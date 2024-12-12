首圖／IG@

文／ReadyGo

自2016年舉辦至今，由來自各地的265位調酒師、酒吧店主、飲品專欄作家和雞尾酒專家組成評選團，雞尾酒界的年度盛事，第九屆「亞洲50大酒吧」（Asia’s 50 Best Bars）已經在日前公布正式榜單！今年冠軍由位於香港的Bar Leone拿下，亞軍則是去年獲得第五名，來自首爾的Zest。而蟬聯第一多年的傳奇酒吧COA，今年則是略為下降至第四名位置。

台灣本次共有3家酒吧入選

其中取得最佳成績的Vender由去年的41名上升至第30名，為50大中唯一的台中酒吧。此外，在上屆榜單中拿下93名的Bar Mood，本次大幅躍升至37名，進步了多達54個名次；The Public House則自43名略為下降一位，排名第44名。比較可惜的是，過往總是位在名單最前頭的資優生Indulge Experimental Bistro今年則未入榜。想體驗最佳酒吧的魅力嗎？跟著ReadyGo的腳步去探訪迷人的微醺世界吧！

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台灣酒吧：2024亞洲50最佳酒吧，台灣3間入榜酒吧大揭密！

Vender｜排名30

身為唯一入選的台中酒吧，Vender以超大型自動販賣機作為門面，致力於販售快樂是營業的最高宗旨，去年首度進榜就獲得第41名，今年更進步了11個名次，一口氣拿下了第30名，是今年台灣入榜酒吧中的最高名次。

圖／IG@venderbar

圖／IG@ivy801011

以新加坡雨林作為發想

活用各種綠色作為主要元素，裝潢上帶著一點復古氛圍的殖民地風格，打造出現代版娘惹文化。料理以新加坡當地具代表性的美食為主，大量使用各式東南亞香料，烹飪出一道道讓味蕾充滿感動的餐點。

招牌必點菜色

黑胡椒螃蟹使用了新鮮螃蟹肉，醬料的部分是使用自製的黑胡椒醬和炒過的焦化洋蔥和奶油一起拌炒，用炸過的銀絲卷搭配，帶出黑胡椒的香氣和辣度。牛舌沙嗲使用新鮮切成塊狀的牛舌，以細緻的醃漬工法使口感更加軟嫩，讓醬料可以完整的進入肉中，並使用炭火去燒烤，帶出炭火香氣，搭配上旁邊的金桔和自製的漬物，不僅解膩而且也使口感更加豐富。

圖／IG@candy_life_1209

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Vender招牌酒單充滿樂趣和互動性

以東南亞的料理作為發想，酒單是一個12宮格造型的木盒，分別代表12款招牌調酒，每個格子裡裝著調酒使用的材料並標記口感，方便客人挑選自己喜好的味道。

特色招牌調酒的靈感來自於新加坡街邊美食和當地飲料

使用來自東南亞的不同香草和香料，巧妙的將料理轉化成調酒，表現出原有文化並呈現出原有風味。如果你是個有選擇障礙的人，還可以到一旁轉蛋區隨機決定今晚喝什麼，或是全部托付給冠軍調酒師，讓他特製屬於你的口味。

▲下次來到台中，勇敢推開Vender自動販賣機的大門，門後販賣的快樂正在等待你。

圖／IG@ivy801011

Vender

地址：台中市西區五權西四街118號

電話：04－23725875

營業時間：周日至周四 18：00－02：00 ／周五、周六18：00－03：00

Bar Mood Taipei 吧沐｜排名37

位在台北市敦化南路一級戰區的Bar Mood吧沐，本次從93名大幅躍升至37名，重新回到了亞洲50大榜單之中。Bar Mood的門面非常低調，店內大量使用的木質家具，以及每周固定更換的花材營造出城市中難得接觸的療癒自然景緻，溫柔沉穩的感覺與剛進到店裡明亮又有現代感的High Bar區呈現出對比氛圍，讓等待進入裡頭Bar Mood區的顧客不至無聊。店內特別設置的環繞音響，流淌著穿透性的音樂，處處都展現出細膩的用心。

圖／IG@kobiiiiii

擅長以茶入酒的Bar Mood

不僅提供多款加入茶元素的調酒，也善用在地食材像毛豆、苦瓜、決明子、九層塔、紅蔥頭等日常生活中常見的食材，加入酒飲中，帶來意想不到的風味，或是將東西方食材以類比方式展現特色，讓顧客感受獨特調酒的趣味，並精心創作出如藝術品般的美麗。

圖／IG@taste_of_kjie

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餐點部分也非常講究

和調酒一樣，從物料組合、烹調方式到最後的擺盤呈現，是充滿美學的感性創作，精緻美味又物超所值是大多數顧客的評價。直火羽下牛肉串，使用富含油脂的翼板牛肉，用直火碳烤方式來呈現，搭配煙燻哈里薩辣醬，沾點胡椒粗鹽也很美味。煙燻炙燒烤花枝，鮮甜花枝炙燒至六、七分熟，再撒上紅椒粉，口感軟嫩，微微的煙燻風味，增添花枝的香氣。松露蒜香薯條，蒜味明顯，加松露醬會更有味道。

▲Bar Mood希望顧客不光只是為了調酒而來，也是為了療癒氛圍和精緻餐點而來，希望能為你留下一個美好的夜。

圖／IG@hihi.miranda

Bar Mood Taipei 吧沐

地址：台北市敦化南路一段160巷53號

電話：0905－773621

營業時間：周日～周四18：00－01：00／周五、周六18：00－02：00

The Public House｜排名44

被酒客暱稱為公屋的The Public House，原本就是台北周末一位難求的熱門酒吧。有人說它是都市人的酒精收容所，也是每個熱愛夜生活的人心裡，最接近深夜歸屬的地方。The Public House 這個名字是從「Pub」延伸過來，致力於將調酒、食物、Vibe 與款待做到完美呈現。9點以前是環繞著爵士樂的舒服微醺，9點之後是深夜沸點的開始，直至凌晨燃燒殆盡。

圖／@The Public House

沉穩的黑色門面加上燙金店名，坐落在繁華城市的夜裡，流淌出暖暖的昏黃燈光。有個老靈魂的老闆，讓公屋從裝潢到酒品、音樂歌單與氛圍設定都充滿著英式復古的影子，實木裝潢、歐式壁燈、鮮紅色的皮革座椅，帶著溫度的英倫風格讓人放鬆小酌。

圖／@The Public House

店內供應融合在地茶飲和果風的雞尾酒

PUBLIC SIGNATURE系列每一杯都很有韻味，店內還收藏大量的琴酒，讓顧客可以嘗試不同品牌原料帶來的精彩風味變化。供應的食物則以各國多元料理與重口味的下酒菜為主，是能一口氣滿足聚餐與飲酒需求的好所在。最讓人難以忘懷的隱藏版美食，是這裡午夜12點後才供應的濃郁醇厚的深夜雞湯，香氣四溢、讓人魂牽夢縈，來上一碗被溫暖的不只你的胃，還有被日常折磨疲憊的那顆心。

圖／IG@foodielolo

The Public House

地址：台北市信義路四段143號1樓

電話：02－27010053

營業時間：19：00－04：00

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