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3間日本環球影城飯店推薦！享31樓高空浴場　小小兵大廳超好拍　

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城是台灣人最喜歡的景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

日本環球影城向來是台灣人赴日旅遊最愛的目的地，若想要盡情體驗，一定要入住樂園周邊飯店。《ETtoday新聞雲》就選出3間日本環球影城住宿推薦，不僅距離車站和樂園入口都超近，還能享受31層樓高的天然浴場，或在超可愛的小小兵大廳盡情拍照。

▲▼大阪京阪環球影城塔樓飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京阪環球影城塔樓飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪京阪環球影城塔樓飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

1.京阪環球影城塔樓飯店

「京阪環球影城塔樓飯店」可說是日本環球影城飯店中機能最優越的住宿選擇，除了一下樓就是JR環球影城車站，樓下還有便利商店、星巴克，對面就是環球影城步行街，集結從大阪到海外各種特色美食，還有藥妝店，以及日本環球影城周邊商店，讓旅客吃喝玩樂購物一次滿足。

▲▼大阪京阪環球影城塔樓飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲珊瑚客房。（圖／記者蔡玟君攝）

為了持續提供新體驗給旅客，近年飯店開始將館內客房陸續改裝，全館客房以豪華客船與海洋意象為設計概念設計，例如最新整修完工的「珊瑚」客房，房內彷彿置身海中，從壁紙到靠枕，可見輕撥海水泛起的泡泡，以及可愛珊瑚抱枕等，沙發也設計成沙發床設計，方便家庭入住。

▲▼大阪京阪環球影城塔樓飯店。（圖／業者提供）

▲飯店31樓更有大阪首座高空天然瞭望溫泉。（圖／業者提供）

此外，飯店31樓更有大阪首座高空天然瞭望溫泉，可以邊泡湯邊俯瞰城市夜色，但需另外付費使用；飯店內亦有高空餐廳提供能享受絕美夜空中的餐飲服務。

▲▼日本環球影城園前酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本環球影城園前酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本環球影城園前酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

2.日本環球影城園前酒店

日本環球影城園前酒店是距離日本環球影城入口處最近的飯店，走路僅1分鐘就能抵達，讓旅客再也不用凌晨起床只為排隊入園，玩累了也能立刻返回房內休息。

館內以美國意象為設計，融入紐約、洛杉磯、夏威夷等元素，如酒店大廳以華麗的黑、金色調搭配水晶吊燈，展現高品質奢華感，廣闊的大廳更像是走進霍格華茲城堡一般，而餐廳則是以夏威夷風格設計，旅客可以坐在廣闊明亮的用餐空間中，邊欣賞窗外風景、曬著陽光，邊享受面前美食佳餚。

客房設計方面，日本環球影城園前酒店以時光隧道為概念，運用不同樓層展現不同年代的美國風情，隨著該樓層的年代主題，運用當時流行元素作為客房設計。此外，酒店客房都擁有一整面玻璃景觀窗，或面對樂園、或面對市區，酒店更將半數以上的客房床鋪面對玻璃景觀窗，讓旅客躺著就能享受大阪日夜風景，或在夜幕環抱中入眠。

▲▼環球影城港灣酒店。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

▲環球影城港灣酒店大廳是滿滿小小兵。（圖／翻攝自日本環球影城官網）

3.環球影城港灣酒店

小小兵迷則絕對不能錯過「環球影城港灣酒店」，酒店內最大特色就是有滿滿的小小兵設計，從大廳到電梯，以「ENJOY VACAY WITH MINIONS!」為設計概念，充滿著小小兵元素。

酒店內共有14種房型可以對應不同客群，例如適合多人入住的「彩虹客房」，上下兩層的床鋪與鮮豔色彩，讓整體氛圍更活潑，也有大人系設計的L型窗景設計，讓旅客躺床上就能欣賞窗外景色，或適合小朋友也能盡情玩樂的房型，無論是三五好友或家庭都能輕鬆入住。

▲▼日本環球影城超級任天堂世界最新園區咚奇剛國度。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本環球影城超級任天堂世界最新園區咚奇剛國度。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本環球影城超級任天堂世界最新園區咚奇剛國度。（圖／記者蔡玟君攝）

而近期日本環球影城任天堂世界園區內最新「咚奇剛國度」主題園區也已正式開幕，旅客可以走進黃家神殿，搭乘礦車來場飆速探險，或三人合作玩節奏遊戲，成功的話就能召喚隱藏在木箱中的「蘭比」，咚奇剛本人也會現身在園區與旅客相見歡，任天堂迷可別錯過啦。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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