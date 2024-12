明年衝大阪萬博！看17米實體鋼彈、立山雪牆　跟團每人5萬有找

▲2025大阪萬博將從明年4月起登場。(圖/翻攝自大阪萬博IG@expo2025japan)

記者蔡玟君/綜合報導

大阪「2025關西世界博覽會(簡稱大阪萬博)」將於2025年4月13日起至10月13日於灣區夢洲島正式開展,為了讓台灣旅客也能親臨現場感受其中建築、自然、人文、科技魅力,動漫迷甚至可看到關西地區首次等身大的17公尺高鋼彈,可樂旅遊宣布開賣相關票券與團體行程,更設計「立山黑部+萬博」行程,帶旅客從關西一路玩到北陸。

▲此次萬博將以生命為題。如上圖為場館之一的「いのちの遊び場 クラゲ館」。(圖/株式会社Lean on Me提供,ⒸsteAm Inc. & Tetsuo Kobori Architects All Rights Reserved)

大阪萬博睽違20年再度於日本舉辦,邀請160個國家與組織共同策畫展出,是史上最多,更強調「無現金支付」體驗。此次共計展出184天,以「生命閃耀未來社會的設計」為主題,副主題為「拯救生命.給予生命.連結生命」的理念價值,除設有國內館、民間館、海外館等,其中特別規劃「專題館」,以8位來自電影、藝術、生物學、音樂等不同領域的製作人,其所指導之「輝煌人生項目」專題,以「生命」為出發點,打造結合現實與虛擬的體驗場域。

位於民間館的「TECH WORLD」建築設計,則以台灣的「心之山」玉山為出發點,展出台灣數位科技、永續發展、人工智慧等成果,融合生命、未來、自然等元素,透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、感性等「六感」體驗活動。

▲還有17公尺高鋼彈將現身。(圖/翻攝自萬代Namco官網)

除了來自世界各國家地區的場館展出與舞台表演外,此次在會場中將有「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」的鋼彈展館,並展出高達17公尺的「單膝跪地鋼彈」,是關西地區首次,造型代表伸向宇宙及未來的意象,但無法像橫濱鋼彈一樣移動。

▲業者搶先推出萬博團體行程。(圖/可樂旅遊提供)

可樂旅遊為帶旅客一探萬博魅力,特別推出團體遊程,安排整天於園區內,讓旅客有充足的時間體驗展會各項活動,同時包裝京阪、奈良古都及神社漫遊,5日行程最低3萬8800元起;亦將大人小孩都熱愛的日本環球影城規劃進行程,推出「大阪萬博+日本環球影城」5日,售價最低4萬800元起。

▲還能趁著開山時前往立山黑部看雪牆。

4月起適逢國人熱愛的立山黑部開山,在參觀萬博之餘,還能一探震撼雪壁奇觀,造訪世界文化遺產—合掌村,6日遊程每人最低5萬元有找!同時也販售各類票種,包含「開幕券」、「前期券」、「特殊優惠券」、「通行證」等,提供旅人的多樣需求。

旅遊電商KKday與Klook即日起也開賣大阪萬博入場門票,包括開放式票券、早鳥一日券、夏季通行證、季票等,屆時使用QRcode即可感應入場,但旅客必須注意的是,部分場館需要提前預約。

