埔農會秘境網美咖啡廳也是很夯！橫掃IG網美打卡新竹景點，就隱身在新埔農會裡，從早上9點半營業到下午4點半，整片落地窗玻璃，伴佐著窗邊綠油油田園，如波浪般搖曳，隨風舞動的稻浪，景色如詩如畫，田景第一排稻香網美咖啡廳，提供好喝茶、咖啡、鬆餅甜點等，讓人愜意度過新竹新埔下午茶推薦。

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交通方式＆怎麼去

可直接Google導航「新竹新埔鎮農會咖啡廳」，地處新埔鎮農會裡。搭乘公車，可搭國光號「關西交流道」下車，轉搭公車新竹客運到「新埔內思高工或新埔鎮上85度c」附近站牌下車，步行10分鐘路程，開車來訪，好停車，路邊有停車格，對面有停車場。

介紹

抵達新埔農會，會先看到一旁的「新農民市場」，新埔鎮農會不只提供新農民市場可以購買新鮮農產品，也提供您放鬆與文青的悠閒空間，隔壁就是新埔穀倉咖啡廳。新埔農會必買新埔水梨、新埔柿餅、新埔椪柑立足在台灣眾多農產品中，可稱得上是數一數二的「翹楚」，新埔農產品很有特色。

穀倉咖啡廳

▲小小招牌，寫著穀倉咖啡廳，你一定很難想像，新埔鎮農會裡面竟然有網美稻田咖啡廳。

▲從大片落地窗玻璃入內，寬敞長條形空間，紅磚地板，讓人想一探究竟。

環境

入內用餐請自行找位置。工業風裝潢混搭木質傢俱，古色古香，二樓的圍欄上看得出是柿子的圖騰，感受這裡農產品特色，紅磚地板搭配大片落地窗玻璃，窗邊位置成了最美風景，空間寬敞，座位與座位少了擁擠感，很舒適。

▲靠牆面擺放高腳椅座位區，提供插電插座服務。

▲平日假日來，人潮不少，每到稻田綠油油一片，這裡就有人潮。

▲整大片窗景，一旁可見田中稻香，綠油油一片，隨風舞動的稻浪，風景很誘人。

▲這裡是不限時咖啡廳，想待多久就多久，餐點吃完自助式回收，得把餐盤放在架上分類，這裡不收服務費。

▲稻田中，隨時可見有農民騎著摩托車在田野間穿梭，多了種紀錄片風情。

橫掃IG網美打卡稻香秘境座位

▲工業風皮革沙發，木質桌子，是大家最想坐的位置。

菜單

▲低消每人一杯飲品或蛋糕，價格不昂貴，很親民。

熱拿鐵咖啡 130元

▲有個可愛的愛心拉花，奶泡很濃郁，咖啡燙口，堅果香氣，不苦澀，順口香濃。

擂茶拿鐵 160元

▲選冰的是玻璃杯裝，喝起來擂茶味道很濃，擂茶帶點沙沙的口感，上頭有一層奶泡，建議攪拌喝，茶香四溢，與北埔聞名的擂茶風味相似，好喝。

原味蜂蜜鬆餅 160元

▲香氣誘人，是傳統日式格子鬆餅作法，烤到酥脆，吃起來非常扎實，搭配蜂蜜吃自然甜香。

評價

這幾年柿餅很夯，紛紛許多人朝聖這新竹新埔小鎮。如今這間新竹新埔鎮農會咖啡廳、穀倉咖啡廳，評價很高，綠色稻田香，景色無敵，讓人好療癒，新竹新埔下午茶推薦，網美們又多間新竹網美咖啡廳收口袋。

新竹新埔鎮農會咖啡廳／穀倉咖啡廳

電話：03－5884351（＃21）

地址：新竹縣新埔鎮楊新路一段322號

營業時間：09：30～16：30

＊部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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