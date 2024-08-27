沖繩宮古島吃玩攻略！空中纜車獨享海景、打卡首選經典老牌冰淇淋

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

距離台灣不到400公里的沖繩海島，日本宮古島也是知名旅遊景點，這次整理了12個必去宮古島景點，包含絕美伊良部大橋、全島最高牧山展望台、夢幻砂山海灘等等，還可以搭纜車欣賞風景，宮古島自由行還可以安排吃，燒肉跟海景咖啡廳喝下午茶，完美的宮古島一日遊行程就看這篇。

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宮古島景點 旅遊地圖

宮古島 介紹

宮古島是日本沖繩的離島景點，以其絕美的海灘和清澈的海水聞名，堪稱此生必看的傳說「宮古藍」，一年四季都很適合造訪。宮古島景點有壯闊的自然景觀，如東平安名岬、砂山海灘和伊良部大橋。海洋資源也相當豐富，很適合安排浮潛和潛水行程，近距離觀賞色彩繽紛的熱帶魚和珊瑚礁。島上設有多個觀光設施和度假村，如希爾頓沖繩宮古島度假區、宮古島東急飯店度假村等，來到這裡可以放鬆享受大海的擁抱。

宮古島 主要交通

宮古島屬於沖繩縣群島，是一個美麗的度假勝地，以下是前往宮古島的主要交通方式：

飛機

從日本本島可以東京、大阪、名古屋等主要城市直飛，而最近的城市是那霸本島。



直飛航班

從東京的羽田機場或成田機場，大阪的關西機場或伊丹機場、名古屋的中部國際機場等主要城市都有直飛宮古島的航班。航程約2至3小時。如果沒有直飛航班，也可以先飛到那霸機場，然後再轉乘國內航班約莫50分鐘可抵達宮古島。

那霸出發

國內航班：每天有多班從那霸飛往宮古島的航班，飛行時間約50分鐘至4小時。

船舶

渡輪：沖繩本島的那霸港有渡輪服務連接宮古島，航行時間相對較長，需花費約8至12小時。

郵輪

最後一種就是搭乘郵輪出遊，這次珊莎搭乘挪威郵輪奮進號前往宮古島一日遊，體驗3島暢遊的樂趣，也是一個輕鬆的出遊方式，很適合一家大小同遊。

宮古島景點 交通

目前常見的共有4種交通方式，分別是租車、巴士、計程車跟包車。

租車：持有國際駕照的遊客可以在選擇自駕在宮古島自由行，方便靈活地遊覽各個景點。

交通巴士：島上有幾條主要的巴士線路連接各大景點和城鎮。班次較少，適合不急於趕時間的遊客，另外也可參考KKday巴士一日遊，乘坐導遊巴士遊覽宮古島的5大景點。

計程車：宮古島上也可以叫計程車，適合宮古島一日遊的旅客，但據說宮古島計程車費用偏貴，車程30分鐘計程車資就需要花費近5000日幣，因此如果需要安排宮古島旅遊，建議可以先談好當地包車，以免遇到被抬價或是荷包大失血的問題。

包車：

這次搭乘挪威郵輪奮進號前往宮古島旅遊，上網爬文發現了這間評價很好的行腳沖繩，不只有中文服務人員，溝通上面無障礙。透過Line@詢問回覆也相當迅速，而且行腳沖繩也是日本合法經營的旅行社，非私人經營的包車，不擔心遇到詐騙，除了提供郵輪自由行的包車服務，包含沖繩那霸、宮古島跟石垣島，另外也有沖繩本島包車服務、包車一日遊，那霸機場接送機等等，其他服務還有代訂票券、體驗活動、租車服務跟代訂餐廳，包辦沖繩旅遊大小事。

宮古島景點推薦清單

砂山海灘 Sunayama beach

砂山海灘是宮古島的熱門景點之一。細緻到如同麵粉的沙子，海水非常清澈湛藍。珊莎小提醒前往海灘的路，需要先經過一片起伏的沙丘，這邊會有點難走，建議穿布鞋或拖鞋前往，之後就能看到一整片閃著翡翠光芒的絕美海景，夢幻的宮古藍真的超級美，這邊堪稱底片殺手的景點，讓我們拍到停不下來，參觀完之後回到入口處，這邊有廁所可以沖洗沙子，也有販賣機可以買水。

交通：距離伊良部大橋，約13分鐘車程即可抵達。

地址：Nikadori Hirara, 宮古島市沖繩縣 906-0000日本

參觀時間：約40分鐘可以完成。

營業時間：24小時

伊良部大橋

這座橋連接了沖繩的宮古島和伊良部島，是日本所有免費通行橋梁中最長的，全長3540公尺。橫跨美麗的大海的橋墩，駕車開著這條路上相當舒服。從橋上望出去的色景也被稱為東洋最美海景，真的是美到讓人屏息。如果時機對了，還可以看到海龜在海裡悠遊，建議可以開到橋墩制高點，這邊堪稱絕美拍照點，只是風很大，要注意帽子等隨身配件不要飛走。

交通：距離牧山展望台，約8分鐘車程即可抵達。

地址：Miyakojima, Okinawa 906-0000日

參觀時間：約30分鐘可以完成。

牧山展望台 Makiyama Observatory

牧山展望台位於宮古島的一個山頂上，是欣賞宮古島景色的絕佳地點，經過伊良部大橋之後，下一個景點可以順路來這裡，登上展望台後，會被眼前的景色驚呆了。無邊的大海一直延伸到天際線，蔚藍的海水和天空交相輝映，美得令人屏息。站在這裡，可以真切感受到大自然的偉大和壯麗，另外也可以跟整座的伊良部大橋合照。

