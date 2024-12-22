吉隆坡年末4大約會玩法！最新360度旋轉餐廳、光影秀如潘朵拉森林

▲吉隆坡被《Condé Nast Traveler》評為2025年亞洲最值得造訪的城市之一。（圖／馬來西亞觀光局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

耶誕節、跨年接著到來，去膩了日韓泰國，馬來西亞首都吉隆坡也很有節慶氛圍！吉隆坡入選Agoda全球十大情侶旅遊勝地，也被《Condé Nast Traveler》評為2025年亞洲最值得造訪的城市之一。以下推薦4大約會行程，讓情侶一同創造幸福回憶。

▲今年新開幕的高空餐廳ARAS，位於吉隆坡塔內，是全亞洲最高的旋轉餐廳。（圖／馬來西亞觀光局提供）



1.吉隆坡塔旋轉餐廳賞360度市景

今年新開幕的高空餐廳ARAS，位於吉隆坡塔內，是全亞洲最高的旋轉餐廳，提供自助式吃到飽。透過景觀窗，360度飽覽雙峰塔、默迪卡118（Merdeka 118）、敦拉薩國際貿易中心（Tun Razak Exchange, TRX）等地標，迷人的都會夜景，成為約會與求婚勝地。

▲亞羅街夜市享受街頭小吃。（圖／馬來西亞觀光局提供）



2. 夜市與耶誕市集品嚐道地美食

全年無休、24小時不打烊的亞羅街夜市，和多元風味的茨廠街夜市，均是體驗馬來西亞多元美食文化的好去處，從咖哩麵到沙嗲，每一道小吃都充滿特色。此外，耶誕市集如「黃昏醉美市集」有百攤文創攤位；「你好微醺市集」耶誕老人隨機倒酒等趣味活動，鵝黃色燈光點亮整片市集，增添節慶溫馨感。

▲耶誕市集如「黃昏醉美市集」、「你好微醺市集」。（圖／黄昏醉美市集 Sunset Euphoria Market Instagram、你好市集 Hello Bazaar Facebook提供）



3. 帝沙城市園燈光秀

帝沙城市園的「年終光影秀」活動將到2025年1月2日，主題燈光區域與音樂營造童話般氛圍。每周五、六的人工飄雪活動更是情侶必訪亮點。

▲帝沙城市園Christmas at Park Entrance區域。（圖／The Waterfront, Desa ParkCity Facebook提供）



距離吉隆坡市中心約30分鐘車程的帝沙城市園（Desa ParkCity），每到12月便會化身為迷人的耶誕小鎮，這裡舉辦的「年終光影秀」將持續至2025年1月2日，每晚7點至11點，絢麗燈光將中央公園及The Waterfront購物娛樂中心入口點亮，巨大的蒲公英光球與光之樹，有如踏入《阿凡達》電影中的潘朵拉森林。

4. 年終優惠低至1折起

全球10大購物中心排行榜中，吉隆坡就有3座位於榜中，作為曾被CNN票選為世界第4最佳購物城市吉隆坡，即日起至2025年1月1日，各大購物中心、零售、飯店、航空等業者合推「年終購物大優惠」，超過130項促銷，部分商品低至1折起，敦拉薩購物中心（The Exchange TRX）更推出「午夜特賣」活動，跨年夜營業至凌晨1點。各商場的華麗裝飾、耶誕遊行與下雪體驗，也讓旅客徜徉在甜蜜的氛圍。