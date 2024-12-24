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明年衝大阪萬博！看17米實體鋼彈、立山雪牆　跟團每人5萬有找

▲▼2025大阪萬博。（圖／翻攝自大阪萬博IG@expo2025japan）

▲2025大阪萬博將從明年4月起登場。（圖／翻攝自大阪萬博IG@expo2025japan

記者蔡玟君／綜合報導

大阪「2025關西世界博覽會（簡稱大阪萬博）」將於2025年4月13日起至10月13日於灣區夢洲島正式開展，為了讓台灣旅客也能親臨現場感受其中建築、自然、人文、科技魅力，動漫迷甚至可看到關西地區首次等身大的17公尺高鋼彈，可樂旅遊宣布開賣相關票券與團體行程，更設計「立山黑部+萬博」行程，帶旅客從關西一路玩到北陸。

▲▼2025大阪萬博「いのちの遊び場 クラゲ館」。（圖／株式会社Lean on Me提供，ⒸsteAm Inc. & Tetsuo Kobori Architects All Rights Reserved）

▲此次萬博將以生命為題。如上圖為場館之一的「いのちの遊び場 クラゲ館」。（圖／株式会社Lean on Me提供，ⒸsteAm Inc. & Tetsuo Kobori Architects All Rights Reserved）

大阪萬博睽違20年再度於日本舉辦，邀請160個國家與組織共同策畫展出，是史上最多，更強調「無現金支付」體驗。此次共計展出184天，以「生命閃耀未來社會的設計」為主題，副主題為「拯救生命．給予生命．連結生命」的理念價值，除設有國內館、民間館、海外館等，其中特別規劃「專題館」，以8位來自電影、藝術、生物學、音樂等不同領域的製作人，其所指導之「輝煌人生項目」專題，以「生命」為出發點，打造結合現實與虛擬的體驗場域。

位於民間館的「TECH WORLD」建築設計，則以台灣的「心之山」玉山為出發點，展出台灣數位科技、永續發展、人工智慧等成果，融合生命、未來、自然等元素，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、感性等「六感」體驗活動。

▲▼大阪萬博鋼彈。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

▲還有17公尺高鋼彈將現身。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

除了來自世界各國家地區的場館展出與舞台表演外，此次在會場中將有「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」的鋼彈展館，並展出高達17公尺的「單膝跪地鋼彈」，是關西地區首次，造型代表伸向宇宙及未來的意象，但無法像橫濱鋼彈一樣移動。

▲▼日本旅遊行程。（圖／可樂旅遊提供）

▲業者搶先推出萬博團體行程。（圖／可樂旅遊提供）

可樂旅遊為帶旅客一探萬博魅力，特別推出團體遊程，安排整天於園區內，讓旅客有充足的時間體驗展會各項活動，同時包裝京阪、奈良古都及神社漫遊，5日行程最低3萬8800元起；亦將大人小孩都熱愛的日本環球影城規劃進行程，推出「大阪萬博+日本環球影城」5日，售價最低4萬800元起。

▲▼日本旅遊行程。（圖／可樂旅遊提供）

▲還能趁著開山時前往立山黑部看雪牆。

4月起適逢國人熱愛的立山黑部開山，在參觀萬博之餘，還能一探震撼雪壁奇觀，造訪世界文化遺產—合掌村，6日遊程每人最低5萬元有找！同時也販售各類票種，包含「開幕券」、「前期券」、「特殊優惠券」、「通行證」等，提供旅人的多樣需求。

旅遊電商KKday與Klook即日起也開賣大阪萬博入場門票，包括開放式票券、早鳥一日券、夏季通行證、季票等，屆時使用QRcode即可感應入場，但旅客必須注意的是，部分場館需要提前預約。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 大阪旅遊 日本旅遊 2025關西世界博覽會 大阪萬博 2025大阪萬博 亞洲旅遊 可樂旅遊

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