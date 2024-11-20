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米其林必比登推介清粥小菜　賣到凌晨5點號稱台北最強宵夜場

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者張宜樺

台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場！以清粥小菜形式供應家常台菜，每日提供20多道家常台式料理，每天新鮮製作，根據季節調整食材，菜餚主要以冷菜呈現，份量精巧，客人可挑選清粥10元或白飯20元搭配，是台北超人氣排隊美食名店。

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小品雅廚怎麼去
如何造訪小品雅廚交通？可搭乘台北捷運「中山國小站4號出口」下車，步行5分鐘。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

小品雅廚介紹
小品雅廚位於台北市中山區中原街上，每到用餐時間，門口可見排隊人潮，米其林指南加持後，生意更好。採入內拿號碼牌，等候叫號，服務人員會安排位置。等到叫號後，左手邊，一整排檯面，擺放每日新鮮菜色，想吃什麼，直接跟服務人員點餐，點好餐後，會端上桌去給你。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲主打清粥小菜，台灣菜為主，搭配白飯與粥品。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲店內用餐空間，擺放木桌板凳，乾淨明亮，可容納20幾人座位，很台式用餐空間，人潮絡繹不絕。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

餐點介紹

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲清粥一碗10元、白飯20元，粥帶點湯湯水水，搭配小菜吃，很下飯。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲乾燒茄子60元，茄子燒得深褐色，非常入味，軟嫩不油膩，茄汁飄香。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲翠玉苦瓜60元，那抹綠很誘人，苦瓜沒有苦味，口感不老，脆口開胃。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲辣子雞丁80元，起源於重慶，也稱重慶辣子雞或歌樂山辣子雞，是下河幫川菜的辣子系列代表。雞肉大火快炒，多了醬油與豆瓣料理，帶有辣度，很開胃。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲宮保皮蛋60元，看似普通皮蛋，加入宮保雞丁作法，讓皮蛋多了辣香，入口鹹香入味，很下飯。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲番茄炒蛋50元，番茄加入蛋炒過，炒蛋濕潤滿滿蛋香，搭配番茄吃清爽不油膩，台灣人日常餐桌美食。

評價
來訪小品雅廚評價很高，加上有米其林必比登推介加持，台灣人日常，擄獲老饕的胃，好吃好拍，民權東路美食推薦，台北老饕深夜食堂，這裡一定會被推薦收口袋，快來朝聖。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
每款菜的價格，有個小招牌，上頭會標註。

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北晚餐宵夜推薦，榮獲米其林必比登推介名店，從晚餐6點賣到凌晨5點，號稱是台北最強宵夜場，以清粥小菜形式供應家常台菜。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供，勿擅自翻攝）

小品雅廚

地址：台北市中山區中原街130號
電話：02－25929924
營業時間：18：00－05：00

＊部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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