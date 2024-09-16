南方澳6間美食懶人包！必吃無名早餐店、比臉大蝦餅　再喝鮮魚湯

▲南方澳漁港。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

濱海小鎮南方澳是宜蘭重要漁港，不僅能大嗑鮮美海味，靜謐悠閒的氛圍更吸引許多特色小店進駐，《東森新媒體ETtoday》就整理出6間當地特色美食，從鮮魚湯到麵包、甜點、咖啡全都有，下次到南方澳玩可別錯過這些店家。

▲位於南天宮對面的無名早餐店。（圖／記者蔡玟君攝）

1.漁港旁的無名早餐店

位於南天宮對面、緊鄰南方澳漁港旁的轉角處，有間經營超過50年的無名早餐店，可說是當地人從小吃到大的老味道。早餐店從凌晨3點左右開始營業至早上10點30分左右，宛如一座陸上美食燈塔，指引離港或返航的船家。

店家主要提供蛋餅、油條、割包、包子和豆漿與米漿，全部都只要銅板價，例如蛋餅加豆漿只要50元有找，相當佛心，可是南方澳必吃早餐店。

▲▼阿通伯魚丸。（圖／記者蔡玟君攝）

2.阿通伯魚丸

鄰近南方澳漁港停車場的「阿通伯魚丸」曾獲得南方澳魚丸製作第一名殊榮，店內的煙燻綜合小菜和飛虎魚丸湯更是必點，再搭上一小碗滷肉飯與燙青菜，就足夠飽足一餐。

▲▼阿芬鮮魚湯。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供，請勿隨意翻攝）

3.阿芬鮮魚湯

想要大嗑海味，當然不能錯過「阿芬鮮魚湯」，平價路線深受許多饕客青睞，點上一盤海鮮炒飯、厚切生魚片、現撈小捲，再點份鮮魚湯搭配，大塊魚肉加上鮮甜湯頭，只用點薑絲提味，喝完超暖心。

▲▼與潮咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

4.與潮咖啡

與潮咖啡是南方澳最代表的咖啡廳之一，將2層樓舊雜貨店老宅改建成溫馨咖啡館，坐在臨窗處點杯咖啡、搭配布丁或特色瑪德蓮，看窗外來來往往人潮，或拿本放在架上的書籍閱讀都很愜意。近期與潮咖啡將二樓改建成展示空間，讓旅客可以走上二樓欣賞藝術家畫作，透過2樓的窗景還能遠眺南方澳漁港風景。

▲▼阿吉揍胖只在周五、周六對外營業。（圖／記者蔡玟君攝）

5.阿吉揍胖

身為麵包控的人來到南方澳，就一定要去知名網購甜點「阿吉揍胖」。業者2014年從臉書接單起家，自家製的乳酪蛋糕深受網友喜愛，老闆阿吉解釋，因為家人關係，2013年底從台南返鄉，為了找事情做開始自學做麵包、甜點，慢慢在網路闖出一片天，近年在南方澳漁港的小巷內，將自家一樓整理成店面空間，平常讓客人來面交，每周五、六才會對外營業。

目前店家從吐司、長麵包、蛋糕到瑪德蓮都有販售，由於每個品項都大受歡迎，想要前往的人不妨可以留意店家粉專公布的當周有販售的品項清單，事先留言預訂，請店家保留，再到南方澳取貨。

▲▼南方澳無名蝦餅。（圖／大手牽小手。玩樂趣！！！授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

6.南方澳無名蝦餅

在南方澳漁港周邊最神秘的美食當屬「南方澳無名蝦餅」了，小小的移動攤位只賣蝦餅、蚵嗲、蘿蔔糕和春捲，許多人大推蝦餅，在番薯籤餅放上10幾隻蝦再丟下去炸，熱騰騰香噴噴入口讓人覺得超滿足，不過攤位營業時間沒有固定，很多網友都說真的要夠幸運才吃得到。