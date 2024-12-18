▲高雄金馬賓館當代美術館咖啡廳「ALIEN ALL DAY LOUNGE」依山臨海，通透採光可享受綠意環抱。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

忙碌之餘，總想找個靜謐處所，暫時從繁忙日常中逃脫，沉澱身心同時還能滋養心靈。位於高雄的「金馬賓館當代美術館」，結合美術館與咖啡廳，旅客能在此欣賞藝術家以自身人生體悟為靈感所繪的畫作，以藝術滋養身心，再走進通透採光的咖啡廳內，享受放鬆的午茶時光。

▲金馬賓館當代美術館昔日是抽到「金馬獎」的國軍報到處。（圖／記者蔡玟君攝）

金馬賓館當代美術館位於壽山山腳，依山臨海，搭乘輕軌就能直達。這裡昔日為國軍抽到「金馬獎」時出發前的報到處，軍事建築現在經過ALIEN Art 永添藝術團隊接手經營，搖身一變成為結合美術館與咖啡廳的藝文場所，雖然鄰近最熱鬧的駁二特區一帶，卻獨有離塵不離城的靜謐感。

▲昔日老兵的從軍生活化成一塊塊透明壓克力板，以洗鍊文字呈現。（圖／記者蔡玟君攝）

美術館大致保留下建築原有樣貌，一處處空間轉化爲不同展覽空間。例如館方大量收集老兵的敘述，在透明板上以洗鍊的文字刻劃出昔日前往離島的國軍的從軍生活樣貌，如「工作就是打仗和走路」、「那時候不當兵，人們會覺得你有缺憾，必須經過這個訓練，將來找工作才有機會」等。

▲▼金馬賓館當代美術館年度藝術大展《無穹・無盡：邵永添》正展出，並有許多互動科技裝置，讓觀展更有趣，如上下圖為《踏雪尋念》展區。（圖／記者蔡玟君攝）

從即日起展出至2025年8月底為止的年度藝術大展《無穹・無盡：邵永添》，以藝術家邵永添57年來經歷不同角色轉換的生命體驗，轉化成一幅幅畫作，並加入時下最流行的生成式AI技術、動態捕捉系統、光雕投影、體感互動裝置等，將繽紛色彩透過與科技互動，呈現更活潑飽滿的生命力。

如《踏雪尋念》展區，是邵永添以2小時36分鐘完成的一套現地創作《三十六重天》，透過體感互動裝置捕捉觀眾身影，並在螢幕上產生36種色彩變化，讓觀眾通過剪影色彩尋找牆上懸掛著的對應畫作，趣味性十足。

▲▼觀眾也可以坐在懶骨頭上，隨著燈光與音樂欣賞大型作品《四季》中呈現的春夏秋冬的四季流動感。（圖／記者蔡玟君攝）

《與大自然連接的能力》展區則展出大型創作《四季》，代表春、夏、秋、冬的巨幅畫作以半環狀似一字排開，策展團隊更依照四季設計相對應的光影與音樂，在空間中輪番演出，現場也放置數張懶骨頭，可以愜意坐在其中享受，感受流動四季。

▲▼館內的咖啡廳「ALIEN ALL DAY LOUNGE」。（圖／記者蔡玟君攝）

看展之餘，隱身二樓處的美術館咖啡廳「ALIEN ALL DAY LOUNGE」，兩側牆面設計為落地窗，通透採光讓綠意成為最自然的壁畫，每一區的座位都擁有寬敞間隔、而不刻意塞滿，靜謐氛圍讓人能舒適的在此享受午茶時光。

餐點亦結合藝術與過去國軍歷史，轉換成一系列美食。如「士官長的一碗牛肉麵」是主廚的自家配方，費時無添加味精的清燉牛骨湯頭，搭配嚴選手工細麵以及精心烹煮的牛腱肉、牛筋，還有季節時蔬、新鮮蔥花，旁邊則附上自家辣椒醬及私房毛豆，還有口感滑嫩的糖心蛋，吃完一碗滿是軍人的鄉愁，亦有「邵先生的一碗豚骨麵」、限量供應的江振誠主廚「初心牛肉麵」等。

▲「馬祖藍眼淚」（上圖右）是一款漸層的夢幻藍色汽泡飲。（圖／記者蔡玟君攝）

飲品方面，「馬祖藍眼淚」用自製的法勒南糖漿以及藍柑橘的搭配，製作出漸層的夢幻藍色汽泡飲，有如馬祖島嶼的藍眼淚自然景觀，也與過去國軍「金馬獎」呼應；或以代表國軍使用的鋼杯承裝飲品，隱晦融合現代與過去的歷史。

▲甜點師以藝術家邵永添畫作《天藍心花開》為靈感，製作出同名藍莓塔。（圖／記者蔡玟君攝）

配合正展出的《無穹・無盡：邵永添》大展，御盟集團旗下的餐廳「S∙S∙A∙W春生夏．秋藏冬」精品甜點師以藝術家邵永添畫作《天藍心花開》為靈感，製作出同名藍莓塔，巧克力上以沾壓技法渲染出層次飽滿的蔚藍天空與柔美雲朵，內餡融合手工熬煮藍莓醬、薰衣草藍莓甘那許與薰衣草香緹，搭配藍莓粒，呈現出一款藝術甜點。

▲甜點控必點的「水果馬卡龍」。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，來自新加坡的甜點主廚 Mohamed Al-Matin，受啟發於台灣特色美食與豐富優質的熱帶水果，以傳統義式作法全新打造原創「水果馬卡龍」，設計出如番茄、紅心芭樂口味，甜點控也不能錯過。館方現在也與晶英國際行館合作推出「心藝滿滿套裝行程 」，兩人同行8099元起，入住晶英國際行館18坪客房，可享2客早餐同時，並贈送金馬賓館門票2張、2客藝術下午茶，以及2張金馬賓館紀念一卡通。