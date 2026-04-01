陽明山竹子湖「海芋季」正美！盤點4大必訪農莊與花園餐廳

首圖／IG@annie05160409、IG@marylin113

文／ReadyGo

2026年陽明山竹子湖海芋季於3月13日開展至4月26日，每年這個時候都會吸引大批人潮上山，而竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，小編幫大家整理了幾間台北陽明山竹子湖熱門的海芋田，每家都各有特色，你想去哪家呢？

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名陽匍休閒農莊

每年竹子湖海芋季很熱門的打卡點，潔白純淨的海芋亭亭玉立搭配身後的綠油油山巒，夢幻的鞦韆讓畫面充滿了仙氣，美照拍完別忘了也跟旁邊的「人體版3D憤怒鳥」的彈弓裝置藝術來張趣味照。

圖／IG@annie05160409

名陽匍休閒農莊

地址：台北市北投區竹子湖路63－1號附近

電話：0935－913239

營業時間：花季（3－6月）09：00－17：00／非花季（7－2月）12：00－17：00

大賞園海芋園

屬於乾型的海芋田，可以看見海芋田與小油坑相連之美景，園區內設有星型和月亮的裝置藝術，今年更新增了梯子雲朵及龍貓車站，想必會成為海芋季中網美搶拍的熱門場景。

圖／IG@marylin113

圖／IG@dashangyuanxiuqiuhuahaiyu

大賞園

地址：台北市北投區竹子湖路67－7號

電話：0914－060199

營業時間：07：30－18：00

苗榜海芋花園餐廳

苗榜花園擁有竹子湖最大的海芋田，是複合式的餐廳，除了賞海芋，也能享用現撈鱸魚及現摘野菜大餐，園區內的步道及布景規劃得很完整，不過目前並不開放採海芋，所以海芋田也維持得很好。

圖／IG@rckhh92

圖／IG@rckhh92

苗榜海芋花園餐廳

地址：台北市北投區竹子湖路56－7號

電話：02－28615419

營業時間：10：00－19：30

財福海芋田、花谷海芋園

財福海芋田及花谷海芋園相鄰在一起，由同個老闆分家經營，屬於溼地型海芋田須著穿青蛙裝，前方就是小油坑橋，海芋和不斷冒出的煙霧可以一併入鏡，園區內的大石頭和「LOVE」裝置藝術及粉色任意門，是三大打卡地標，更是許多新人拍攝婚紗的熱門取景地。

圖／IG@taiwan_explorer2019

財福海芋田

地址：台北市北投區竹子湖路68號往前68公尺

電話：0928－624802

營業時間：11：00－18：00

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