中部8間設計感旅店！網路票選台中最美飯店　友善枕頭服務超貼心

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文／ReadyGo



台中的氣候宜人，並且由於綠地多、交通便利、休閒場所多、生活機能完善等原因，因此多年來一直是台灣宜居城市的第一名，甚至是帶動整個中部發展。如果想要體驗大台中生活圈，或是計畫安排一趟中部地區小旅行，歡迎參考本篇台灣中部住宿懶人包，我們將精選來自苗栗、台中、南投的高CP值住宿，帶大家感受專屬於國旅的小確幸！

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桐鄉民宿

隱身在苗栗三義水美木雕街的「桐鄉民宿」，從大廳到客房內，都可以窺見裝潢明顯結合了當地木雕和客家文化，傳遞在地風情之美。桐鄉民宿的房型包括標準雙人房、標準雙床房、標準四人房，窗外就是漂亮山景，住宿皆享有早餐，是搭配新鮮沙拉和蔬果的鬆餅套餐，大人小孩都愛！此外，民宿備有電梯設備，無論是上下樓梯不便者或是攜帶大型行李都很方便。

圖／IG@tung_shiang_homestay



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桐鄉民宿

地址：苗栗縣三義鄉水美街257－1號

電話：0908－037739

台中芭蕾城堡酒店

以酒店即是景點的概念，豪邁地設計一房一庭院的住宿空間，因此每個房型皆設有露台，享有花園景緻。為營造每房都是獨特的畫面，光是雙人房就提供經濟雙人房、標準雙人房、家庭雙人房、豪華雙人房、高級雙人房、泳池景特大雙人床房等多種房型，更包含星空、積木、叢林、童話、古典歌德等豐富主題，讓度假氛圍感直接拉滿！

圖／IG@uucaiqq



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台中芭蕾城堡酒店

地址：台中市南屯區向上路三段221號

電話：04－23832888

雲端商務旅館－台中館

位於市中心的「雲端商務旅館－台中館」，不只有精緻舒適的客房，住宿更提供自行車、點心吧、健身房、自助洗衣房、獨立KTV室等多樣化的貼心設施，整體環境舒適，但有些住過的網友反應房間隔音不佳，還請斟酌考量。而點心吧有研磨咖啡、飲品、杜老爺冰淇淋、爆米花、茶葉蛋等小點心，早上7點至10點則可享用自助式早餐，很多評價都表示經濟實惠和超值。

圖／IG@wilber420610



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雲端商務旅館－台中館

地址：台中市中區公園路36號

電話：04－22288168

台中莿桐花文創微旅

最美飯店在這！「台中莿桐花文創微旅」由老宅改造而成，以挑高天井、鐵雕窗花、復古工業設計而帶給人放鬆的視覺感受，曾在2019年網路票選「台中最美飯店」活動中榮獲冠軍，不但好看又好拍。房型部分，莿桐花文創微旅提供標準雙人房、高級雙人房帶浴缸、豪華雙人房帶浴缸加陽台和四人房等等，推薦給喜歡現代工業風的旅者。

圖／IG@jessie_0727

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台中莿桐花文創微旅

地址：台中市中區台灣大道一段141巷11號

電話：04－22230338

一中漫走民宿旅店

靠近一中街商圈的「一中漫走民宿旅店」，於裝潢中混搭木質與皮革，打造出平易近人的旅宿風格，且因地理位置優越，一直很受到旅客的歡迎。一中漫走民宿旅店有三種雙人房型，皆包含乾溼分離的獨立衛浴，其中最特別的是「友善枕頭服務」，提供多種不同的枕頭，如果睡不習慣，需要更換的話，可以在晚間十點前跟管家聯繫換枕頭，選擇最適合自己的款式，聽起來是不是非常貼心？

圖／IG@ningl.tw

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一中漫走民宿旅店

地址：台中市北區雙十路一段89號

電話：0968－565898

清境春雨行館

南投住宿「清境春雨行館」坐落於山腰上，室內採用大面的落地窗，有時還可以透過玻璃窗，看見山景和雲朵的倒影，不自覺令心情一起美麗起來。清境春雨行館提供多種雙人房、四人房、六人房，推薦大家挑選有樓中樓設計的房型，或是獨棟雙人小木屋，有些房型的浴室還可以邊泡澡，邊欣賞山景。不僅如此，室外空間亦佈置了許多發呆亭和躺椅，能夠盡情地放鬆休息。

圖／IG@edou1015

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清境春雨行館

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷46－2號

電話：04－92803789

埔里阮兜小丘

與外觀純白建築的設計一致，「埔里阮兜小丘」室內也是走簡約潔白路線，並搭配木質家具作為點綴，完全看得出民宿主人的好品味！一樓為民宿主人的家，二、三樓則共有八間雙人房，房間寬敞舒適，且每間都有一大片窗景，能望向庭園與田園美景，紓壓又療癒。偷偷告訴大家，由於民宿主人有養狗狗，所以如果你是狗派，一定會很開心被狗狗們迎接的感覺！

圖／IG@qqslife_

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埔里阮兜小丘

地址：南投縣埔里鎮慈恩街635號

電話：0960－606609

Timios 提米好旅

鄰近彰化車站一帶的「Timios 提米好旅」，主打小清新風格，雖然為青年旅館，也是有提供好靜單人雅房、好暖雙人套房、好聊四人套房等房型，滿足不同旅客的需求。一樓有用餐空間和酒吧，二樓則有共享空間，可以看書、玩桌遊或使用廚房，另有洗衣機和烘衣機可以免費使用。值得一提的是，如果是周五、六入住的話，還有機會享用到大腸麵線羹湯、甜不辣或玉米濃湯，真的是超佛心！

圖／IG@a29406561

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Timios 提米好旅

地址：彰化縣彰化市成功路277號

電話：04－7061086

北部住宿｜國旅友善！嚴選北台灣住宿推薦，每間都是高CP值

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