東京迪士尼海洋25周年慶典必玩亮點　看全新水上秀、沉浸式光影

▲東京迪士尼海洋今年迎來開園25周年。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

為慶祝開園25周年，東京迪士尼海洋將從4月15日至2027年3月31日推出全年大型慶典「閃耀歡騰（Jubilee）」。此次活動以象徵海洋魅力的主題色「歡騰藍」貫穿園區，從娛樂表演、夜間燈光、限定商品到餐飲與互動體驗全面升級，打造從白天嗨到夜晚的沉浸式慶典，以下整理必看亮點一次掌握。

▲整座園區今年以「歡騰藍」為主色打造節慶感。（圖／©Disney）

今年東京迪士尼海洋迎接25周年，以「歡騰藍」為主色，從入口的「迪士尼海洋水之行星」、地中海港灣到各主題海港，整座園區都將換上25周年限定裝飾，演藝人員也佩戴歡騰藍名牌、手持特色旗幟迎賓，讓每個角落都充滿慶祝氛圍。

▲官方APP「Tokyo Disney Resort」可一站式完成園區所有需求，包括購買快速通關。（圖／記者蔡玟君攝）

想要隨時掌握每天樂園活動，記得一定要先下載官方APP「Tokyo Disney Resort」，從園區地圖、每天表演與夜間秀、各遊樂設施排隊時間都能輕鬆掌握外，推薦綁定一張VISA，無論是購買快速通關(DPA)、行動點餐都能一次搞定，且透過APP付款點餐後，在指定時間到餐廳領取，就能省下排隊時間。

▲東京迪士尼海洋將有全新水上秀「閃耀歡騰慶典」，上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

必看1：全新水上秀「閃耀歡騰慶典」

此次東京迪士尼海洋25周年活動期間最受矚目的演出，莫過於在地中海港灣登場的水上娛樂表演「閃耀歡騰慶典」。米奇將率領迪士尼好友搭乘華麗裝飾的船隻登場，當船停靠港灣中央後，角色們將從周邊陸地區域現身，與現場遊客一同倒數「1到25」，將氣氛推向最高潮。搭配25週年主題曲〈Come Join the Jubilee〉，打造全場無界線的歡慶氛圍。

必看2：睽違12年新舞台秀「舞動全球！」

位於美國海濱的港岸公園推出全新舞台表演「舞動全球！」，目前已經開演，整場演出融合世界各地舞蹈與音樂，包括熱帶草原風、歐洲慶典與拉丁節奏等元素，更首度迎來《魔法滿屋》主角米拉貝兒登場，還有《魔髮奇緣》樂佩公主、《大英雄天團》阿廣同台演出。周年期間更升級煙火特效，演出更華麗。

▲夜間限定光影秀「閃耀歡騰之夜」示意圖。（圖／©Disney）

必看3：夜間限定光影秀「閃耀歡騰之夜」

入夜後不可錯過的，是將整個園區點亮的夜間情境演出。東京迪士尼海洋觀海景大飯店外牆將投影璀璨影像，結合主題曲打造沉浸式光影秀；阿拉伯海岸中央廣場則以歡騰藍燈光渲染，營造浪漫又夢幻的夜間氛圍，讓樂園越夜越精彩。

必玩4：限定體驗「歡騰藍回憶」

想留下專屬紀念，推薦體驗「歡騰藍回憶」。遊客購買專用瓶後，可進入限定空間收集「歡騰藍美石」，並拍攝充滿25周年氛圍的打卡美照，是今年最具話題的互動式體驗之一。

▲付費限定「S.S.哥倫比亞號歡騰盛會」場地。（圖／©Disney）

必搶5：付費限定「S.S.哥倫比亞號歡騰盛會」

從4月15日至6月30日限定登場的付費活動，於美國海濱經典客船「S.S.哥倫比亞號」內舉行。船內將以特別裝飾打造優雅空間，參加者可享用限定餐點、獲得專屬商品，並在船艙內自由拍照留念，是適合喜歡精緻體驗的旅客。

▲▼東京迪士尼海洋25周年限定周邊。（圖／©Disney）

必買6：歡騰藍限定商品、徽章自由搭

從今年4月8日起，園區推出一系列25周年限定商品，以歡騰藍為主視覺設計。最大亮點是可自由組合的「歡騰徽章」，從徽章、緞帶到吊飾都能客製搭配，打造專屬紀念單品；達菲與好友系列商品也同步推出限定設計，粉絲必收。

▲25周年限定餐點。（圖／©Disney）

必吃7：美食＋葡萄酒節登場

從4月15日至6月30日期間，園區將推出「東京迪士尼海洋美食&葡萄酒節」，主打「用美食環遊世界」。園區各餐廳推出限定套餐與特色飲品，包括歡騰藍色系馬卡龍、聖代與特調飲料等，讓視覺與味覺都沉浸在慶典氛圍中。

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