到餐廳喊「1.2.3.高雄人」送主廚私房菜　再看全球最大海上英熙

▲全球最大海上英熙娃娃在高雄展出，吸引許多民眾打卡。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全球最大「海上英熙娃娃」正在高雄流行音樂中心珊瑚礁群展出，吸引許多旅客前往打卡朝聖。雀客集團也趁勢推出優惠，只要到品牌旗下餐廳「藏粵閣高雄六合館」大喊「1.2.3.高雄人」，就送主廚私房菜；童媽吉樂園則祭出高雄市民優惠，親子套票最高享77折。

▲▼藏粵閣高雄六合館推出喊口號就送私房菜，圖為配合影集推出的圖案造型奶香流沙包（下圖）和興哥海鮮炒飯（上圖）。（圖／雀客集團提供）

粵閣高雄六合館距離全球最大的海上英熙娃娃僅3分鐘車程，餐廳因應活動推出優惠，即日起至2025年1月5日，到餐廳用餐並喊出通關密語「1.2.3.高雄人」與完成打卡，就送「主廚○△□私房菜」一份。

▲童媽吉樂園高雄六合館。（圖／雀客集團提供）

童媽吉樂園高雄六合館則從2025年1月1日至12月31日，推出全年系列優惠。首先，設籍高雄市民，每周一至周四入場即享親子套票優惠77折；而持國小段考100分考卷正本，現折100元；若是當月壽星，無論大小朋友皆享77折優惠，不限折扣次數。

▲天成逸旅-舶寓高雄。（圖／業者提供）

今年新開幕的「天成逸旅-舶寓高雄」則從即日起至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠，精緻客房不含早餐3168元起，走路就能前往「1.2.3.高雄人」活動的高雄流行音樂中心珊瑚礁群會場，並與巨型英熙娃娃合照。

▲天成逸旅-舶寓高雄客房。（圖／業者提供）

天成逸旅-舶寓高雄住宿優惠包括精緻客房雙人入住不含早餐3168元起，含早餐3345元起，四人房不含早餐5632元起，出示與巨型英熙娃娃合照每房加贈瑞穗天合黃金湯泡湯粉一份。



含早專案每房依人數提供高雄在地特色早餐，消費者可在入住前選擇自己喜愛的餐點，入住隔日於客房內輕鬆享用。豐美早餐品項包括在地豐味套餐、人氣港都套餐丹丹漢堡、海港鮮粥套餐等，用傳統風味開啟一日美好早晨。