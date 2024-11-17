2024南部7間「寵物友善餐廳＆咖啡廳」！開放上椅落地一起用餐

首圖／IG@three_cotton、@banana0329_life、IG@yorkie_hardy

文／ReadyGo

是不是每次都煩惱要帶毛小孩去哪玩呢？除了帶牠們去草地上奔跑，小編也特地整理了8間南部「真」寵物友善餐廳，毛小孩肯定要能落地才算寵物友善。這幾間不僅可以落地，還有提供多元的寵物餐，讓毛孩們與大家一同享用美食，不管是要去熱炒店還是咖啡廳，這8間讓你一次滿足！

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台南 肥窩咖啡

一間位於台南中西區的老宅咖啡廳，據說是經過整修翻新後的建築，店內販售全日早午餐、甜食、咖啡和寵物餐點。店門口佈滿著植栽，還擺著充滿歷史痕跡的木椅，也是不少網美的打卡點！店內環境寬廣，總共有兩層樓，主要採自助式點餐。想要帶寵物來用餐的話，請在戶外大小便，進入屋內繫上禮貌袋，店家也有提供尿布可購買！

*寵物可落地、上椅

圖／@udon918_uni1121

肥窩咖啡

地址：台南市中西區臨安路一段212巷26號

營業時間：10：00～17：00 （周二、不定期休）

電話：06－2384607

魔法咪嚕寵物咖啡館

台南超夯的寵物咖啡館，喜歡和貓狗玩的朋友一定要收藏！這裡多達20隻貓和狗陪你玩，用餐的時候還可以被牠們包圍，是不是很幸福啊！餐點從義大利麵、燉飯、甜點到下午茶都有，選擇非常豐富。不管是想來吃正餐還是下午茶都很適合，店內也有提供寵物餐，讓你和毛孩們一起享用！

*寵物可落地、上椅



圖／IG@yorkie_hardy、IG@pi.pi_huang

魔法咪嚕寵物咖啡館

地址：台南市永康區二王里二王路73號

營業時間：11：00～22：00（周二、不定期休）

電話：06－3036063

台南 Onmy餵

日系風的寵物友善餐廳，這家餐廳不僅有法式早午餐，還有提供寵物餐點，讓毛孩們也能一同享受美食。店內環境寬敞且舒適，適合帶著寵物前來聚會或放鬆。享用餐點的同時，也能讓毛孩自在地活動，體驗寵物友善的用餐空間。寵物入內記得要穿尿布！

*寵物可落地、上椅

圖／@bichon.momoa、@purplefake



台南 Onmy餵

地址：台南市仁德區一甲里正義三街151號

營業時間：平日09：00～16：00／假日08：00～17：00（周一公休）

電話：06－2797998

致日子TO DAY Coffee

位於高雄後驛捷運站的附近，一間少見的多元複合式餐廳，結合咖啡店、美髮店、選物店，甚至連美體店都有！店內空間非常寬廣，以韓系工業風為主。除了一般座位區還有吧台座，吧檯部分使用極少見的綠磁磚，跟整體風格相當一致，也吸引了不少網美來朝聖。吃飽了也可以到每層樓走走看看！

*寵物可落地、上椅



致日子TO DAY Coffee

地址：高雄市三民區漢口街200號

營業時間：11：00～19：00（周三公休）

電話：07－3230130

武夜鹿鳴

高雄超隱密的宵夜首選就在這！隱藏在三民區應昇路上，是一間中日式風格的宵夜熱炒店，店內裝潢別具風味，來這用餐有機會遇見超可愛的柴犬老闆，也可以帶家中的毛小孩來用餐。老闆對毛孩很友善，一入座就會免費招待一份肉肉餐，真的太幸福！

*寵物可落地、上椅



圖／@angelalatw

武夜鹿鳴

地址：高雄市三民區應昇路20號

營業時間：17：00～23：30（周三公休）

電話： 0985－691201

米克斯

結合寵物住宿、用餐和美容的餐廳，這裡提供的寵物餐選擇很多元，不僅有八寶飯、雞肉長壽麵還是披薩，貓狗通通都可以食用，店家非常的有創意！此外，店內還有販售寵物鮮食包，如果平常想要給寵物吃好料的朋友，非常推薦你們買回家。

*寵物可落地、上椅

圖／@laifu_1110

米克斯

地址：嘉義市西區青年街164號

電話：05－2366588

福呱商行

一間偽露營風的寵物友善餐廳，店內有三狗一貓陪你玩耍，狗狗還是三隻超可愛的薩摩耶！貓狗控不用猶豫，可以衝了！除了蓋飯還有賣冷麵，平日也有套餐可以選擇。八月起暫停接待8歲以下的孩童，所以有爸媽想帶小朋友去用餐體驗，記得要注意店內的規範！

*寵物上繩可落地上椅



圖／@vjr_xun、@bichon.tangyuan、@noopy0526

福呱商行

地址：嘉義市西區友孝路91號

營業時間：12：00～19：30（周四公休）

電話：0956－798555

樹夏飲事

說到墾丁不可能不知道這間！這間是網美必拍的秘密基地，是由一間廢棄工廠所改建的殘破老舊建築，有一座唯美的玻璃屋，室內室外都很好拍！屋內裝潢十分有質感，提供早午餐、甜點和飲品，還可以帶毛孩們到處玩。如果在鳳凰花季來時，會看到整座玻璃屋被巨大的鳳凰樹包圍，喝下午茶還能順便賞花。

*寵物可落地、上椅

圖／@dorissdiadem

樹夏飲事

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12－21號

營業時間：10：00～17：00（周四、五公休）

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