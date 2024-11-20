盤點7間「不傷荷包」北台灣旅館！有寵物友善包棟、溫馨老宅天井

首圖／IG@stroooll

文／ReadyGo

想要轉換一下心情，安排假期出國旅遊放鬆嗎？才發現，原來工作要請假不簡單，不只是不敢請長假，更別提跟朋友的時間搭不上。當出國的難度大大提升，何不來場說走就走的國內旅遊，除了省了一筆交通費用，更可以接觸更多在地的人文特色和自然風景。本篇嚴選了高評價的北部住宿推薦，且雙人房淡季每晚約2000元以內，一起來看看為什麼這些旅宿會成為許多人北台灣住宿的首選之一！

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九份山午

距離九份老街大約五分鐘路程，「九份山午」不只地理位置好，更以清新雅緻偏北歐風格的設計而引起關注，且為旅客適應潮濕多雨的九份，房間內貼心附有除濕機，更提供免費的零食和泡麵，半夜肚子餓也不怕！此外，提醒大家旅館沒有附設專屬停車場，自行開車的話需到鄰近停車場停車，而若有機會的話，推薦訂有浴缸的房型，便能一邊遠眺窗外景緻，一邊療癒身心。

圖／IG@scarlett.lai

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九份山午

地址：新北市瑞芳區汽車路35之1號

電話：0953－217143

挪威森林新店精品館

挑住宿，講究娛樂設施嗎？「挪威森林新店精品館」坐落於新店區寶橋路上，整體呈現出明亮沉穩的質感，除了休憩功能外，還提供紓壓泡澡精油包、代客叫車、行李寄存、周邊景點諮詢、報章雜誌等免費服務，滿足不同族群的住宿需求。挪威森林新店精品館的房型眾多，不少房間都設有SPA蒸氣浴、KTV環繞音響設備、親子戲水池、電動按摩椅等設備，且因空間寬敞舒適，因此網路評價一直都不錯。

圖／挪威森林旅館集團

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挪威森林新店精品館

地址：新北市新店區寶橋路235巷15號

電話：02－89116866

漁人碼頭休閒旅館

淡水的「漁人碼頭休閒旅館」大推給喜歡老飯店，以及充滿經典韻味的旅者！漁人碼頭休閒旅館的室內裝潢古典而簡雅，而落地窗設計能讓住客直接面對無敵海景或市景，這都是因為旅館在設計時，都確保每個房間擁有獨特的景觀和極高的隱密性。來到這邊住宿，可以發現大廳還有餅乾、爆米花、茶包和咖啡等點心可以拿，真的是超級貼心！

圖／IG@foodtravel_flymouse

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漁人碼頭休閒旅館

地址：新北市淡水區中正路二段22巷8號

電話：02－28058886

OwlStay故事所 夾腳拖的家 花園

鄰近台北車站的青年旅館「OwlStay故事所 夾腳拖的家 花園」，是由1970年的老宅翻新而成的，有天井、中庭空間，屬於小清新風格，完美兼具了美觀與舒適度。特別的是，旅館與許多店家合作，例如進駐「boven 雜誌圖書館」，提供雜誌租借服務，或是交誼廳設有自助商店，販售著可愛小物，且館內也遍布許多藝術家的作品，處處皆能充分感受到與在地文化連結的美好氛圍。

圖／IG@stroooll

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圖／IG@stroooll

OwlStay故事所 夾腳拖的家 花園

地址：台北市大同區長安西路122號

電話：02－25585050

烏來龍門精緻溫泉民宿

喜歡泡湯嗎？「烏來龍門精緻溫泉民宿」距離烏來老街僅需步行約五分鐘，每間套房都各具特色，最讚的是有乾濕分離的浴室，還有寬敞的泡湯池，搭配氣泡式按摩池、冷熱池設備！而他們的泉質為含有碳酸氫鈉泉的泉水，一般將其稱之為「美人湯」，據說對皮膚有滋潤功能，還有軟化角質層的功效，推薦給想要暫時遠離塵囂，享受愜意旅行的你。

圖／IG@dancegirlmoon

圖／IG@6feed9me

烏來龍門精緻溫泉民宿

地址：新北市烏來區溫泉街116號

電話：02－26618187

i hotel電競旅館 桃園館

結合住宿與玩樂的「i hotel電競旅館 桃園館」，讓住客可以在享受舒適住宿的同時，也能恣意地沉浸在電玩世界中！i hotel全館採用電競規格設備，電競雙人房設有電競椅，並能享受曲面螢幕帶來的遊戲沉浸感，另外還有4K 55吋電視、Yamaha環繞音響、免治馬桶、獨立淋浴空間等等，而公共空間則設有電競比賽區以及自助吧吃到飽等服務，隨時都有吃的喝的，也可以帶回房間享用。

圖／IG@swimming0404

圖／IG@swimming0404

圖／IG@swimming0404

i hotel電競旅館 桃園館

地址：桃園市桃園區中正路56號8樓

電話：03－3373131

蹤遊三四五

位在桃園市蘆竹區的「蹤遊三四五」，鄰近高鐵桃園站車站、華泰名品城、橫山書法藝術館等知名桃園景點，交通與機能十分方便。蹤遊三四五以日式簡約風格和質感十足的裝潢風格而聞名，有著溫馨舒適的住宿環境，同時還是寵物友善旅館並提供包棟服務，且老闆娘手做的早餐麵包也很健康美味，聽說就連桃園人也會特意前來體驗住宿！

圖／IG@pipigfpipidog.ajung

圖／IG@pipigfpipidog.ajung

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蹤遊三四五

地址：桃園市蘆竹區中油街345巷4號

電話：0911－234756

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