ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新開幕「建材咖啡吧」台北不限時下午茶好去處！250坪空間超寬敞

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

2024新開幕，是咖啡廳同時也是設計師建材圖書館！樂居咖啡位於台北市中山區長安東路，主打自家烘焙，複合式經營，回字型空間動線，佔地250坪超寬敞空間，裝潢自己家先來研究建材，讓設計師與業主討論，輕鬆喝杯咖啡，提供免費Wi-Fi插電服務，點了竹炭咖啡拿鐵，拉花超美，奶泡細緻滑順濃郁。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

樂居咖啡by Xinto Coffee Roaster交通怎麼去

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

台北捷運：搭至「松江南京站／南京復興站」下車，步行約10分鐘即抵達。
公車：公車202號「中山女中站」下車，步行約1分鐘即抵達。
開車：走建國北路一段右轉至長安東路二段，回轉後約100公尺即抵達。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲抵達後，從這棟大樓前方，大門口右手邊有個通往B1樓梯，走下來轉個彎，即可見這複合式空間。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲水泥灰粉刷牆面，走入B1空間，瞬間變得很安靜，遠離城市與車水馬龍的喧囂聲。

樂居咖啡by Xinto Coffee Roaster 建材圖書館回字型設計

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲入內會看見建材圖書館陳列，水泥灰粉刷地板，白牆面白的發亮。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲發亮帶金屬感的咖啡吧台，充滿前衛與工業風設計。

樂居咖啡by Xinto Coffee Roaster 自家烘焙咖啡廳空間

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲提供四人沙發區，以及單人座位區，座位數量可容納20幾人。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲帶筆電來工作很適合，店家提供免費Wi-Fi插電服務，而且不限時。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲義式咖啡機選用世界咖啡師錦標賽（WBC）指定咖啡機，黑色設計很酷炫。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲甜點有三款寫在小立牌，賣完就沒有了。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲設計師裝潢必備的木地板、磁磚、水龍頭、手把等，應有盡有。

經典糖霜檸檬蛋糕120元

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲金黃色澤的檸檬蛋糕，上桌飄出檸檬香，濕潤綿密的塔餅，一整個清爽帶點酸甜的糖霜，非常有層次。

獨家特調「 液+1 」竹炭拿鐵250元

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲點了竹炭拿鐵250元，隨後可見咖啡拉花師輕鬆拉花。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲拉花好基本圖樣後，拉花咖啡師會到桌邊服務，把這杯咖啡端到桌上，感受拉花近距離體驗。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲圖騰是舞獅的圖。

▲▼樂居咖啡台北自家烘焙咖啡廳，同時也是室內設計師建材圖書館。（圖／萍子提供）

▲竹炭咖啡奶泡很濃郁，滑順口感很有水準，喝起來不會粉粉的。

用餐心得
來訪樂居咖啡，這裡跳脫一般咖啡廳形式，打造另一種經營方式的咖啡廳體驗，走出自己的路，延伸到咖啡拉花可很有意思，來這裡吃甜點與喝一杯咖啡，感受設計師建材博物館的收納空間。

樂居咖啡 by Xinto Coffee Roaster

地址：台北市中山區長安東路二段142號B1
營業時間：10：30至17：30
電話號碼： 0972－927615

＊部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

【你可能也想看】

►好吃又好拍！新竹「溫室玻璃屋」咖啡　首推手作甜點戚風蛋糕
►來台必吃花娘小館！15家黃仁勳美食地圖一次看　今年新增湯包館
►咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡　超過200款咖啡豆慢慢挑

關鍵字： 樂居咖啡 台北市美食 美食達人 美食雲 美食情報 竹炭咖啡拉花 不限時咖啡廳 拉花 台灣特色系列 萍子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陸女搬白板進電梯竟遭困　一秒變密室逃脫挑戰

推薦閱讀

樂華夜市人氣王！純檸檬泰式涼拌青木瓜　口感酸辣爽脆超道地

樂華夜市人氣王！純檸檬泰式涼拌青木瓜　口感酸辣爽脆超道地

老派復古控請收藏！嘉義老西服店轉行咖啡廳　保留了老宅原汁原味

老派復古控請收藏！嘉義老西服店轉行咖啡廳　保留了老宅原汁原味

板橋新美味！手作水果蛋糕登場　肉桂捲、水果派齊聚老宅咖啡廳

板橋新美味！手作水果蛋糕登場　肉桂捲、水果派齊聚老宅咖啡廳

台中隱藏茶點！特調紅茶＆抹茶巴斯克超優秀　靜謐空間享受茶香時光

台中隱藏茶點！特調紅茶＆抹茶巴斯克超優秀　靜謐空間享受茶香時光

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

全台最難訂位Buffet巧克力甜點吃到飽

全台最難訂位Buffet巧克力甜點吃到飽

萬波超人氣「芋頭系列」回歸！

萬波超人氣「芋頭系列」回歸！

台北「建材咖啡吧」喝不限時下午茶

台北「建材咖啡吧」喝不限時下午茶

星宇航空榮獲APEX五星航空獎

星宇航空榮獲APEX五星航空獎

雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元

雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本有新樂園！沖繩JUNGLIA明年開幕

手搖飲「擂焙珍奶買1送1」只有1天

傳泰國對台永久免簽　泰辦處低調回應

陳耀訓蛋黃酥春節檔11／19開放預購

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

台中國際花毯節難逃風災！花海補植中

名廚江振誠欽點！基隆廟口魯排骨飯

連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店

身分證對中2碼九孔鮑魚吃到飽

ITF旅展「人氣旅遊行程」一次看

熱門行程

最新新聞更多

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

全台最難訂位Buffet巧克力甜點吃到飽

萬波超人氣「芋頭系列」回歸！

台北「建材咖啡吧」喝不限時下午茶

星宇航空榮獲APEX五星航空獎

雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元

亞洲50大最佳甜點主廚來台客座

傳泰國對台永久免簽　泰辦處低調回應

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366