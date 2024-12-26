ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！隱身首爾走進生活美學的靜謐角落

▲▼韓國聖水洞5間必逛寶藏逛街地圖！（圖／ReadyGo提供）

首圖／＠point of view

文／ReadyGo

聖水洞，彷彿是一場都市與藝術的靜謐對話！這裡沒有繁忙鬧市的匆促，只有光影隨時變幻的靜巷，昔日是工廠與老舊建築的聚集地，如今則轉身成為充滿創意與詩意的文藝場域，青磚小巷間散落著咖啡館、選物店、手作工坊。獨立設計師的巧思隱藏在每一個轉角，聖水洞不僅是購物天堂，更是一場充滿靈感的探索旅程，小編特別精選5間必逛的文創小店，就一起跟著這份地圖，發掘屬於你的聖水洞寶藏！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

隱藏在首爾的文創商圈，各種療癒文創小物都在聖水洞！

聖水洞推薦小店1：Point of View
第一眼就讓人印象深刻！Point of View整體氛圍採簡約低調的英倫復古風，與其他文具店的少女或時尚風迥然不同，販售各式美術品、精緻文具，以及可愛的居家小物與擺飾，每一件商品皆充滿質感與巧思，店內設計分為三層樓，每一層都如同一場美學饗宴，光是欣賞擺設便令人沉醉，特別是對文具迷而言，更是難以自拔。

▲▼韓國聖水洞5間必逛寶藏逛街地圖！（圖／ReadyGo提供）

圖／＠point of view

Point of View

地址：18 Yeonmujang－gil, Seongdong－gu, Seoul, 南韓
營業時間：12：00－20：00

聖水洞推薦小店2：object
宛如一座生活美學的靜謐角落，object 是一間散發極簡美學的設計選物店，將日常物件化作藝術品呈現，店內以溫潤的木質調和清冷的水泥牆為基底，空間氛圍靜謐且純粹，陳列的商品從居家小物、手工陶瓷到文具，件件都展現出設計師對材質和細節的專注，每一物件彷彿都蘊含著生活哲學。

▲▼韓國聖水洞5間必逛寶藏逛街地圖！（圖／ReadyGo提供）

圖／＠object

object

地址：서울 마포구 와우산로35길 13
營業時間：12：00－21：00

聖水洞推薦小店3：happier mart
來聖水洞尋找屬快樂因子吧！HAPPIER MART 以「快樂」為靈魂，將生活中的平凡瞬間化為意想不到的小驚喜，這裡販售各式生活雜貨、文具、服飾與療癒小物，以原創角色設計為特色，融合鮮豔的色彩與俏皮的跳色美學，讓店內的每個角落都充滿活力，就像為日常注入了溫暖的能量，使平淡時光也能綻放光彩。

▲▼韓國聖水洞5間必逛寶藏逛街地圖！（圖／ReadyGo提供）

圖／＠해피어마트 Happier Mart

happier mart

地址：南韓 Seoul, Seongdong－gu, Yeonmujang－gil, 3 해피어마트 1층
營業時間：11：30－20：00

聖水洞推薦小店4：MUNCHIES AND GOODIES
空間裡瀰漫著隨性且輕盈的氛圍，MUNCHIES AND GOODIES 靜靜佇立於磚造牆面的高樓之上，這裡融合了甜點與雜貨的溫馨調性，還能找到各式精選食材、醇厚紅酒與廚房相關用品，每一項都彷彿在述說著生活的質感，其中最引人入勝的莫過於每日現烤的招牌「鹽麵包」，從早上11點至下午3點間出爐的那一刻，麵包香氣隨風飄散，吸引無數顧客駐足排隊，只為一嚐那酥脆鹹香的美味！這些小小片刻，宛如生活的詩句，讓人於繁忙之中拾得純粹的愉悅與滿足。

▲▼韓國聖水洞5間必逛寶藏逛街地圖！（圖／ReadyGo提供）

圖／＠MUNCHIES AND GOODIES

MUNCHIES AND GOODIES

地址：33 Yeonmujang－gil, Seongdong－gu, Seoul, 南韓
營業時間：11：00－20：00

聖水洞推薦小店5：FOITY
浪浪漫漫的少女氛圍，就這樣靜靜隱藏於大樓二樓的 Foity，如同一本未被打開的秘密日記，等待著懂得欣賞的人前來發現，店內的每一角落，都散發著細膩的柔情與輕盈的夢想，從俏皮可愛的吊飾、精巧的包包與帽子，到閃爍光芒的首飾與散發文青氣息的創意杯，每件小物都像是一段美好心情的縮影！讓人在日常生活的縫隙中，找到屬於自己的小浪漫與悸動。

▲▼韓國聖水洞5間必逛寶藏逛街地圖！（圖／ReadyGo提供）

圖／＠Foity

FOITY

地址：13-1 Ttukseom－ro 9－gil, Seongdong－gu, Seoul, 南韓
營業時間：12：00－20：00

韓國美食｜首爾江南必訪咖啡廳，品嚐米其林醬蟹料理！小編不踩雷推薦！

【你可能也想看】

►邊看海邊用餐！4間必吃薄荷島美食　島上最有名餐廳是韓國人的店
►中部8間設計感旅店！網路票選台中最美飯店　友善枕頭服務超貼心
►2024南部8間「寵物友善餐廳＆咖啡廳」！開放上椅落地一起用餐

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 韓國旅遊 聖水洞必逛景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

推薦閱讀

7間台南諧音梗美食大集合！碳佐麻里倒過來唸　還有丼煲處吾燕煮

7間台南諧音梗美食大集合！碳佐麻里倒過來唸　還有丼煲處吾燕煮

清萊自由行攻略！皇太后創建泰版小瑞士、依山而種茶樹綠波太美

清萊自由行攻略！皇太后創建泰版小瑞士、依山而種茶樹綠波太美

台灣3間入榜「亞洲50最佳酒吧」酒鬼先收藏！販售快樂的深夜秘境

台灣3間入榜「亞洲50最佳酒吧」酒鬼先收藏！販售快樂的深夜秘境

盤點7間「不傷荷包」北台灣旅館！有寵物友善包棟、溫馨老宅天井

盤點7間「不傷荷包」北台灣旅館！有寵物友善包棟、溫馨老宅天井

2025澎湖花火節打造「史努比煙火」

2025澎湖花火節打造「史努比煙火」

6米「斗笠雪人」現身台南七股鹽山

6米「斗笠雪人」現身台南七股鹽山

普吉島原始叢林吃下午茶！

普吉島原始叢林吃下午茶！

台南跨年晚會交管、大眾運輸懶人包

台南跨年晚會交管、大眾運輸懶人包

3大跨年優惠來了！甜甜圈30元有找

3大跨年優惠來了！甜甜圈30元有找

聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！

聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」開賣

「麵屋一燈台灣首店」元旦收攤

赴日創新高「避開這時段」至少省2成

壽星玩樂園只要100元「跨年也適用」

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵

文華東方前主廚開麵包店！主打可頌和丹麥捲

汐止富士飯店易主！明年1月換招牌

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

2025澎湖花火節打造「史努比煙火」

6米「斗笠雪人」現身台南七股鹽山

普吉島原始叢林吃下午茶！

台南跨年晚會交管、大眾運輸懶人包

3大跨年優惠來了！甜甜圈30元有找

聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！

5家冬季限定「草莓手搖杯」盤點

日本5處滑雪秘境　還能體驗狗拉雪橇

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366