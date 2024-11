邊看海邊用餐！4間必吃薄荷島美食　島上最有名餐廳是韓國人的店

首圖/IG@vvvvvnyang、IG@taurus__0517_

喜歡出國旅行的人一定都聽過「菲律賓無美食」這句話,雖然菲律賓經常被說是美食沙漠,不過其實現在的熱門觀光地區還是有很多異國料理可以品嚐,這次小編整理了4間必吃薄荷島美食推薦,每一間都是好吃、精緻又適合打卡,讓大家能夠玩得開心也能吃得開心,不用擔心到菲律賓旅行要天天餓肚子!

Jumpo Crab

珍寶海鮮是新加坡很有名的連鎖餐廳,店內最有名的想當然是螃蟹料理,不過光是螃蟹就有好幾種料理方式與口味,而且店員還會貼心的幫忙處理好螃蟹讓客人方便食用,到菲律賓如果想吃海鮮又怕踩雷,不妨嘗試看看知名連鎖餐廳Jumpo Crab吧!Jumpo Crab鄰近Alona Beach、Blue Revival Diving College、邦勞島國際機場。

圖/@vvvvvnyang

Jumpo Crab bohol

地址:Purok7, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間:11:00-22:00

Ubeco

要說薄荷島上最有名的餐廳,絕對是Ubeco了!不過很神奇的是Ubeco是一間韓國人開的異國料理店,在Google評論上高達4.8顆星,被譽為是薄荷島最美味的餐廳,甚至許多遊客發現後連續吃好幾天都吃不膩,推薦必點唐揚雞咖哩飯與鮮蝦義大利麵,不過也因為餐廳非常熱門,建議要前往用餐前一定要先打電話預約才不會沒位置!

圖/@syuan113

Ubeco bohol

地址:Purok 6, Poblacion, Panglao, Bohol, The Philippines 6340

營業時間:11:00-21:00

The Buzzz Cafè

雖然聽起來像是一間咖啡廳,但其實店內的餐點飲食選擇非常豐富多元,舉凡沙拉、披薩、義大利麵、米飯甚至是冰淇淋甜點通通一應俱全,到The Buzzz Cafè必點的一定是他們的冰淇淋,炎炎夏日來上一杯真的很過癮,而且也因為餐廳鄰近Doljo Beach,能一邊看海一邊享用餐點,讓餐點的美味程度又升上幾階。The Buzzz Cafè鄰近Doljo Beach、Hermit Beach。

圖/@lu__travel

The Buzzz Cafe by Bohol Bee Farm

營業時間:10:00-22:00

Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

最後一間要推薦的是Bougainvillea spanish restaurant and wine bar,這是一間實實在在西班牙人開的西班牙餐廳,推薦餐點當然是Paella De Marisco西班牙海鮮燉飯,米飯偏硬稍微放一下甚至會有鍋巴,不過由於餐點都是現點現做,等待時間也會比較長,大家要有心理準備保持耐心唷!Bougainvillea spanish restaurant and wine bar鄰近Alona Beach、邦勞島國際機場。

圖/@anitawei825

Bougainvillea spanish restaurant and wine bar

地址:Rue de premiere Near alona parking lot, Panglao, Bohol, 菲律賓

營業時間:周二至周四17:00~21:30/周五至周日12:00~14:30/17:00~21:00(周一公休)