交通：距離伊良部大橋，約8分鐘車程即可抵達。

地址：日本〒906-0502 Okinawa, Miyakojima, Irabu, Ikemazoe, Unnamed Road

參觀時間：約40分鐘可以完成。

IMGYA海上樂園 Imgyaa Marine Garden

這座海濱公園利用了宮古島南岸特有的海岸線和海灣打造而成。池塘般的內海、橋樑、茂密的植物和步道完美融合，別具一格。這裡也有很多海底珊瑚礁跟熱帶魚，多到數不清。這次來訪看到很多來浮潛跟玩SUP的遊客，有時間也可以安排起來。

交通：距離宮古島登山纜車，約3分鐘車程即可抵達。

地址：Tomori-605-2 Gusukube, Miyakojima, Okinawa 906-0107日本

營業時間：24小時營業

登山纜車 The Shigira Lift Ocean Sky

沖繩首座雙人纜車就是這，這座空中纜車位於宮古島東南側的Shigira度假村，也是宮古島必去的景點之一。搭上纜車，就像在空中漫步，前往海灘的纜車路上，可以將湛藍的海天一線盡收眼底。纜車全長283公尺，乘坐時間約13分鐘，沿路很平穩，長輩小孩也能玩得很開心，我們是選擇做單趟，並請包車司機在對面接我們，這樣就不用多花時間坐回程，推薦大家可以來體驗看看。

交通：距離IMGYA海上樂園，約3分鐘車程即可抵達。

地址：Arazato-1004-32 Ueno, Miyakojima, Okinawa 906-0202日本

門票費用：500日圓（4歲以上／單程）、800日圓（4歲以上／來回）

營業時間：10：00－17：30

17END

位於新建的下地島機場旁的「17end」景點，這裡可以同時欣賞到海景、天空跟機場的景色，從停車後步行前往的路上，就能輕鬆看到廣闊的宮古島絕美海景，退潮時的幻之海灘緊鄰步行道，能欣賞到多層次的宮古島藍，天氣好的時候，還可以下水踩水。

交通：距離下地島機場，約12分鐘車程即可抵達。

地址：Sawada Irabu, Miyakojima, Okinawa 906-0507日本

門票費用：免門票

營業時間：24小時營業

海中公園

海中公園是個豐富的海洋觀光景點，可以輕鬆享受海底探險，不必換上潛水裝備。海底公園裡有各色繽紛的熱帶魚和章魚，主打有24個透明壓克力窗直接面向海洋，盡情觀察海中生態，是一個老少咸宜的親子景點。

交通：距離砂山海灘，約14分鐘車程即可抵達。

地址：Karimata-2511-1 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0002日本

門票費用：1000日圓／未滿6歲免費

營業時間：09：00－17：00

東平安名岬

東平安名岬位於沖繩縣宮古島的東端，延伸出海岸線約2公里，由隆起的珊瑚礁石灰岩形成。這裡是日本百景之一，也被選為「國家史跡名勝天然紀念物」。從停車場到燈塔有一條散步小徑，可以邊走邊欣賞壯麗的景色。

交通：距離Imgyaa Marine Garden，約16分鐘車程即可抵達。

地址：Bora-1221-14 Gusukube, Miyakojima, Okinawa 906-0000日本

門票費用：免門票

營業時間：24小時營業

宮古島美食



Blue Seal宮古島店 Blue Seal Miyako Island Painagama Branch

Blue Seal冰淇淋絕對是必吃的沖繩美食經典之一！Blue Seal在日本擁有超過45間分店，堪稱沖繩的老牌冰淇淋店。Blue Seal冰淇淋的口味超多樣，融合了當地食材，有超過30種獨特口味。這間店內還有超多巨型冰淇淋的裝飾，到現場會完全拍不停，堪稱網美必去景點。

交通：距離山水沙灘，約6分鐘車程即可抵達。

地址：Kugai-654-23 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0015日本

營業時間：10：00－20：00

にんにく焼肉 プルシン宮古島店

來到宮古島怎麼不吃燒肉，這間店從中午就開始營業，這次透過行腳沖繩代訂，一抵達餐廳就直接進來啦，省下許多排隊時間，重點店員居然還會講中文喔，菜單也有給中文版，溝通完全無障礙，品嚐美味宮古島和牛搭配沁涼的沖繩啤酒，真的太享受了。

交通：距離伊良部大橋，約8分鐘車程即可抵達。

地址：Shimozato-83-3 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0013日本

營業時間：11：30－15：00、17：00－23：00

Blue Turtle 宮古島店

這間店是宮古島知名的海景咖啡廳，但因為太過熱門，到現場居然沒辦法內用，只能外帶，建議大家可以提前預訂，如果不會說日文，可以找行腳沖繩，提供沖繩餐廳代訂，想吃的餐廳都可以請他們幫忙，免去日文溝通的困擾。

交通：距離牧山展望台，約8分鐘車程即可抵達。

消費方式：須提前預約座位，沒預約只能外帶

地址：Irabu-1352-16 Irabu, Miyakojima, Okinawa 906-0503日本

營業時間：11：00－22：00

宮古島購物

美思佰樂 宮古西里店 MaxValu

最後一站一定要安排購物，MaxValu超市遍布全日本，是個知名的大型超市，提供日常用品、生鮮食品、熟食、各類蔬果、糖果和餅乾等。商品不僅價格實惠且種類齊全，也是宮古島自由行旅客補貨的好去處，連當地居民也都來光顧。24小時營業，性價比超高。珊莎買了很多伴手禮跟宮古島雪塩，連生魚片、甜蝦一盤都只要100多元台幣，旁邊就有用餐座位區超貼心，直接現場開吃起來，推薦大家必來。

交通：附設停車場，距離四眼井，約1分鐘車程即可抵達。

地址：Nishizato-1290 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0012日本

營業時間：24小時營業

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