邊看海邊用餐！4間必吃薄荷島美食　島上最有名餐廳是韓國人的店

首圖／IG＠vvvvvnyang、IG@taurus__0517_

文／ReadyGo

喜歡出國旅行的人一定都聽過「菲律賓無美食」這句話，雖然菲律賓經常被說是美食沙漠，不過其實現在的熱門觀光地區還是有很多異國料理可以品嚐，這次小編整理了4間必吃薄荷島美食推薦，每一間都是好吃、精緻又適合打卡，讓大家能夠玩得開心也能吃得開心，不用擔心到菲律賓旅行要天天餓肚子！

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Jumpo Crab

珍寶海鮮是新加坡很有名的連鎖餐廳，店內最有名的想當然是螃蟹料理，不過光是螃蟹就有好幾種料理方式與口味，而且店員還會貼心的幫忙處理好螃蟹讓客人方便食用，到菲律賓如果想吃海鮮又怕踩雷，不妨嘗試看看知名連鎖餐廳Jumpo Crab吧！Jumpo Crab鄰近Alona Beach、Blue Revival Diving College、邦勞島國際機場。

圖／@vvvvvnyang

Jumpo Crab bohol

地址：Purok7, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間：11：00－22：00

Ubeco

要說薄荷島上最有名的餐廳，絕對是Ubeco了！不過很神奇的是Ubeco是一間韓國人開的異國料理店，在Google評論上高達4.8顆星，被譽為是薄荷島最美味的餐廳，甚至許多遊客發現後連續吃好幾天都吃不膩，推薦必點唐揚雞咖哩飯與鮮蝦義大利麵，不過也因為餐廳非常熱門，建議要前往用餐前一定要先打電話預約才不會沒位置！

圖／@syuan113

Ubeco bohol

地址：Purok 6, Poblacion, Panglao, Bohol, The Philippines 6340

營業時間：11：00－21：00

The Buzzz Cafè

雖然聽起來像是一間咖啡廳，但其實店內的餐點飲食選擇非常豐富多元，舉凡沙拉、披薩、義大利麵、米飯甚至是冰淇淋甜點通通一應俱全，到The Buzzz Cafè必點的一定是他們的冰淇淋，炎炎夏日來上一杯真的很過癮，而且也因為餐廳鄰近Doljo Beach，能一邊看海一邊享用餐點，讓餐點的美味程度又升上幾階。The Buzzz Cafè鄰近Doljo Beach、Hermit Beach。

圖／@lu__travel

The Buzzz Cafe by Bohol Bee Farm

營業時間：10：00－22：00

Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

最後一間要推薦的是Bougainvillea spanish restaurant and wine bar，這是一間實實在在西班牙人開的西班牙餐廳，推薦餐點當然是Paella De Marisco西班牙海鮮燉飯，米飯偏硬稍微放一下甚至會有鍋巴，不過由於餐點都是現點現做，等待時間也會比較長，大家要有心理準備保持耐心唷！Bougainvillea spanish restaurant and wine bar鄰近Alona Beach、邦勞島國際機場。

圖／@anitawei825

Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

地址：Rue de premiere Near alona parking lot, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間：周二至周四17：00～21：30／周五至周日12：00～14：30／17：00～21：00（周一公休）

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