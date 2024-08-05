沖繩第3大島「石垣島」攻略！秘境俯瞰壯闊藍海　美食交通整理

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

沖繩除了本島那霸，縣內第3大島「石垣島」也是知名旅遊勝地，想要享受海島度假感，來石垣島旅遊準沒錯，本篇整理了10個必去石垣島景點，包含商店街、公設市場、鐘乳洞、川平灣、展望台、米魯冰淇淋等，中午吃在地拉麵，最後再去美思佰樂，血拚伴手禮，這樣安排石垣島一日遊相當好玩，推薦給第一次玩石垣島的朋友。

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石垣島景點 旅遊地圖

石垣島

石垣島位在日本沖繩縣，是八重山群島中最大的島嶼，以絕美的自然景觀跟豐富的文化體驗而聞名。這裡有壯觀的海岸線、清澈的海水和鬱鬱蔥蔥的山脈，同時也是浮潛、潛水和登山的絕佳地點。川平灣被譽為日本最美的海灣之一，透明的海水和珊瑚礁景色令人驚嘆。除了自然景觀，石垣島還有豐富的文化遺產，如石垣島鍾乳洞跟具歷史意義的唐人墓，來到蔚藍海域的石垣島自由行，體驗海島度假感。

石垣島 主要交通

石垣島屬於沖繩縣群島，是一個美麗的度假勝地，以下是前往石垣島的主要交通方式

飛機

大部分遊客會選擇從日本本土如東京、大阪搭乘飛機前往石垣機場，也就是南邊新石垣機場，航程約3小時。而沖繩本島那霸機場也有直飛石垣島的航班，飛行時間約1小時。

渡輪

島嶼之間的渡輪從石垣島港口有多條渡輪航線，連接附近的竹富島、西表島、小濱島等。這些渡輪是遊覽八重山群島其他島嶼的主要交通工具。

郵輪

最後一種就是搭乘郵輪出遊，這次搭挪威郵輪奮進號體驗3島暢遊的樂趣，也是一個輕鬆的出遊方式，很適合一家大小同遊。

石垣島 景點交通

目前常見的共有4種交通方式，分別是租車、巴士、計程車跟包車。

石垣島巴士

石垣島的巴士服務主要由東運輸公司運營，主要路線涵蓋石垣港、川平灣、白保等主要景點。巴士班次有限，適合不急於趕時間的遊客，建議提前查詢時刻表。可參考石垣島巴士路線和時刻表「BUS MAP OKINAWA」、石垣島觀光巴士路線和時刻表 「Azuma Transport」

租車

石垣島的交通便利，租車是最靈活的方式之一。機場和市區都有多家租車公司提供服務，國際駕照或日本駕照即可租車。

租機車

電動自行車和摩托車：對於喜歡悠閒探索的遊客，租一台電動自行車或摩托車也是不錯的選擇，這些租賃服務通常集中在石垣港附近，但如過遇到炎熱天氣會是下雨，租車雖然CP值高，但相對比較不方便。

計程車

島上計程車隨處可見，適合短程交通或小團體出行。起步價約500日圓，根據行駛距離計費，但如果需要長時間，例如石垣島一日遊，建議可以先談好當地包車，以免遇到被抬價或是荷包大失血的問題。

包車

這次搭乘挪威郵輪奮進號前往石垣島旅遊，上網爬文發現了這間評價很好的行腳沖繩，不只有中文服務人員，溝通上面無障礙。透過Line@詢問回覆也相當迅速，而且行腳沖繩也是日本合法經營的旅行社，非私人經營的包車，不擔心遇到詐騙，除了提供郵輪自由行的包車服務，包含沖繩那霸、宮古島跟石垣島，另外也有沖繩本島包車服務。

石垣島景點 推薦清單

川平公園展望台 Kabira Park Observation Deck

川平灣位於沖繩最大的離島，也是米其林3星景點的必訪之地，堪稱沖繩的小馬爾地夫，石垣島的西北部有9座小島和清澈透明的海景，即使因為海流洶湧禁止遊客下水，現場也可以買票搭玻璃船，去欣賞海中景觀跟海洋生物。在不同的天氣和時段，川平灣的海水顏色據說多達7種，猶如如Tiffany藍的海水顏色變化萬千，光用看的就讓讓人驚嘆。

交通：距離川平観音堂，步行約3分鐘即可抵達。

地 址：日本〒907-0453 Okinawa, Ishigaki, Kabira, 川平公園

參觀時間：參觀約30分鐘可以完成，搭船需配合時刻表。

門票費用：免門票

川平観音堂 Kabira View Shrine

來到川平灣也可以順道來這裡走走，川平觀音堂是一座歷史悠久的寺廟，位於石垣島西南部受歡迎的川平公園內。沿著觀音崎山腰的石燈籠步道走，就能輕鬆找到這座寺廟。這裡供奉著觀音菩薩，保佑航行安全和身體健康，是當地人心中的守護神。

