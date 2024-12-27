ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

到餐廳喊「1.2.3.高雄人」送主廚私房菜　再看全球最大海上英熙

▲▼英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

▲全球最大海上英熙娃娃在高雄展出，吸引許多民眾打卡。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全球最大「海上英熙娃娃」正在高雄流行音樂中心珊瑚礁群展出，吸引許多旅客前往打卡朝聖。雀客集團也趁勢推出優惠，只要到品牌旗下餐廳「藏粵閣高雄六合館」大喊「1.2.3.高雄人」，就送主廚私房菜；童媽吉樂園則祭出高雄市民優惠，親子套票最高享77折。

▲▼藏粵閣高雄六合館－奶香流沙包，興哥海鮮炒飯。（圖／雀客集團提供）

▲▼藏粵閣高雄六合館推出喊口號就送私房菜，圖為配合影集推出的圖案造型奶香流沙包（下圖）和興哥海鮮炒飯（上圖）。（圖／雀客集團提供）

▲▼藏粵閣高雄六合館－奶香流沙包，興哥海鮮炒飯。（圖／雀客集團提供）

粵閣高雄六合館距離全球最大的海上英熙娃娃僅3分鐘車程，餐廳因應活動推出優惠，即日起至2025年1月5日，到餐廳用餐並喊出通關密語「1.2.3.高雄人」與完成打卡，就送「主廚○△□私房菜」一份。

▲▼童媽吉樂園 高雄六合館。（圖／雀客集團提供）

▲童媽吉樂園高雄六合館。（圖／雀客集團提供）

童媽吉樂園高雄六合館則從2025年1月1日至12月31日，推出全年系列優惠。首先，設籍高雄市民，每周一至周四入場即享親子套票優惠77折；而持國小段考100分考卷正本，現折100元；若是當月壽星，無論大小朋友皆享77折優惠，不限折扣次數。

▲▼天成逸旅-舶寓高雄。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-舶寓高雄。（圖／業者提供）

今年新開幕的「天成逸旅-舶寓高雄」則從即日起至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠，精緻客房不含早餐3168元起，走路就能前往「1.2.3.高雄人」活動的高雄流行音樂中心珊瑚礁群會場，並與巨型英熙娃娃合照。

▲▼天成逸旅-舶寓高雄。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-舶寓高雄客房。（圖／業者提供）

天成逸旅-舶寓高雄住宿優惠包括精緻客房雙人入住不含早餐3168元起，含早餐3345元起，四人房不含早餐5632元起，出示與巨型英熙娃娃合照每房加贈瑞穗天合黃金湯泡湯粉一份。

含早專案每房依人數提供高雄在地特色早餐，消費者可在入住前選擇自己喜愛的餐點，入住隔日於客房內輕鬆享用。豐美早餐品項包括在地豐味套餐、人氣港都套餐丹丹漢堡、海港鮮粥套餐等，用傳統風味開啟一日美好早晨。

關鍵字： 高雄旅遊 高雄美食 魷魚遊戲 英熙娃娃 藏粵閣 優惠快訊 美食雲 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

王品集團5品牌跨年夜延長營業時間一次看

王品集團5品牌跨年夜延長營業時間一次看

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

超市和牛買1送1！熊本頂級糖蜜草莓、巨大咖啡罐開賣

超市和牛買1送1！熊本頂級糖蜜草莓、巨大咖啡罐開賣

丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定

丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

日本機場退稅新制實施日、流程公開

日本機場退稅新制實施日、流程公開

名古屋近郊一日遊景點組合推薦！

名古屋近郊一日遊景點組合推薦！

東京旅遊、伊豆熱海輕鬆走透透！暢遊美景、美食、購物全攻略

東京旅遊、伊豆熱海輕鬆走透透！暢遊美景、美食、購物全攻略

福容全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

福容全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本機場退稅新制實施日、流程公開

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

「麵屋一燈台灣首店」元旦收攤

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」開賣

台南人氣名店「山記魚仔店」復活

赴日創新高「避開這時段」至少省2成

壽星玩樂園只要100元「跨年也適用」

汐止富士飯店易主！明年1月換招牌

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

王品集團5品牌跨年夜延長營業時間一次看

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

超市和牛買1送1！熊本頂級糖蜜草莓、巨大咖啡罐開賣

丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

日本機場退稅新制實施日、流程公開

名古屋近郊一日遊景點組合推薦！

東京旅遊、伊豆熱海輕鬆走透透！暢遊美景、美食、購物全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366