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7間台南諧音梗美食大集合！碳佐麻里倒過來唸　還有丼煲處吾燕煮

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

首圖／網路

文／ReadyGo

想在台南尋找既美味又有趣的餐廳嗎？台南店家對諧音梗的熱愛可說是全台之冠，店名不僅讓人會心一笑，料理更是令人讚不絕口！以下為大家精選了7間必訪的台南諧音梗餐廳，一起來探索！

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碳佐麻里
台南知名的燒肉店，但你知道它的店名其實暗藏諧音梗嗎？「碳佐麻里」諧音「賺走money」，倒過來念則是台語的「你也很賺」，是不是非常有趣呢？除了店名有創意，店內的燒肉品質也是一流，是聚餐的絕佳選擇。

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

碳佐麻里

地址：台南市安平區府前路二段630號

李麵作
專賣汕頭麵和滷味，店名諧音「裡面坐」，彷彿在邀請路過的你進店品嚐美食，經過時就能聞到濃郁的湯頭和滷味香氣，讓人食指大動。

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

李麵作

地址：台南市東區崇善路520號
電話：0958－400520

武越天
沒想到連越南料理也能玩諧音梗！武越天的店名諧音「五月天」，店內主打台式牛肉湯頭搭配道地越式河粉，結合台越風味，帶給你全新的味覺體驗。

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

武越天

地址：台南市中西區西門路一段454號
電話： 06－2145503

奏匯
奏匯（諧音「大家一起」）是一家評價極高的酒吧，店內環境舒適，提供各式精緻調酒與美味餐點，是朋友聚會或下班放鬆的好去處。

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

奏匯

地址：台南市東區裕農路117號
電話：0972－638000

吾燕煮
曾被吳彥祖本人轉發的鍋燒麵店！吾燕煮（諧音「吳彥祖」）提供傳統又美味的台南風味鍋燒意麵，湯頭濃郁，麵條彈牙，是喜愛鍋燒麵的饕客絕對不能錯過的美食。

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

吾燕煮

地址：台南市東區育樂街212－2號
電話：0977－377129

丼煲處
丼煲處（諧音「動保處」）是台南東區人氣的日式餐廳，提供多款正宗的日本丼飯，內用還有飲料無限供應，讓你以實惠的價格享受豐盛的一餐。

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

丼煲處

地址：台南市東區東門路二段129號
電話：06－2098892

武英來賊
武英來賊（諧音「有空來坐」）是一家高評價的室內串燒店，店內空間寬敞，裝潢時尚，還不時有現場駐唱表演，讓用餐氣氛更加熱鬧，最貼心的是，吃完後衣服上不會殘留油煙味。

▲▼台南諧音梗餐廳大集合！（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

武英來賊

地址：台南市中西區武英街74號
電話：06－2210579

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