交通：距離川平公園展望台，步行約3分鐘即可抵達。

地 址：912 Kabira, Ishigaki, Okinawa 907-0453日本

參觀時間：約10分鐘可以完成。

門票費用：免門票



祖母綠之海觀景台

這次搭乘行腳沖繩包車，由在地人司機帶路，讓我們來到這個超美的觀景台，在這裡可以看到像祖母綠寶石般美麗的海景！觀景台的建築上長滿了綠色藤蔓，讓人彷彿置身於吉卜力動畫「天空之城」的場景中。站在觀景台上，無邊無際的美麗海洋映入眼簾。這個展望台有3層樓高，每層樓看出去的海景都略有不同，很適合來這裡拍照欣賞整座石垣島風景。

交通：距離石垣島鍾乳洞，約6分鐘車程即可抵達。

地址：Ishigaki, Okinawa 907-0023日本

門票費用：免門票

參觀時間：約30分鐘可以完成。

石垣島鍾乳洞

石垣島最大的鐘乳洞，全長3.2公里，其中約660米開放參觀。除了美麗的鐘乳石外，還有絢麗的燈飾照明、發出神秘水聲的水琴窟，以及外型像動畫角色龍貓的鐘乳石，非常有看頭。壓軸的是一座長40米、寬20米、高6米，被稱為眾神雕刻之森的大鐘乳洞。洞內有周長達10米的大石柱，還有無數根石筍豎立，景色相當壯觀，如果說沖繩必訪的是玉泉洞，那石垣島鐘乳洞也不輸其風采，值得一訪。

鍾乳洞交通：距離祖母綠之海觀景台，約6分鐘車程即可抵達。

地址：1666番地 Ishigaki, Okinawa 907-0023日本

營業時間：09：00－18：00

門票費用：成人1200日圓／兒童 600日圓

參觀時間：約60分鐘可以完成。

石垣八重山民俗村 Ishigaki Yaima Village

石垣島上唯一以民俗文化體驗為主題的觀光設施，這裡可以親手做沖繩甜甜圈、風獅爺模型彩繪、試穿琉球傳統服飾等活動。還可以了解以前漁夫的生活，和可愛的松鼠猴親密接觸，品嚐到地道的八重山蕎麥麵等美食。是一個既有趣跟可以深度體驗當地文化的地方。

交通：距離祖母綠之海觀景台，約10分鐘車程即可抵達。

地址：967-1 Nagura, Ishigaki, Okinawa 907-0021日本

營業時間：09：00－17：30

米魯米魯冰淇淋 mirumiru 本舖

這間海景咖啡廳也是必來景點，現場提供輕食飲料跟冰淇淋等餐點，不少日本人也特別來造訪，邊吃冰邊欣賞絕美海景，可以說相當享受，一旁也有一間伴手禮小店可以採買，可以當成下午茶吃點心的好去處。

交通：距離石垣島鍾乳洞，約8分鐘車程即可抵達

消費金額：冰淇淋2球660日圓

地址：1583-74 Arakawa, Ishigaki, Okinawa 907-0024日本

營業時間：10：00－19：00

石垣島美食

八重山そば製麺所×石垣島麺処

這間有名的石垣島美食，餐廳座位區很多，日式座位區用餐很有氣氛，最大特色是餐廳使用每天早上自製的麵條，其中石垣島辣麵是必吃招牌，多達10級的辣度，適合愛吃辣的朋友來挑戰，另外拉麵也有搭配餃子＋飯或炸雞＋飯的套餐，這樣整組搭配起來，真的好飽，麵條Q彈有嚼勁，實在忍不住吃光光。

交通：距離石垣市公設市場，約7分鐘車程即可抵達。

地址：324－11 Maezato, Ishigaki, Okinawa 907-0002日本

營業時間：11：00－15：00、17：00－21：00

石垣市公設市場

總共有3層樓。市場內擺滿了各式各樣的攤位，販賣新鮮的海產、當地的農產品、手工藝品和特色小吃。清晨的市場特別熱鬧，漁民們剛從海上捕撈回來的新鮮海產陸續運到這裡，吸引了很多當地居民和遊客來選購，這次來訪時看到有賣石垣牛漢堡、生魚片等等攤位，想要來這裡吃美食也沒問題。

地址：208 Okawa, Ishigaki, Okinawa 907-0022日本

營業時間：09：00－20：00

交通：距離石垣新港，約ˊˋ6分鐘車程即可抵達。

石垣島購物

商店街 Euglena Mall

觀光客必來的石垣島商店街位於石垣島市中心，超過100間商舖並列在兩旁，拱形蓋頂的設計讓你逛街時不怕日曬雨淋。這裡有餐飲店、蔬果店、雜貨店、工藝品店和藥妝店，也是買紀念品的好地方，還有本地藝術家創作的手工藝品和沙灘用品，種類豐富。

地址：203 Okawa, Ishigaki, Okinawa 907-0022日本

交通：距離石垣市公設市場，步行約2分鐘即可抵達。

美思佰樂 石垣店

MaxValu超市遍布全日本，是個大型超市，提供日常用品、生鮮食品、熟食、各類蔬果、糖果和餅乾等。商品價格實惠，種類齊全，不僅是旅客補貨的好去處，連當地居民也喜歡光顧，超市特別展示了一區伴手禮區，只要詢問店員，就會帶你去找這一區，讓觀光客可以更快速省時購買，這點相當貼心。

地址：1157 Tonoshiro, Ishigaki, Okinawa 907-0004日本

交通：距離石垣市公設市場，約3分鐘車程即可抵達。

營業時間：08：00－01：00



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