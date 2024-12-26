聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！隱身首爾走進生活美學的靜謐角落

首圖／＠point of view

文／ReadyGo

聖水洞，彷彿是一場都市與藝術的靜謐對話！這裡沒有繁忙鬧市的匆促，只有光影隨時變幻的靜巷，昔日是工廠與老舊建築的聚集地，如今則轉身成為充滿創意與詩意的文藝場域，青磚小巷間散落著咖啡館、選物店、手作工坊。獨立設計師的巧思隱藏在每一個轉角，聖水洞不僅是購物天堂，更是一場充滿靈感的探索旅程，小編特別精選5間必逛的文創小店，就一起跟著這份地圖，發掘屬於你的聖水洞寶藏！

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隱藏在首爾的文創商圈，各種療癒文創小物都在聖水洞！

聖水洞推薦小店1：Point of View

第一眼就讓人印象深刻！Point of View整體氛圍採簡約低調的英倫復古風，與其他文具店的少女或時尚風迥然不同，販售各式美術品、精緻文具，以及可愛的居家小物與擺飾，每一件商品皆充滿質感與巧思，店內設計分為三層樓，每一層都如同一場美學饗宴，光是欣賞擺設便令人沉醉，特別是對文具迷而言，更是難以自拔。

圖／＠point of view

Point of View

地址：18 Yeonmujang－gil, Seongdong－gu, Seoul, 南韓

營業時間：12：00－20：00

聖水洞推薦小店2：object

宛如一座生活美學的靜謐角落，object 是一間散發極簡美學的設計選物店，將日常物件化作藝術品呈現，店內以溫潤的木質調和清冷的水泥牆為基底，空間氛圍靜謐且純粹，陳列的商品從居家小物、手工陶瓷到文具，件件都展現出設計師對材質和細節的專注，每一物件彷彿都蘊含著生活哲學。

圖／＠object

object

地址：서울 마포구 와우산로35길 13

營業時間：12：00－21：00

聖水洞推薦小店3：happier mart

來聖水洞尋找屬快樂因子吧！HAPPIER MART 以「快樂」為靈魂，將生活中的平凡瞬間化為意想不到的小驚喜，這裡販售各式生活雜貨、文具、服飾與療癒小物，以原創角色設計為特色，融合鮮豔的色彩與俏皮的跳色美學，讓店內的每個角落都充滿活力，就像為日常注入了溫暖的能量，使平淡時光也能綻放光彩。

圖／＠해피어마트 Happier Mart

happier mart

地址：南韓 Seoul, Seongdong－gu, Yeonmujang－gil, 3 해피어마트 1층

營業時間：11：30－20：00

聖水洞推薦小店4：MUNCHIES AND GOODIES

空間裡瀰漫著隨性且輕盈的氛圍，MUNCHIES AND GOODIES 靜靜佇立於磚造牆面的高樓之上，這裡融合了甜點與雜貨的溫馨調性，還能找到各式精選食材、醇厚紅酒與廚房相關用品，每一項都彷彿在述說著生活的質感，其中最引人入勝的莫過於每日現烤的招牌「鹽麵包」，從早上11點至下午3點間出爐的那一刻，麵包香氣隨風飄散，吸引無數顧客駐足排隊，只為一嚐那酥脆鹹香的美味！這些小小片刻，宛如生活的詩句，讓人於繁忙之中拾得純粹的愉悅與滿足。

圖／＠MUNCHIES AND GOODIES

MUNCHIES AND GOODIES

地址：33 Yeonmujang－gil, Seongdong－gu, Seoul, 南韓

營業時間：11：00－20：00

聖水洞推薦小店5：FOITY

浪浪漫漫的少女氛圍，就這樣靜靜隱藏於大樓二樓的 Foity，如同一本未被打開的秘密日記，等待著懂得欣賞的人前來發現，店內的每一角落，都散發著細膩的柔情與輕盈的夢想，從俏皮可愛的吊飾、精巧的包包與帽子，到閃爍光芒的首飾與散發文青氣息的創意杯，每件小物都像是一段美好心情的縮影！讓人在日常生活的縫隙中，找到屬於自己的小浪漫與悸動。

圖／＠Foity



FOITY

地址：13-1 Ttukseom－ro 9－gil, Seongdong－gu, Seoul, 南韓

營業時間：12：00－20：00

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