首圖／＠CHOUI FONG TEA

文／ReadyGo

以其獨特的文化、壯麗的自然風光和令人讚嘆的建築藝術而聞名，清萊這座隱匿於泰北的夢幻城市，不僅擁有令人驚艷的白廟、藍廟等地標，還散發著濃厚當地風情和歷史韻味，無論是漫步於繁花似錦的市場，還是探索古老寺廟，清萊都能讓旅者感受到泰國的多樣魅力，這篇文章將介紹6個自由行必去的景點，一同發掘清萊的隱藏寶藏，體驗那份獨特的異國情懷！

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泰國景點：清萊就是要這樣玩！6個自由行必去景點

聖獅公園茶園 Singha Park

彷彿一幅畫般點綴在茶園的綠波之上，聖獅公園茶園位於清萊青翠山巒之間，這裡不僅是欣賞自然美景的勝地，更是結合農業與休閒的多功能樂園。從茶藝體驗、熱氣球和自行車道，這裏提供不同的探索方式，也可在園內餐廳品嚐當地食材製作的美食、享受新鮮茶香馥郁滋味，是個讓人徹底放鬆、與大自然深度連結的地方。

圖／＠Singha Park



聖獅公園茶園 Singha Park

地址：99, Mae Kon, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai 57000泰國

營業時間： 08：00－18：00

河畔殖民式咖啡店 Chivit Thamma Da Coffee House

被譽為清萊最漂亮且最具質感的咖啡店「Chivit Thamma Da Coffee House 」坐落於郭河畔，其主屋是一幢殖民風格的白色木屋；內部陳設充滿復古氣息，大量古董家具與擺設交織出獨特氛圍，就連使用的餐具也選用精緻瓷器，讓用餐體驗更加細膩。

以使用當地有機食材為宗旨，菜單選擇豐富，融合了泰式、西式料理與一系列自家製蛋糕甜點，整體氛圍充滿歐陸風情的花園，每一處角落都成為旅人爭相拍照的打卡景點。

圖／＠河畔殖民式咖啡店

河畔殖民式咖啡店 Chivit Thamma Da Coffee House

地址：หมู่ที่ 2 179 Bannrongseartean Soi 3, Amphoe Mueang Chiang Rai, 57100泰國

營業時間： 09：00－22：00

董山皇太后花園 สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

被譽為泰國小瑞士的「董山皇太后花園」是一片融合了自然美景與人文情懷的靜謐天堂，由清萊的皇太后所創建，旨在保護當地的生態與文化。漫步於繽紛的花卉與茂密的植被之中，呼吸著清新的空氣，感受大自然的撫慰，不僅是一個欣賞自然美景的好去處，還是深刻體會泰國文化與環保理念的理想場所。在這裡不僅能夠放鬆身心，還能感受到對土地與生態的尊重，實現心靈的真正回歸。

圖／＠董山皇太后花園



董山皇太后花園 สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

地址：920, Mae Fa Luang, Mae Fa Luang District, Chiang Rai 57240泰國

營業時間：07：30－18：00

翠峰茶園 CHOUI FONG TEA

茶樹依山而建、層層疊疊，漫步在茶園間，清新的空氣彌漫著茶香，微風拂面，仿佛可以聽見茶葉在陽光下輕輕舞動的聲音！「翠峰茶園」坐落於清邁的山谷之中，茶園內設有專門的品茶區，遊客可以在這裡品味當地新鮮採摘的茶葉，享受手工沖泡的過程，感受茶湯中那份純粹的自然味道，除此之外，還提供導覽服務，讓遊客了解茶葉的種植、採摘及製作過程，並深刻體會到茶文化的博大精深。

圖／＠CHOUI FONG TEA

翠峰茶園 CHOUI FONG TEA

地址： Pa Sang, Mae Chan District, Chiang Rai 57110泰國

營業時間：08：00－17：30

綿羊牧場 Akha FarmVille

綠意盎然的田野與山脈相互映襯，「Akha FarmVille」擁有獨特的農場體驗，從參與農耕、近距離接觸綿羊群、收穫當季新鮮的水果和蔬菜，感受大自然滋養與生活真實，還有豐富的文化體驗、阿卡族傳統手工藝、音樂和舞蹈，讓遊客能深入探索阿卡族的傳統文化和農業，感受簡樸而豐富的生活方式。

圖／＠leeleelys

綿羊牧場 Akha FarmVille

地址：337 Tambon Wa Wi, Amphoe Mae Suai, Chang Wat Chiang Rai 57180泰國

營業時間：周一至周四 07：30－17：30／周五至周日07：30－18：00

清萊夜市 Chiang Rai Night Bazaar

宛如清萊夜幕降臨後的一顆璀璨明珠，「Chiang Rai Night Bazaar」是一處將當地生活、美食、與手工藝文化交織的熱鬧市集。市集位於市中心區域，攤販售賣各式當地手工藝品，從精美銀飾、刺繡布包，到獨特的泰式藝術品，彷彿將山區部落文化縮影帶入市集之中；此外，這裡還有各式泰北小吃與地道料理，如香辣的清萊腸、烤雞串、與濃郁的椰奶湯，伴隨著街頭藝人的歌聲和傳統舞蹈表演，讓每一位旅人都能在這片夜色之中尋找到屬於自己的故事與回憶。

圖／＠Chiang Rai Night Bazaar

清萊夜市 Chiang Rai Night Bazaar

地址：WR4M＋5M2, Tambon Wiang, Amphoe Mueang Chiang Rai, Chang Wat Chiang Rai 57000泰國

營業時間：18：00－23：00

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