日本首間！「宮古島瑰麗酒店」亮點一次看　明年3月開幕

▲宮古島瑰麗酒店是瑰麗酒店集團首次插旗日本的品牌酒店。（圖／瑰麗酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

又一間奢華旅宿品牌插旗日本！瑰麗酒店宣布，「宮古島瑰麗酒店」將於2025年3月1日正式開幕，也是日本首間瑰麗酒店，旅客可以前往避世島嶼，享受徜徉自然景觀中的休閒度假時光，即日起正式開放預訂。

宮古島瑰麗酒店位於島上北部的甘蔗田園間、俯瞰大浦灣，並有通道能直達原始海灘。酒店由荷蘭知名建築設計師 Piet Boon 設計，秉承瑰麗品牌持之以恆的可持續發展與品牌「 A Sense of Place®」理念，以與自然環境和諧共生的可持續方式建造，如採用珊瑚石等沖繩本土材料，與象徵日本美學的侘寂理念融為一體。

▲▼宮古島瑰麗酒店客房可看到蔚藍海景。

酒店內共擁有55間客房，每間客房都坐擁壯觀的宮古島原始水域美景；館內四間餐廳和酒吧，包括池畔酒吧、全日義大利餐廳、日式料理等國際美食讓旅客能盡情享用宮古和牛、新鮮捕獲的魚類、本土的沖繩清酒等。

▲宮古島擁有絕美海景。

傍海的無邊際泳池讓旅客隨時能享受海景之餘，亦設有代表瑰麗健康養生正源的「Asaya® 水療」設施與6間理療室、瑜伽房和健身中心。想要在此許下一生一世的誓言，酒店內也有能俯瞰大海的私謐庭閣專為婚禮和特殊場合打造。

▲沖繩海麗客蘭尼度假村位於恩納海岸國家公園。（圖／業者提供，下同）

而位於恩納村海岸國家公園旁的頂級奢華酒店「沖繩海麗客蘭尼度假村」，坐擁絕佳海灣地理位置以及綿延1.6公里壯闊海岸線，全館共有360間客房、皆為面海房，且每一間海景角度均不相同；館內也提供5間Villa房型，配有溫水游泳池和天然溫泉池，適合喜愛尋求定點旅遊的旅客。

▲所有客房均享有海景。

▲懸崖Villa觀景台的無邊際池與海景。

▲度假村內泳池區。

公共設施方面，館內提供三座戶外泳池加一座室內泳池增添休閒氛圍，還有備受青睞的「海麗客蘭尼SPA中心」。海麗客蘭尼SPA中心是沖繩唯一五星級水療中心，其護理方式受到夏威夷和沖繩兩種古老文化的啟發，可促進更深層的放鬆狀態，做完後還可享受天然溫泉。

業者現在也推出婚禮專案，新人可以享有海洋套房的兩晚住宿含早餐，一早由專業婚禮團隊打造每一個婚禮細節，從選定璀璨禮服及精緻配飾，到熱帶花卉佈置，體貼的美容服務和專業攝影捕捉每一個精彩瞬間，打造一場難忘的愛情慶典。

▲度假村內餐廳。

餐飲方面，知名米其林二星主廚川手寬康擔當顧問的「SHIROUX」創意餐廳，以「old is new」為題，將沖繩艾草、海萵苣、島辣椒等當地豐富的傳統食材，巧妙結合法式技法，打造出新穎的佳餚，並透過「主廚特製套餐」獨家提供飲食新體驗。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）