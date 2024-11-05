新開幕「建材咖啡吧」台北不限時下午茶好去處！250坪空間超寬敞

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

2024新開幕，是咖啡廳同時也是設計師建材圖書館！樂居咖啡位於台北市中山區長安東路，主打自家烘焙，複合式經營，回字型空間動線，佔地250坪超寬敞空間，裝潢自己家先來研究建材，讓設計師與業主討論，輕鬆喝杯咖啡，提供免費Wi-Fi插電服務，點了竹炭咖啡拿鐵，拉花超美，奶泡細緻滑順濃郁。

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樂居咖啡by Xinto Coffee Roaster交通怎麼去

台北捷運：搭至「松江南京站／南京復興站」下車，步行約10分鐘即抵達。

公車：公車202號「中山女中站」下車，步行約1分鐘即抵達。

開車：走建國北路一段右轉至長安東路二段，回轉後約100公尺即抵達。

▲抵達後，從這棟大樓前方，大門口右手邊有個通往B1樓梯，走下來轉個彎，即可見這複合式空間。

▲水泥灰粉刷牆面，走入B1空間，瞬間變得很安靜，遠離城市與車水馬龍的喧囂聲。

樂居咖啡by Xinto Coffee Roaster 建材圖書館回字型設計

▲入內會看見建材圖書館陳列，水泥灰粉刷地板，白牆面白的發亮。

▲發亮帶金屬感的咖啡吧台，充滿前衛與工業風設計。

樂居咖啡by Xinto Coffee Roaster 自家烘焙咖啡廳空間

▲提供四人沙發區，以及單人座位區，座位數量可容納20幾人。

▲帶筆電來工作很適合，店家提供免費Wi-Fi插電服務，而且不限時。

▲義式咖啡機選用世界咖啡師錦標賽（WBC）指定咖啡機，黑色設計很酷炫。

▲甜點有三款寫在小立牌，賣完就沒有了。

▲設計師裝潢必備的木地板、磁磚、水龍頭、手把等，應有盡有。

經典糖霜檸檬蛋糕120元

▲金黃色澤的檸檬蛋糕，上桌飄出檸檬香，濕潤綿密的塔餅，一整個清爽帶點酸甜的糖霜，非常有層次。

獨家特調「 液+1 」竹炭拿鐵250元

▲點了竹炭拿鐵250元，隨後可見咖啡拉花師輕鬆拉花。

▲拉花好基本圖樣後，拉花咖啡師會到桌邊服務，把這杯咖啡端到桌上，感受拉花近距離體驗。

▲圖騰是舞獅的圖。

▲竹炭咖啡奶泡很濃郁，滑順口感很有水準，喝起來不會粉粉的。

用餐心得

來訪樂居咖啡，這裡跳脫一般咖啡廳形式，打造另一種經營方式的咖啡廳體驗，走出自己的路，延伸到咖啡拉花可很有意思，來這裡吃甜點與喝一杯咖啡，感受設計師建材博物館的收納空間。



樂居咖啡 by Xinto Coffee Roaster

地址：台北市中山區長安東路二段142號B1

營業時間：10：30至17：30

電話號碼： 0972－927615

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